https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/rus-turistlerin-bulundugu-midibus-kaza-yapti-rusyadan-aciklama-geldi-1085480312.html
Rus turistlerin bulunduğu midibüs kaza yaptı, Rusya'dan açıklama geldi
Rus turistlerin bulunduğu midibüs kaza yaptı, Rusya'dan açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Manavgat ilçesinde turistleri taşıyan tur midibüsünün direğe çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR)... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T13:25+0300
2024-07-03T13:25+0300
2024-07-03T13:25+0300
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antalya
trafik kazası
midibüs
kaza
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Antalya Havalimanı'na çoğunluğu Rusya ve Belarus uyruklu olan turistleri taşıyan Ş.Ç. idaresindeki 67 AAZ 365 plakalı tur midibüsü, D-400 kara yolu Demokrasi Bulvarı'ndaki köprülü kavşak girişinde kontrolden çıkarak yön levhası direğine çarptı.Kazada sürücü ile aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Ekiplerce ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.20 kişi hastaneye kaldırıldı Rusya Tur Operatörleri Birliği'nden (ATOR) yapılan açıklamada, "Tur operatörünün ve sigorta şirketinin verilerine göre kaza sonucu can kaybı yok, farklı düzeylerde yaralanan 20 kişi hastaneye kaldırıldı ve bazıları ilk yardımın ardından taburcu edildi" dendi.Türk basınındaki haberlere göre 16 Rus ve 4 Belarus vatandaşı yaralandı. Ağır yaralanan midibüs şoförü ise, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/kremlin-rusya-ve-turkiye-suriyenin-kuzeyinde-terorle-mucadelede-isbirligi-yapacak-1085478056.html
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rusya, rus turistler, antalya, trafik kazası, midibüs, kaza
rusya, rus turistler, antalya, trafik kazası, midibüs, kaza
Rus turistlerin bulunduğu midibüs kaza yaptı, Rusya'dan açıklama geldi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde turistleri taşıyan tur midibüsünün direğe çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), kazada can kaybı olmadığını bildirdi.
Antalya Havalimanı'na çoğunluğu Rusya ve Belarus uyruklu olan turistleri taşıyan Ş.Ç. idaresindeki 67 AAZ 365 plakalı tur midibüsü, D-400 kara yolu Demokrasi Bulvarı'ndaki köprülü kavşak girişinde kontrolden çıkarak yön levhası direğine çarptı.
Kazada sürücü ile aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerce ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
20 kişi hastaneye kaldırıldı
Rusya Tur Operatörleri Birliği'nden (ATOR) yapılan açıklamada, "Tur operatörünün ve sigorta şirketinin verilerine göre kaza sonucu can kaybı yok, farklı düzeylerde yaralanan 20 kişi hastaneye kaldırıldı ve bazıları ilk yardımın ardından taburcu edildi" dendi.
Türk basınındaki haberlere göre 16 Rus ve 4 Belarus vatandaşı yaralandı. Ağır yaralanan midibüs şoförü ise, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.