https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/rtuk-baskanindan-kayserideki-olaylara-iliskin-manipulasyon-uyarisi-1085435569.html

RTÜK Başkanı'ndan Kayseri'deki olaylara ilişkin manipülasyon uyarısı

RTÜK Başkanı'ndan Kayseri'deki olaylara ilişkin manipülasyon uyarısı

Sputnik Türkiye

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kayseri'de meydana gelen olaylara yönelik, "Medyamız bilinçli veya bilinçsiz olarak oluşan bilgi... 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T13:10+0300

2024-07-02T13:10+0300

2024-07-02T13:10+0300

türkiye

rtük

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

ebubekir şahin

kayseri

manipülasyon

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RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kayseri'de meydana gelen olay sonrası Türkiye'de bulunan mültecilerle ilgili asılsız iddiaların yayıldığı ve büyük bir bilgi kirliğinin yaşandığı ortamda gerçek olayın seyrini kimse tarafından görülmediğini ifade etti.Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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türkiye

kayseri

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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ebubekir şahin, kayseri, manipülasyon