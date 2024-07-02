https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/rtuk-baskanindan-kayserideki-olaylara-iliskin-manipulasyon-uyarisi-1085435569.html
RTÜK Başkanı'ndan Kayseri'deki olaylara ilişkin manipülasyon uyarısı
RTÜK Başkanı'ndan Kayseri'deki olaylara ilişkin manipülasyon uyarısı
Sputnik Türkiye
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kayseri'de meydana gelen olaylara yönelik, "Medyamız bilinçli veya bilinçsiz olarak oluşan bilgi... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T13:10+0300
2024-07-02T13:10+0300
2024-07-02T13:10+0300
türkiye
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
ebubekir şahin
kayseri
manipülasyon
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RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kayseri'de meydana gelen olay sonrası Türkiye'de bulunan mültecilerle ilgili asılsız iddiaların yayıldığı ve büyük bir bilgi kirliğinin yaşandığı ortamda gerçek olayın seyrini kimse tarafından görülmediğini ifade etti.Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/milyonlar-bu-karari-bekliyor-memur-ve-emekliler-ne-kadar-zam-alacak-1085433836.html
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kayseri
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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ebubekir şahin, kayseri, manipülasyon
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ebubekir şahin, kayseri, manipülasyon
RTÜK Başkanı'ndan Kayseri'deki olaylara ilişkin manipülasyon uyarısı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kayseri'de meydana gelen olaylara yönelik, "Medyamız bilinçli veya bilinçsiz olarak oluşan bilgi kirliliği ortamından uzak durmalı, kaynağı belirsiz bilgilere haber bültenlerinde yer vermemelidir" dedi.
RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kayseri'de meydana gelen olay sonrası Türkiye'de bulunan mültecilerle ilgili asılsız iddiaların yayıldığı ve büyük bir bilgi kirliğinin yaşandığı ortamda gerçek olayın seyrini kimse tarafından görülmediğini ifade etti.
Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Devletimizin yetkili birimleri anılan olaya ilişkin gerekli idari ve hukuki süreçleri titizlikle sürdürmektedir. İlgili mahkeme söz konusu olaya ilişkin yayın yasağı kararı almıştır. Konu hakkındaki çoğu sosyal medya kaynaklı yanlış bilgilere itibar edilmemesi, yalnız ve yalnız yapılan resmî açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir. Sosyal medyayı ustalıkla manipüle eden odakların oyununa gelmemek millet olarak faydamıza olacaktır. Medyamız bilinçli veya bilinçsiz olarak oluşan bilgi kirliliği ortamından uzak durmalı, kaynağı belirsiz bilgilere haber bültenlerinde yer verilmemelidir.