https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/herson-valisi-ukraynalilarin-dinyeper-deltasindaki-adalara-konuslanma-girisimleri-engellendi-1085477058.html
Herson Valisi: Ukraynalıların Dinyeper deltasındaki adalara konuşlanma girişimleri engellendi
Herson Valisi: Ukraynalıların Dinyeper deltasındaki adalara konuşlanma girişimleri engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu’na bağlı Herson Bölgesinin Valisi Vladimir Saldo, Rus güçlerin Ukraynalı militanların Dinyeper deltasındaki adalara konuşlanma girişimlerini... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T12:03+0300
2024-07-03T12:03+0300
2024-07-03T11:59+0300
ukrayna krizi
rusya
herson
vladimir saldo
rus ordusu
ukrayna ordusu
dinyeper nehri
azak denizi
karadeniz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085475742_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0651768210ad086be035437ffe2746d3.jpg
Herson Valisi Saldo, Sputnik’e açıklamasında, Dinyeper deltasındaki adalardaki durumun belirgin bir cephe hattının bulunmaması nedeniyle sürekli değiştiğini kaydederek şunu dedi:Saldo, Dinyeper deltasının, doğal ve coğrafi koşullar nedeniyle ‘gri bölge’ olmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.Herson Bölgesi, Dinyeper Nehri'nin sol yakasında, aşağı kesimlerde yer alan, Azak Denizi ve Karadeniz sularının döküldüğü bir Rus bölgesidir.Herson, Eylül 2022'de yapılan referandumun ardından Rusya Federasyonu'na bağlandı. Ukrayna tarafı ise bölgenin meşruiyetini tanımıyor ve bu önemli yerleşimi bombalamaya devam ediyor.Şu anda Herson Bölgesi'nin yüzde 75'i Rus kontrolü altında ve Herson şehri de dahil Dinyeper'in sağ yakasının bir kısmı Ukrayna birliklerinin elinde.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/rusyanin-uc-bolgesinde-10-ukrayna-ihasi-engellendi-1085471415.html
rusya
herson
dinyeper nehri
azak denizi
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085475742_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_fe229158ecd78e579478fc4a123d2ba2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, herson, vladimir saldo, rus ordusu, ukrayna ordusu, dinyeper nehri, azak denizi, karadeniz
rusya, herson, vladimir saldo, rus ordusu, ukrayna ordusu, dinyeper nehri, azak denizi, karadeniz
Herson Valisi: Ukraynalıların Dinyeper deltasındaki adalara konuşlanma girişimleri engellendi
Rusya Federasyonu’na bağlı Herson Bölgesinin Valisi Vladimir Saldo, Rus güçlerin Ukraynalı militanların Dinyeper deltasındaki adalara konuşlanma girişimlerini engellediğini belirtti.
Herson Valisi Saldo, Sputnik’e açıklamasında, Dinyeper deltasındaki adalardaki durumun belirgin bir cephe hattının bulunmaması nedeniyle sürekli değiştiğini kaydederek şunu dedi:
Askerlerimiz çok hızlı davranarak adalara sızmaya çalışan düşman keşif grupları adaların dışına itiyor ve yok ediyor. Üstelik son aylarda, Dinyeper'in sol kıyısındaki Krınki köyündeki maceraları başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra düşman gözle görülür şekilde etkinliğini kaybetti. Onlar, Dinyeper deltasında uzun vadeli mevziler oluşturamıyor. Dinyeper ovalarını tamamen temizlemek ancak nehrin sağ kıyısına indirme yapıldıktan sonra mümkün olacak.
Saldo, Dinyeper deltasının, doğal ve coğrafi koşullar nedeniyle ‘gri bölge’ olmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.
Herson Bölgesi, Dinyeper Nehri'nin sol yakasında, aşağı kesimlerde yer alan, Azak Denizi ve Karadeniz sularının döküldüğü bir Rus bölgesidir.
Herson, Eylül 2022'de yapılan referandumun ardından Rusya Federasyonu'na bağlandı. Ukrayna tarafı ise bölgenin meşruiyetini tanımıyor ve bu önemli yerleşimi bombalamaya devam ediyor.
Şu anda Herson Bölgesi'nin yüzde 75'i Rus kontrolü altında ve Herson şehri de dahil Dinyeper'in sağ yakasının bir kısmı Ukrayna birliklerinin elinde.