https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/putin-sio-zirvesine-katilmak-uzere-astanada-1085467663.html

Putin ŞİÖ Zirvesine katılmak üzere Astana’da

Putin ŞİÖ Zirvesine katılmak üzere Astana’da

Sputnik Türkiye

Kazakistan’ın başkenti Astana’ya ulaşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’nin yanı sıra bir dizi ikili görüşme... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T07:42+0300

2024-07-03T07:42+0300

2024-07-03T07:38+0300

dünya

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vladimir putin

kremlin

yuriy uşakov

kazakistan

astana

şanghay işbirliği örgütü (şiö)

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Kremlin’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı, Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Konseyi toplantısına katılmak üzere Kazakistan’ın başkenti Astana’ya geldi” ifadesine yer verildi.Daha önce Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin’in Astana’daki ŞİÖ Zirvesi kapsamında, Türkiye ve Çin liderleri dahil birkaç önemli görüşme gerçekleştireceğini bildirmişti.ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi, örgütün dönem başkanı Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da ‘ŞİÖ +’ formatında yapılacak. ‘Çok Taraflı Diyaloğun Güçlendirilmesi: Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma İçin Çabalamak’ başlığıyla yapılan iki günlük Zirveye, 16 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak.Zirve katılımcıları, 24 ortak belgeden oluşan bir paket imzalamayı ve sonuç bildirgesi ile bir ortak açıklama kabul etmeyi planlıyor. Ortak açıklamada, ŞİÖ+ ülkelerinin iyi komşuluk ve birlik taahhüdü ifade edilecek.Putin, zirvenin ardından gazetecilerle görüşecek.ŞİÖ nedir?ŞİÖ’nün temeli, 1996’da Rusya ile Çin sınırında istikrarın sağlanması amacıyla anlaşma imzalamak üzere ilk kez Çin’in Şanghay kentinde bir araya gelen Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan liderleri tarafından "Şanghay Beşlisi" adıyla atıldı.2001’de Özbekistan’ın da aralarında yer almasıyla "Şanghay Beşlisi", Şanghay İşbirliği Örgütü olarak kuruldu. 2017’de Hindistan ve Pakistan, sonrasında ise İran örgüte dahil oldu.Belarus, Moğolistan ve Afganistan’ın gözlemci olduğu ŞİÖ’nde Türkiye, Azerbaycan, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Ermenistan, Kamboçya, Kuveyt, Maldivler, Myanmar, Nepal ve Sri Lanka ise diyalog ortağı olarak bulunuyor.ŞİÖ’nün temel hedefleri arasında üye ülkeler arasında karşılıklı güveni güçlendirme, bölgede barış, güvenlik ve istikrarın korunması amacıyla işbirliğini geliştirme, terörle ortak mücadele, ekonomik işbirliğini geliştirme, kültürel etkileşimi artırma yer alıyor.ŞİÖ Genel Sekreterliği Çin’in başkenti Pekin’de bulunurken ŞİÖ Bölgesel Terörle Mücadele Kuruluşu da Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te faaliyet gösteriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/putinin-sio-zirvesindeki-programi-aciklandi-turkiye-ziyareti-netlesecek-1085448713.html

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rusya, vladimir putin, kremlin, yuriy uşakov, kazakistan, astana, şanghay işbirliği örgütü (şiö), çin, türkiye, azerbaycan