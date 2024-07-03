https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/rus-ordusu-casov-yarin-noviy-ilcesini-tamamen-kontrol-altina-aldi-1085480422.html

Rus ordusu Çasov Yar’ın Novıy ilçesini tamamen kontrol altına aldı

Rus ordusu Çasov Yar’ın Novıy ilçesini tamamen kontrol altına aldı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk cephesinde ilerleyişini sürdüren Rus ordusunun, Çasov Yar şehrinin Novıy ilçesini tamamen kontrol altına aldı. Ayrıca son 24... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T13:52+0300

2024-07-03T13:52+0300

2024-07-03T13:48+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

ukrayna

donbass

askeri operasyon

çasov yar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085480488_0:181:3072:1908_1920x0_80_0_0_ea228cd25f96acd0c4c11d27983ee6c8.jpg

Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, etkin eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Çasov Yar şehrinin Novıy ilçesini tamamen kontrol altına aldı ve cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Dört saldırısı akamete uğratılan düşman, 540 asker, iki tank ve üç zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, üç karşı saldırıyı engellerken 140 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri, daha avantajlı hatlara ulaşırken son bir günde iki karşı saldırı püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı 540 asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, taktik konumunu iyileştirdi. Beş karşı saldırı engellenirken 420 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirildi, bir tank ve ABD yapımı Bradley dahil dört zırhlı savaş aracı yok edildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlara ulaştı ve üç karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusu 145 asker kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, 45 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca bir adet ABD yapımı AN/TPQ-50 anti-topçu mücadele sistemi yok edildi.Rusya Silahlı Kuvvetleri, düşmanın hava üssüne yönelik gerçekleştirdiği saldırı sonucu Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir Mi-24 savaş helikopterini imha etti. Ayrıca tank toplarının ve büyük kalibreli mühimmatın üretildiği bir atölye havaya uçuruldu.Rusya Karadeniz Filosu, son bir günde Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne ait 3 insansız deniz aracını imha etti.Rus hava savunma güçleri de Ukrayna ordusuna ait 39 insansız hava aracını ve üç adet ABD yapımı HIMARS füzesini engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/herson-valisi-ukraynalilarin-dinyeper-deltasindaki-adalara-konuslanma-girisimleri-engellendi-1085477058.html

rusya

ukrayna

donbass

çasov yar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, askeri operasyon, çasov yar