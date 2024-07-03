https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/rtuk-acik-radyonun-yayin-lisansini-iptal-etti-1085486209.html

RTÜK, Açık Radyo'nun yayın lisansını iptal etti

RTÜK, Açık Radyo'nun yayın lisansını iptal etti

Sputnik Türkiye

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye aleyhindeki yayınları ve sözde soykırım gibi Ermeni tezlerini savunması nedeniyle daha önce program durdurma ve... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T16:00+0300

2024-07-03T16:00+0300

2024-07-03T16:00+0300

türkiye

rtük

ermeni

türkiye

yayın

açık radyo

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RTÜK'ten yapılan açıklamada, gerçekleştirilen haftalık olağan toplantıda ele alınan konulardan birinin Açık Radyo olduğu belirtildi.Açık Radyo'nun, Türkiye aleyhindeki yayınları ve sözde soykırım gibi Ermeni tezlerini savunması nedeniyle daha önce program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezalarıyla gündeme geldiği hatırlatılan açıklamada, radyonun en son verilen 5 kez program durdurma müeyyidesine rağmen yayınlarına devam ettiğinin tespit edildiği ve en ağır yaptırımın uygulandığı aktarıldı.6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 32'nci maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen "Programlarının yayını veya yayınları süreli durdurulan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yaptırım kararının tebliğine rağmen kararın gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam etmesi halinde yayın lisansının iptaline karar verilir." hükmünün üst kurul tarafından hayata geçirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/rtuk-baskanindan-kayserideki-olaylara-iliskin-manipulasyon-uyarisi-1085435569.html

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