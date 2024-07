https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/orkun-kokcu-hollandaya-karsi-da-rovansi-alacagimizi-dusunuyorum-1085496750.html

Orkun Kökçü: Hollanda'ya karşı da rövanşı alacağımızı düşünüyorum

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncularından Orkun Kökçü, "Hollanda'ya karşı da... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

Orkun Kökçü, A Milli Takım'ın Barsinghausen'de gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Orkun, Avusturya maçının son anlarında yaşadığı sakatlığın ciddi olmadığını belirterek, "Arka adalemde sıkıntı var ama ciddi bir şey değil. Baktık önlemini aldık, daha çok 'kramp girdi' diyebiliriz. Durumum iyi, Hollanda maçında cezalıyım ama takıma dışarıdan yardım edeceğim, inşallah turu geçeceğiz. Açıkçası dün gece pek uyuyamadım, saat 3'e kadar Ferdi ile beraber odada Avusturya ve Hollanda maçlarıyla ilgili konuştuk, değerlendirme yaptık. Birkaç saat uyuyup uçuşla buraya geldik" ifadelerini kullandı.Avusturya'yı geçerek çeyrek finale kaldıkları için gururlu olduklarını aktaran milli futbolcu, "Çok güzel bir maç oldu, öncesinde de Mert (Müldür) ile konuyu konuşmuştuk, Avusturya’ya karşı erken bir gol yemiştik, rövanşı almak istiyorduk, ilk dakikada gol oldu. Bizim için de motive oldu. Güç de verdi, tabii 1-0 başlayınca öz güven daha çok geliyor, daha rahat şekilde futbol oynayabiliyorsunuz. Sonuçta da böyle oldu. İkinci yarıda da erken bir golle 2-0’ı yakaladık, 2-1’den sonra biraz heyecanlandık sonunda defansımız da iyi performans sergiledi, sonuçta her şey güzel oldu" değerlendirmesinde bulundu.Orkun, "Hakan Çalhanoğlu senin oynadığın bölgede çok iyi bir performans sergilediğini söyledi. Sen neler söylemek istersin?" sorusunu, "Hakan ağabeyin açıklamalarını gördüm ve maçtan sonra bana iyi bir maç çıkarttığımı söyledi ve tebrik etti. Mili takımla, kulüp arasında performans değişiklikleri olabiliyor. Milli takımda daha kısa süre birlikte çalıştığınız için oynadığınız bölgeye adaptasyon biraz daha zor olabiliyor ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Dün hem takım hem benim için güzel bir maç oldu. İnşallah bu yolda devam ederim" şeklinde yanıtladı.'2008’de 7 yaşındaydım, maçları ailemle birlikte izlerdik'Milli futbolcu, "EURO 2008'de milli takımın elde ettiği başarıya yakınsınız. O günleri hatırlıyor musun?" sorusuna, "2008’de 7 yaşındaydım, maçları ailemle birlikte izlerdik. Ağabeyimle hep hayalini kurardık, 'biz de Avrupa Şampiyonası'na katılsak yarı final görsek nasıl bir duygu olur' derdik. Galibiyetlerin ertesi günü dışarı çıkıp yarı finalleri, çeyrek finalleri sokakta yeniden oynardık. Çok iyi hatırlıyorum, Türkiye yendikten sonra Hollanda'da Türkler bir şehirde toplanır ve kutlama olurdu. Biz de oraya giderdik, 2008’i çok iyi hatırlıyorum. Şimdi sosyal medyada aynı görüntüleri görüyorum bu da benim için ayrı bir gurur oluyor" yanıtını verdi.Orkun Kökçü, "Final maçında kendinizi hayal ediyor musunuz?" sorusunu, "Tabii ki öyle hayalleri her zaman kuruyorsunuz, kurmak da zorundasınız. Bir hayaliniz varsa ona odaklanıp daha motive şekilde o maçlara girebilirsiniz. Ferdi ile beraber bu konu hakkında konuştuk, turnuva ağacına, hangi ülkelerle eşleşebileceğimize baktık. Daha kolay taraftayız, hayal kurmak da daha kolay oluyor. İnşallah finale kadar çıkabiliriz. Turnuva ağacı hakkında aramızda da konuşuyoruz diğer tarafa baksan tüm favori ülkeler o tarafta, bizim için bu şans ama yine de Hollanda, İsviçre olsun onlar da güçlü rakipler. Diğer taraf bana sorarsan tabii daha güçlü. O yüzden biraz ikinci olarak gruptan çıkmamız şanslı oldu diyebiliriz ama turnuvayı kazanmak istediğinde her rakibi yenmelisin. Kim gelirse onu devirmeye çalışacağız" şeklinde yanıtladı.'Avusturya gibi Hollanda’ya karşı da rövanşı alacağımızı düşünüyorum'Orkun, Hollanda maçının sorulması üzerine ise şöyle konuştu:

