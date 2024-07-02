https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/putinin-sio-zirvesindeki-programi-aciklandi-turkiye-ziyareti-netlesecek-1085448713.html
Putin'in ŞİÖ Zirvesi'ndeki programı açıklandı: Türkiye ziyareti netleşecek
Putin'in ŞİÖ Zirvesi'ndeki programı açıklandı: Türkiye ziyareti netleşecek
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’ndeki programı hakkında bilgi veren... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T18:25+0300
2024-07-02T18:25+0300
2024-07-02T18:32+0300
dünya
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
kazakistan
putin-erdoğan görüşmesi
astana
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
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Kazakistan'ın başkenti Astana’da 3-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek ŞİÖ Zirvesi ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Uşakov, Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini doğrularken, bu görüşmede ortak çalışma olanaklarını ele alacağının altını çizdi.Putin ve Erdoğan'ın, aynı zamanda Rus liderin uzun zamandır beklenen Türkiye ziyaretini de ele alacağına değinen Uşakov, “"Uzun zamandır Türkiye'ye bir ziyaret planlıyorduk. Liderlerin bu konuyu da ele alacaklarını düşünüyorum. Ayrıca Türkiye'nin konumu da dikkate alındığında özellikle bölgesel anlamda çok büyük rol oynayan bu tür ülkelerin liderleri arasında görüş alışverişinde bulunulabilecek pek çok konu olduğunu biliyoruz. Türk tarafı ile sürekli diyalog halinde olduğumuzu da belirtmek isterim. Kısa bir süre önce, biliyorsunuz, Sayın Devlet Başkanımız, Dışişleri Bakanı Fidan’ı (Hakan) kabul etti. Erdoğan’la yapılacak görüşmede de hassas konular da dahil olmak üzere tüm önemli konulara değinilecektir. Elbette her şeyi görüşmeyeceğiz ama muhtemelen ana konuları görüşme fırsatımız olacak” ifadelerini kullandı.Uşakov, doğal olarak liderlerin beklenen ziyaret de dahil olmak üzere, daha ileri düzeyde müşterek çalışma olanaklarını konuşacağını sözlerine ekledi.Putin'in, aynı zamanda Çin lideri Şi Cinping ile de bir görüşme planladığına dikkat çeken Rusya Devlet Başkan Yardımcısı, aynı zamanda ŞİÖ kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere Moğolistan ve Pakistan liderleri ile bir araya geleceğini, İran Cumhurbaşkan Yardımcısı Muhammed Muhbir ile de görüşeceğini aktardı.Çok kutupluluğun lokomotifi ŞİÖŞanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) bugün yeni dünya düzeninin ana temellerinden biri olduğunu söyleyen Uşakov, zirvenin ‘Çok Kutupluluğun Güçlendirilmesi’ sloganı altında gerçekleştirileceğini anımsatarak, “Rusya olarak bu örgüt bünyesinde ortaklık işbirliğine büyük önem veriyoruz. ŞİÖ'nün ve ikinci büyük birlik olan BRICS'in yeni dünya düzeninin temeli ve dünya meselelerinde gerçek çok kutupluluğun tesis edilmesi bağlamında bir lokomotif olduğuna inanıyoruz" dedi.Uşakov, ŞİÖ'nün, etkileşimi hak eşitliğine, birbirlerinin çıkarlarına karşılıklı saygıya ve ulusal ve kültürel değerlere özenli yaklaşıma dayanan devletlerarası yetkili bir örgüt olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/erdogan-ve-putin-sio-zirvesinde-gorusecek-iki-liderin-gundeminde-ne-var-1085440482.html
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vladimir putin, recep tayyip erdoğan, kazakistan, putin-erdoğan görüşmesi, astana, şanghay işbirliği örgütü (şiö)
vladimir putin, recep tayyip erdoğan, kazakistan, putin-erdoğan görüşmesi, astana, şanghay işbirliği örgütü (şiö)
Putin'in ŞİÖ Zirvesi'ndeki programı açıklandı: Türkiye ziyareti netleşecek
18:25 02.07.2024 (güncellendi: 18:32 02.07.2024)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’ndeki programı hakkında bilgi veren Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Erdoğan’la görüşmede Rus liderin Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaretin ele alınacağını bildirdi.
Kazakistan'ın başkenti Astana’da 3-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek ŞİÖ Zirvesi ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Uşakov, Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini doğrularken, bu görüşmede ortak çalışma olanaklarını ele alacağının altını çizdi.
Putin ve Erdoğan'ın, aynı zamanda Rus liderin uzun zamandır beklenen Türkiye ziyaretini de ele alacağına değinen Uşakov, “"Uzun zamandır Türkiye'ye bir ziyaret planlıyorduk. Liderlerin bu konuyu da ele alacaklarını düşünüyorum. Ayrıca Türkiye'nin konumu da dikkate alındığında özellikle bölgesel anlamda çok büyük rol oynayan bu tür ülkelerin liderleri arasında görüş alışverişinde bulunulabilecek pek çok konu olduğunu biliyoruz. Türk tarafı ile sürekli diyalog halinde olduğumuzu da belirtmek isterim. Kısa bir süre önce, biliyorsunuz, Sayın Devlet Başkanımız, Dışişleri Bakanı Fidan’ı (Hakan) kabul etti. Erdoğan’la yapılacak görüşmede de hassas konular da dahil olmak üzere tüm önemli konulara değinilecektir. Elbette her şeyi görüşmeyeceğiz ama muhtemelen ana konuları görüşme fırsatımız olacak” ifadelerini kullandı.
Uşakov, doğal olarak liderlerin beklenen ziyaret de dahil olmak üzere, daha ileri düzeyde müşterek çalışma olanaklarını konuşacağını sözlerine ekledi.
Putin'in, aynı zamanda Çin lideri Şi Cinping ile de bir görüşme planladığına dikkat çeken Rusya Devlet Başkan Yardımcısı, aynı zamanda ŞİÖ kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere Moğolistan ve Pakistan liderleri ile bir araya geleceğini, İran Cumhurbaşkan Yardımcısı Muhammed Muhbir ile de görüşeceğini aktardı.
Çok kutupluluğun lokomotifi ŞİÖ
Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) bugün yeni dünya düzeninin ana temellerinden biri olduğunu söyleyen Uşakov, zirvenin ‘Çok Kutupluluğun Güçlendirilmesi’ sloganı altında gerçekleştirileceğini anımsatarak, “Rusya olarak bu örgüt bünyesinde ortaklık işbirliğine büyük önem veriyoruz. ŞİÖ'nün ve ikinci büyük birlik olan BRICS'in yeni dünya düzeninin temeli ve dünya meselelerinde gerçek çok kutupluluğun tesis edilmesi bağlamında bir lokomotif olduğuna inanıyoruz" dedi.
Uşakov, ŞİÖ'nün, etkileşimi hak eşitliğine, birbirlerinin çıkarlarına karşılıklı saygıya ve ulusal ve kültürel değerlere özenli yaklaşıma dayanan devletlerarası yetkili bir örgüt olduğunu vurguladı.