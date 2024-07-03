Rus ordusu Çasov Yar’ın Novıy ilçesini tamamen kontrol altına aldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Yüz yıkama jellerinin içinden bulaşık deterjanı çıkıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Musa Özuğurlu: Türkiye-Suriye arasında uzlaşı sağlanması yönünde ortak bir irade olabilir
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İsmail Dükel: 2011'de düğme yanlış iliklendi, 2024'te bu yaka niye bir araya gelmiyor diyoruz
12:05
83 dk
HABER MASASI
Ülkemizde kentsel dönüşüm çalışmaları ne durumda..
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
CHP’li Gürer: 2020 yılında bayram ikramiyesiyle 1 kurban alınıyordu, şimdi 3 kilo et alınıyor
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan yeni 'İstanbul' açıklaması: Kriz çözüme çok yakındı
17:45
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzmanlar, ATACMS füzesinin güdüm sistemini ele geçirdi
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Devlet başkanı duyurdu: ABD ile diyalog süreci yeniden başlıyor
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'nin eşi 4.5 milyon avroluk Bugatti aldı
18:25
2 dk
SESLİ HABER
Bazı mesleklerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi
18:35
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Madımak katliamının üzerinden 31 yıl geçti: Neler olmuştu?
18:44
3 dk
SESLİ HABER
Dünya Ticaret Örgütü açıkladı: Türkiye’nin dünya ticaretindeki payı ne?
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Morales’ten darbe girişimi iddiası: Kurmaca
19:14
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Milli mücadelenin kadın kahramanı: Kara Fatma
19:22
1 dk
SESLİ HABER
NASA'dan açıklama: Astronotlar uzayda mahsur mu kaldı?
19:32
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon Avrupa ülkelerinde alarm seviyesini yükseltti
19:42
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Carlson’dan seçim tahmini
19:51
3 dk
SESLİ HABER
Yargıtay’dan zina yapan eşe emsal niteliğinde karar
20:11
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Halkın derdi Kanal İstanbul falan değil ki!"
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Muhalefetten Suriye önerileri
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Turan Altın: Bu araçlar, içten yanmalı motorlu araçlara oranla bin kat daha güvenli
12:06
83 dk
HABER MASASI
Beklenen İstanbul depremi öncesi kentsel dönüşüm çalışmaları ne durumda
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YEŞİLÇAM'IN GÜLEN YÜZÜ
'Atamın vefat ettiği günde doğum günümü kutlayamam'
18:34
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/rus-ordusu-casov-yarin-noviy-ilcesini-tamamen-kontrol-altina-aldi-1085480422.html
Rus ordusu Çasov Yar’ın Novıy ilçesini tamamen kontrol altına aldı
Rus ordusu Çasov Yar’ın Novıy ilçesini tamamen kontrol altına aldı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk cephesinde ilerleyişini sürdüren Rus ordusunun, Çasov Yar şehrinin Novıy ilçesini tamamen kontrol altına aldı. Ayrıca son 24... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T13:52+0300
2024-07-03T13:48+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
ukrayna
donbass
askeri operasyon
çasov yar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085480488_0:181:3072:1908_1920x0_80_0_0_ea228cd25f96acd0c4c11d27983ee6c8.jpg
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, etkin eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Çasov Yar şehrinin Novıy ilçesini tamamen kontrol altına aldı ve cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Dört saldırısı akamete uğratılan düşman, 540 asker, iki tank ve üç zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, üç karşı saldırıyı engellerken 140 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri, daha avantajlı hatlara ulaşırken son bir günde iki karşı saldırı püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı 540 asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, taktik konumunu iyileştirdi. Beş karşı saldırı engellenirken 420 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirildi, bir tank ve ABD yapımı Bradley dahil dört zırhlı savaş aracı yok edildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlara ulaştı ve üç karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusu 145 asker kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, 45 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca bir adet ABD yapımı AN/TPQ-50 anti-topçu mücadele sistemi yok edildi.Rusya Silahlı Kuvvetleri, düşmanın hava üssüne yönelik gerçekleştirdiği saldırı sonucu Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir Mi-24 savaş helikopterini imha etti. Ayrıca tank toplarının ve büyük kalibreli mühimmatın üretildiği bir atölye havaya uçuruldu.Rusya Karadeniz Filosu, son bir günde Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne ait 3 insansız deniz aracını imha etti.Rus hava savunma güçleri de Ukrayna ordusuna ait 39 insansız hava aracını ve üç adet ABD yapımı HIMARS füzesini engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/herson-valisi-ukraynalilarin-dinyeper-deltasindaki-adalara-konuslanma-girisimleri-engellendi-1085477058.html
rusya
ukrayna
donbass
çasov yar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085480488_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b803c3d50a197fe7cf452280f637d55.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, askeri operasyon, çasov yar
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, askeri operasyon, çasov yar

Rus ordusu Çasov Yar’ın Novıy ilçesini tamamen kontrol altına aldı

13:52 03.07.2024
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovÖzel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler
Özel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk cephesinde ilerleyişini sürdüren Rus ordusunun, Çasov Yar şehrinin Novıy ilçesini tamamen kontrol altına aldı. Ayrıca son 24 saatte özel askeri harekat bölgesinde 1740 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, etkin eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Çasov Yar şehrinin Novıy ilçesini tamamen kontrol altına aldı ve cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Dört saldırısı akamete uğratılan düşman, 540 asker, iki tank ve üç zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, üç karşı saldırıyı engellerken 140 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri, daha avantajlı hatlara ulaşırken son bir günde iki karşı saldırı püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı 540 asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, taktik konumunu iyileştirdi. Beş karşı saldırı engellenirken 420 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirildi, bir tank ve ABD yapımı Bradley dahil dört zırhlı savaş aracı yok edildi.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlara ulaştı ve üç karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusu 145 asker kaybetti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, 45 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca bir adet ABD yapımı AN/TPQ-50 anti-topçu mücadele sistemi yok edildi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, düşmanın hava üssüne yönelik gerçekleştirdiği saldırı sonucu Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir Mi-24 savaş helikopterini imha etti. Ayrıca tank toplarının ve büyük kalibreli mühimmatın üretildiği bir atölye havaya uçuruldu.
Rusya Karadeniz Filosu, son bir günde Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne ait 3 insansız deniz aracını imha etti.
Rus hava savunma güçleri de Ukrayna ordusuna ait 39 insansız hava aracını ve üç adet ABD yapımı HIMARS füzesini engelledi.
Herson Valisi Vladimir Saldo - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
Ukrayna krizi
Herson Valisi: Ukraynalıların Dinyeper deltasındaki adalara konuşlanma girişimleri engellendi
12:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала