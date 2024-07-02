Putin'in ŞİÖ Zirvesi'ndeki programı açıklandı: Türkiye ziyareti netleşecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Fransa'nın artık sağa doğru iyice kaydığını anlıyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’de memur sayısı tartışması
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Aytun Çıray: Türkiye’de normalleşmenin iki türlü faktörü var
12:06
83 dk
HABER MASASI
Beklenen İstanbul depremi öncesi kentsel dönüşüm çalışmaları hangi aşamada
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İki taraf da savaş istemiyor ama kimse geri adım atmıyor’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
18:14
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
19:12
3 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
19:27
10 dk
ÖZEL HABER
Dr. Gökhan Çınkara: Avrupa halkları Rusya ile yeni bir anlaşma düzeyine geçilmesini istedi
19:47
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Yüz yıkama jellerinin içinden bulaşık deterjanı çıkıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Musa Özuğurlu: Türkiye-Suriye arasında uzlaşı sağlanması yönünde ortak bir irade olabilir
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Suriye’de yaşanan olaylar
12:05
83 dk
HABER MASASI
Ülkemizde kentsel dönüşüm çalışmaları ne durumda..
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Çiftçi buğday fiyatlarına ne diyor?
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan yeni 'İstanbul' açıklaması: Kriz çözüme çok yakındı
17:45
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzmanlar, ATACMS füzesinin güdüm sistemini ele geçirdi
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Devlet başkanı duyurdu: ABD ile diyalog süreci yeniden başlıyor
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'nin eşi 4.5 milyon avroluk Bugatti aldı
18:25
2 dk
SESLİ HABER
Bazı mesleklerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi
18:35
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Madımak katliamının üzerinden 31 yıl geçti: Neler olmuştu?
18:44
3 dk
SESLİ HABER
Dünya Ticaret Örgütü açıkladı: Türkiye’nin dünya ticaretindeki payı ne?
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Morales’ten darbe girişimi iddiası: Kurmaca
19:09
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Milli mücadelenin kadın kahramanı: Kara Fatma
19:17
1 dk
SESLİ HABER
NASA'dan açıklama: Astronotlar uzayda mahsur mu kaldı?
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon Avrupa ülkelerinde alarm seviyesini yükseltti
19:37
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Carlson’dan seçim tahmini
19:46
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/putinin-sio-zirvesindeki-programi-aciklandi-turkiye-ziyareti-netlesecek-1085448713.html
Putin'in ŞİÖ Zirvesi'ndeki programı açıklandı: Türkiye ziyareti netleşecek
Putin'in ŞİÖ Zirvesi'ndeki programı açıklandı: Türkiye ziyareti netleşecek
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’ndeki programı hakkında bilgi veren... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T18:25+0300
2024-07-02T18:32+0300
dünya
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
kazakistan
putin-erdoğan görüşmesi
astana
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/02/1085448355_0:0:3128:1761_1920x0_80_0_0_0de69bccb23701b85e689a19eb1d4630.jpg
Kazakistan'ın başkenti Astana’da 3-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek ŞİÖ Zirvesi ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Uşakov, Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini doğrularken, bu görüşmede ortak çalışma olanaklarını ele alacağının altını çizdi.Putin ve Erdoğan'ın, aynı zamanda Rus liderin uzun zamandır beklenen Türkiye ziyaretini de ele alacağına değinen Uşakov, “"Uzun zamandır Türkiye'ye bir ziyaret planlıyorduk. Liderlerin bu konuyu da ele alacaklarını düşünüyorum. Ayrıca Türkiye'nin konumu da dikkate alındığında özellikle bölgesel anlamda çok büyük rol oynayan bu tür ülkelerin liderleri arasında görüş alışverişinde bulunulabilecek pek çok konu olduğunu biliyoruz. Türk tarafı ile sürekli diyalog halinde olduğumuzu da belirtmek isterim. Kısa bir süre önce, biliyorsunuz, Sayın Devlet Başkanımız, Dışişleri Bakanı Fidan’ı (Hakan) kabul etti. Erdoğan’la yapılacak görüşmede de hassas konular da dahil olmak üzere tüm önemli konulara değinilecektir. Elbette her şeyi görüşmeyeceğiz ama muhtemelen ana konuları görüşme fırsatımız olacak” ifadelerini kullandı.Uşakov, doğal olarak liderlerin beklenen ziyaret de dahil olmak üzere, daha ileri düzeyde müşterek çalışma olanaklarını konuşacağını sözlerine ekledi.Putin'in, aynı zamanda Çin lideri Şi Cinping ile de bir görüşme planladığına dikkat çeken Rusya Devlet Başkan Yardımcısı, aynı zamanda ŞİÖ kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere Moğolistan ve Pakistan liderleri ile bir araya geleceğini, İran Cumhurbaşkan Yardımcısı Muhammed Muhbir ile de görüşeceğini aktardı.Çok kutupluluğun lokomotifi ŞİÖŞanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) bugün yeni dünya düzeninin ana temellerinden biri olduğunu söyleyen Uşakov, zirvenin ‘Çok Kutupluluğun Güçlendirilmesi’ sloganı altında gerçekleştirileceğini anımsatarak, “Rusya olarak bu örgüt bünyesinde ortaklık işbirliğine büyük önem veriyoruz. ŞİÖ'nün ve ikinci büyük birlik olan BRICS'in yeni dünya düzeninin temeli ve dünya meselelerinde gerçek çok kutupluluğun tesis edilmesi bağlamında bir lokomotif olduğuna inanıyoruz" dedi.Uşakov, ŞİÖ'nün, etkileşimi hak eşitliğine, birbirlerinin çıkarlarına karşılıklı saygıya ve ulusal ve kültürel değerlere özenli yaklaşıma dayanan devletlerarası yetkili bir örgüt olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/erdogan-ve-putin-sio-zirvesinde-gorusecek-iki-liderin-gundeminde-ne-var-1085440482.html
kazakistan
astana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/02/1085448355_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_369de960dc1603299c5482eb61d35309.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, recep tayyip erdoğan, kazakistan, putin-erdoğan görüşmesi, astana, şanghay işbirliği örgütü (şiö)
vladimir putin, recep tayyip erdoğan, kazakistan, putin-erdoğan görüşmesi, astana, şanghay işbirliği örgütü (şiö)

