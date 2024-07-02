https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/putinin-sio-zirvesindeki-programi-aciklandi-turkiye-ziyareti-netlesecek-1085448713.html

Putin'in ŞİÖ Zirvesi'ndeki programı açıklandı: Türkiye ziyareti netleşecek

Putin'in ŞİÖ Zirvesi'ndeki programı açıklandı: Türkiye ziyareti netleşecek

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’ndeki programı hakkında bilgi veren... 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T18:25+0300

2024-07-02T18:25+0300

2024-07-02T18:32+0300

dünya

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

kazakistan

putin-erdoğan görüşmesi

astana

şanghay işbirliği örgütü (şiö)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/02/1085448355_0:0:3128:1761_1920x0_80_0_0_0de69bccb23701b85e689a19eb1d4630.jpg

Kazakistan'ın başkenti Astana’da 3-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek ŞİÖ Zirvesi ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Uşakov, Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini doğrularken, bu görüşmede ortak çalışma olanaklarını ele alacağının altını çizdi.Putin ve Erdoğan'ın, aynı zamanda Rus liderin uzun zamandır beklenen Türkiye ziyaretini de ele alacağına değinen Uşakov, “"Uzun zamandır Türkiye'ye bir ziyaret planlıyorduk. Liderlerin bu konuyu da ele alacaklarını düşünüyorum. Ayrıca Türkiye'nin konumu da dikkate alındığında özellikle bölgesel anlamda çok büyük rol oynayan bu tür ülkelerin liderleri arasında görüş alışverişinde bulunulabilecek pek çok konu olduğunu biliyoruz. Türk tarafı ile sürekli diyalog halinde olduğumuzu da belirtmek isterim. Kısa bir süre önce, biliyorsunuz, Sayın Devlet Başkanımız, Dışişleri Bakanı Fidan’ı (Hakan) kabul etti. Erdoğan’la yapılacak görüşmede de hassas konular da dahil olmak üzere tüm önemli konulara değinilecektir. Elbette her şeyi görüşmeyeceğiz ama muhtemelen ana konuları görüşme fırsatımız olacak” ifadelerini kullandı.Uşakov, doğal olarak liderlerin beklenen ziyaret de dahil olmak üzere, daha ileri düzeyde müşterek çalışma olanaklarını konuşacağını sözlerine ekledi.Putin'in, aynı zamanda Çin lideri Şi Cinping ile de bir görüşme planladığına dikkat çeken Rusya Devlet Başkan Yardımcısı, aynı zamanda ŞİÖ kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere Moğolistan ve Pakistan liderleri ile bir araya geleceğini, İran Cumhurbaşkan Yardımcısı Muhammed Muhbir ile de görüşeceğini aktardı.Çok kutupluluğun lokomotifi ŞİÖŞanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) bugün yeni dünya düzeninin ana temellerinden biri olduğunu söyleyen Uşakov, zirvenin ‘Çok Kutupluluğun Güçlendirilmesi’ sloganı altında gerçekleştirileceğini anımsatarak, “Rusya olarak bu örgüt bünyesinde ortaklık işbirliğine büyük önem veriyoruz. ŞİÖ'nün ve ikinci büyük birlik olan BRICS'in yeni dünya düzeninin temeli ve dünya meselelerinde gerçek çok kutupluluğun tesis edilmesi bağlamında bir lokomotif olduğuna inanıyoruz" dedi.Uşakov, ŞİÖ'nün, etkileşimi hak eşitliğine, birbirlerinin çıkarlarına karşılıklı saygıya ve ulusal ve kültürel değerlere özenli yaklaşıma dayanan devletlerarası yetkili bir örgüt olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/erdogan-ve-putin-sio-zirvesinde-gorusecek-iki-liderin-gundeminde-ne-var-1085440482.html

kazakistan

astana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, recep tayyip erdoğan, kazakistan, putin-erdoğan görüşmesi, astana, şanghay işbirliği örgütü (şiö)