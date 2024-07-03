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Pakistan ile ABD arasındaki ortak askeri tatbikat başladı
Pakistan ile ABD arasındaki ortak askeri tatbikat başladı
Sputnik Türkiye
Pakistan ile ABD arasında, terör tehdidine karşı mücadelede taktiksel becerilerin geliştirilmesi için düzenlenen iki hafta sürecek ortak askeri tatbikat... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T13:53+0300
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Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, tatbikatın, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Pabbi bölgesindeki Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nde başladığı bildirildi.Açıklamada, iki ülkeden piyade birliklerinin katıldığı tatbikatta, terör tehdidine karşı mücadelede taktiksel becerilerin geliştirilmesinin ve tecrübe paylaşımının amaçlandığı vurgulandı.Pakistan ile ABD arasındaki ortak tatbikatın iki hafta süreceği kaydedildi.Çin ve Rusya’dan sınır aşırı terörizme karşı ortak tatbikatÇin ve Rusya'nın, sınır aşırı terörizmle mücadele için ortak askeri tatbikat düzenlediği bildirilmişti.Çin ordu gazetesi PLA Daily'nin haberinde, iki ülke askerlerinin, 26 Haziran'da Çin'in Heyhı şehri ile Rusya'nın Blagoveşçensk şehirlerini ayıran Amur Nehri üzerindeki Heylongciang Köprüsü çevresinde terörle mücadele tatbikatı yürüttüğü belirtildi.Çin ve Rus askerlerinin, tatbikatta, "teröristlerin saldırı düzenleyerek sınırı geçmeye çalıştığı" senaryosu üzerine ortak talimler yaptığı ifade edilen haberde, teröristleri durdurmak ve ele geçirmek üzere havadan keşif, denizden müdahale ve karada pusu manevraları gerçekleştirdiği aktarıldı.Haberde tatbikatın istihbarat paylaşımı ve harekat eşgüdümüne odaklandığı, iki ülke ordularının sınır bölgelerinin güvenliğini birlikte sağlayarak, "terörizm, ayrılıkçılık ve aşırıcılığın her türüne karşı etkili tedbirler alma kararlılığını ortaya koyduğu" kaydedildi.Dağıstan'daki terör saldırılarının ardından geldiTatbikatın, Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde, 23 Haziran'da gerçekleşen terör saldırılarının ardından gelmesi dikkati çekti.Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 17'si polis ve 5'i sivil 22 kişi yaşamını yitirmiş, 5 saldırgan öldürülmüştü.Öte yandan 22 Mart'ta Moskova'da bir konser salonunda silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısında da 144 kişi yaşamını yitirmişti.Çin ve Rusya, daha önce de ortak terörle mücadelede tatbikatları düzenlemişti. Çin'in paramiliter Halkın Silahlı Polis Gücü, 2019'da Rusya'da Rus Ulusal Muhafızları ile ortak tatbikata katılmıştı.Ayrıca Çin, Rusya ve İran donanmaları, 11-15 Mart tarihlerinde Umman Körfezi yakınında, terörle ve korsanlıkla mücadele amaçlı ortak deniz tatbikatı düzenlemişti.
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abd, abd ordusu, pakistan, tatbikat, ortak tatbikat, ortak askeri tatbikat
abd, abd ordusu, pakistan, tatbikat, ortak tatbikat, ortak askeri tatbikat

Pakistan ile ABD arasındaki ortak askeri tatbikat başladı

13:53 03.07.2024
© AA / Pakistan ordusuPakistan ile ABD ortak tatbikat
Pakistan ile ABD ortak tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
© AA / Pakistan ordusu
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Pakistan ile ABD arasında, terör tehdidine karşı mücadelede taktiksel becerilerin geliştirilmesi için düzenlenen iki hafta sürecek ortak askeri tatbikat başladı.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, tatbikatın, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Pabbi bölgesindeki Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nde başladığı bildirildi.
Açıklamada, iki ülkeden piyade birliklerinin katıldığı tatbikatta, terör tehdidine karşı mücadelede taktiksel becerilerin geliştirilmesinin ve tecrübe paylaşımının amaçlandığı vurgulandı.
Pakistan ile ABD arasındaki ortak tatbikatın iki hafta süreceği kaydedildi.

Çin ve Rusya’dan sınır aşırı terörizme karşı ortak tatbikat

Çin ve Rusya'nın, sınır aşırı terörizmle mücadele için ortak askeri tatbikat düzenlediği bildirilmişti.
Çin ordu gazetesi PLA Daily'nin haberinde, iki ülke askerlerinin, 26 Haziran'da Çin'in Heyhı şehri ile Rusya'nın Blagoveşçensk şehirlerini ayıran Amur Nehri üzerindeki Heylongciang Köprüsü çevresinde terörle mücadele tatbikatı yürüttüğü belirtildi.
Çin ve Rus askerlerinin, tatbikatta, "teröristlerin saldırı düzenleyerek sınırı geçmeye çalıştığı" senaryosu üzerine ortak talimler yaptığı ifade edilen haberde, teröristleri durdurmak ve ele geçirmek üzere havadan keşif, denizden müdahale ve karada pusu manevraları gerçekleştirdiği aktarıldı.
Haberde tatbikatın istihbarat paylaşımı ve harekat eşgüdümüne odaklandığı, iki ülke ordularının sınır bölgelerinin güvenliğini birlikte sağlayarak, "terörizm, ayrılıkçılık ve aşırıcılığın her türüne karşı etkili tedbirler alma kararlılığını ortaya koyduğu" kaydedildi.

Dağıstan'daki terör saldırılarının ardından geldi

Tatbikatın, Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde, 23 Haziran'da gerçekleşen terör saldırılarının ardından gelmesi dikkati çekti.
Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 17'si polis ve 5'i sivil 22 kişi yaşamını yitirmiş, 5 saldırgan öldürülmüştü.
Öte yandan 22 Mart'ta Moskova'da bir konser salonunda silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısında da 144 kişi yaşamını yitirmişti.
Çin ve Rusya, daha önce de ortak terörle mücadelede tatbikatları düzenlemişti. Çin'in paramiliter Halkın Silahlı Polis Gücü, 2019'da Rusya'da Rus Ulusal Muhafızları ile ortak tatbikata katılmıştı.
Ayrıca Çin, Rusya ve İran donanmaları, 11-15 Mart tarihlerinde Umman Körfezi yakınında, terörle ve korsanlıkla mücadele amaçlı ortak deniz tatbikatı düzenlemişti.
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