Putin'in ŞİÖ Zirvesi'ndeki programı açıklandı: Türkiye ziyareti netleşecek

18:25 02.07.2024 (güncellendi: 18:32 02.07.2024)
© Sputnik / Алексей НикольскийPutin ve Erdoğan
Putin ve Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
© Sputnik / Алексей Никольский
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’ndeki programı hakkında bilgi veren Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Erdoğan’la görüşmede Rus liderin Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaretin ele alınacağını bildirdi.
Kazakistan'ın başkenti Astana’da 3-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek ŞİÖ Zirvesi ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Uşakov, Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini doğrularken, bu görüşmede ortak çalışma olanaklarını ele alacağının altını çizdi.
Putin ve Erdoğan'ın, aynı zamanda Rus liderin uzun zamandır beklenen Türkiye ziyaretini de ele alacağına değinen Uşakov, “"Uzun zamandır Türkiye'ye bir ziyaret planlıyorduk. Liderlerin bu konuyu da ele alacaklarını düşünüyorum. Ayrıca Türkiye'nin konumu da dikkate alındığında özellikle bölgesel anlamda çok büyük rol oynayan bu tür ülkelerin liderleri arasında görüş alışverişinde bulunulabilecek pek çok konu olduğunu biliyoruz. Türk tarafı ile sürekli diyalog halinde olduğumuzu da belirtmek isterim. Kısa bir süre önce, biliyorsunuz, Sayın Devlet Başkanımız, Dışişleri Bakanı Fidan’ı (Hakan) kabul etti. Erdoğan’la yapılacak görüşmede de hassas konular da dahil olmak üzere tüm önemli konulara değinilecektir. Elbette her şeyi görüşmeyeceğiz ama muhtemelen ana konuları görüşme fırsatımız olacak” ifadelerini kullandı.
Uşakov, doğal olarak liderlerin beklenen ziyaret de dahil olmak üzere, daha ileri düzeyde müşterek çalışma olanaklarını konuşacağını sözlerine ekledi.
Putin'in, aynı zamanda Çin lideri Şi Cinping ile de bir görüşme planladığına dikkat çeken Rusya Devlet Başkan Yardımcısı, aynı zamanda ŞİÖ kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere Moğolistan ve Pakistan liderleri ile bir araya geleceğini, İran Cumhurbaşkan Yardımcısı Muhammed Muhbir ile de görüşeceğini aktardı.

Çok kutupluluğun lokomotifi ŞİÖ

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) bugün yeni dünya düzeninin ana temellerinden biri olduğunu söyleyen Uşakov, zirvenin ‘Çok Kutupluluğun Güçlendirilmesi’ sloganı altında gerçekleştirileceğini anımsatarak, “Rusya olarak bu örgüt bünyesinde ortaklık işbirliğine büyük önem veriyoruz. ŞİÖ'nün ve ikinci büyük birlik olan BRICS'in yeni dünya düzeninin temeli ve dünya meselelerinde gerçek çok kutupluluğun tesis edilmesi bağlamında bir lokomotif olduğuna inanıyoruz" dedi.
Uşakov, ŞİÖ'nün, etkileşimi hak eşitliğine, birbirlerinin çıkarlarına karşılıklı saygıya ve ulusal ve kültürel değerlere özenli yaklaşıma dayanan devletlerarası yetkili bir örgüt olduğunu vurguladı.
Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
DÜNYA
Erdoğan ve Putin, ŞİÖ zirvesinde görüşecek: İki liderin gündeminde ne var?
15:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала