https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/herson-valisi-ukraynalilarin-dinyeper-deltasindaki-adalara-konuslanma-girisimleri-engellendi-1085477058.html

Herson Valisi: Ukraynalıların Dinyeper deltasındaki adalara konuşlanma girişimleri engellendi

Herson Valisi: Ukraynalıların Dinyeper deltasındaki adalara konuşlanma girişimleri engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu’na bağlı Herson Bölgesinin Valisi Vladimir Saldo, Rus güçlerin Ukraynalı militanların Dinyeper deltasındaki adalara konuşlanma girişimlerini... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T12:03+0300

2024-07-03T12:03+0300

2024-07-03T11:59+0300

ukrayna krizi

rusya

herson

vladimir saldo

rus ordusu

ukrayna ordusu

dinyeper nehri

azak denizi

karadeniz

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Herson Valisi Saldo, Sputnik’e açıklamasında, Dinyeper deltasındaki adalardaki durumun belirgin bir cephe hattının bulunmaması nedeniyle sürekli değiştiğini kaydederek şunu dedi:Saldo, Dinyeper deltasının, doğal ve coğrafi koşullar nedeniyle ‘gri bölge’ olmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.Herson Bölgesi, Dinyeper Nehri'nin sol yakasında, aşağı kesimlerde yer alan, Azak Denizi ve Karadeniz sularının döküldüğü bir Rus bölgesidir.Herson, Eylül 2022'de yapılan referandumun ardından Rusya Federasyonu'na bağlandı. Ukrayna tarafı ise bölgenin meşruiyetini tanımıyor ve bu önemli yerleşimi bombalamaya devam ediyor.Şu anda Herson Bölgesi'nin yüzde 75'i Rus kontrolü altında ve Herson şehri de dahil Dinyeper'in sağ yakasının bir kısmı Ukrayna birliklerinin elinde.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/rusyanin-uc-bolgesinde-10-ukrayna-ihasi-engellendi-1085471415.html

rusya

herson

dinyeper nehri

azak denizi

karadeniz

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rusya, herson, vladimir saldo, rus ordusu, ukrayna ordusu, dinyeper nehri, azak denizi, karadeniz