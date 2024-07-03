https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/rus-ordusu-casov-yarin-noviy-ilcesini-tamamen-kontrol-altina-aldi-1085480422.html
Rus ordusu Çasov Yar’ın Novıy ilçesini tamamen kontrol altına aldı
Rus ordusu Çasov Yar’ın Novıy ilçesini tamamen kontrol altına aldı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk cephesinde ilerleyişini sürdüren Rus ordusunun, Çasov Yar şehrinin Novıy ilçesini tamamen kontrol altına aldı. Ayrıca son 24... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T13:52+0300
2024-07-03T13:52+0300
2024-07-03T13:48+0300
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Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, etkin eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Çasov Yar şehrinin Novıy ilçesini tamamen kontrol altına aldı ve cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Dört saldırısı akamete uğratılan düşman, 540 asker, iki tank ve üç zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, üç karşı saldırıyı engellerken 140 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri, daha avantajlı hatlara ulaşırken son bir günde iki karşı saldırı püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı 540 asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, taktik konumunu iyileştirdi. Beş karşı saldırı engellenirken 420 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirildi, bir tank ve ABD yapımı Bradley dahil dört zırhlı savaş aracı yok edildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlara ulaştı ve üç karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusu 145 asker kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, 45 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca bir adet ABD yapımı AN/TPQ-50 anti-topçu mücadele sistemi yok edildi.Rusya Silahlı Kuvvetleri, düşmanın hava üssüne yönelik gerçekleştirdiği saldırı sonucu Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir Mi-24 savaş helikopterini imha etti. Ayrıca tank toplarının ve büyük kalibreli mühimmatın üretildiği bir atölye havaya uçuruldu.Rusya Karadeniz Filosu, son bir günde Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne ait 3 insansız deniz aracını imha etti.Rus hava savunma güçleri de Ukrayna ordusuna ait 39 insansız hava aracını ve üç adet ABD yapımı HIMARS füzesini engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/herson-valisi-ukraynalilarin-dinyeper-deltasindaki-adalara-konuslanma-girisimleri-engellendi-1085477058.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, askeri operasyon, çasov yar
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, askeri operasyon, çasov yar
Rus ordusu Çasov Yar’ın Novıy ilçesini tamamen kontrol altına aldı
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk cephesinde ilerleyişini sürdüren Rus ordusunun, Çasov Yar şehrinin Novıy ilçesini tamamen kontrol altına aldı. Ayrıca son 24 saatte özel askeri harekat bölgesinde 1740 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, etkin eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Çasov Yar şehrinin Novıy ilçesini tamamen kontrol altına aldı ve cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Dört saldırısı akamete uğratılan düşman, 540 asker, iki tank ve üç zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, üç karşı saldırıyı engellerken 140 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri, daha avantajlı hatlara ulaşırken son bir günde iki karşı saldırı püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı 540 asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, taktik konumunu iyileştirdi. Beş karşı saldırı engellenirken 420 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirildi, bir tank ve ABD yapımı Bradley dahil dört zırhlı savaş aracı yok edildi.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlara ulaştı ve üç karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusu 145 asker kaybetti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, 45 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca bir adet ABD yapımı AN/TPQ-50 anti-topçu mücadele sistemi yok edildi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, düşmanın hava üssüne yönelik gerçekleştirdiği saldırı sonucu Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir Mi-24 savaş helikopterini imha etti. Ayrıca tank toplarının ve büyük kalibreli mühimmatın üretildiği bir atölye havaya uçuruldu.
Rusya Karadeniz Filosu, son bir günde Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne ait 3 insansız deniz aracını imha etti.
Rus hava savunma güçleri de Ukrayna ordusuna ait 39 insansız hava aracını ve üç adet ABD yapımı HIMARS füzesini engelledi.