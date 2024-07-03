https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/ogretmenlerden-bu-yil-ikinci-kez-alinacak-yer-degistirme-basvurulari-11-temmuzda-baslayacak-1085497250.html

Öğretmenlerden bu yıl ikinci kez alınacak yer değiştirme başvuruları 11 Temmuz'da başlayacak

Öğretmenlerden bu yıl ikinci kez alınacak yer değiştirme başvuruları 11 Temmuz'da başlayacak

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlere ikinci il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme hakkı tanındı. Peki il içi ve iller arası arası isteğe bağlı... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T21:30+0300

2024-07-03T21:30+0300

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türkiye

öğretmen

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öğretmen atamaları

yusuf tekin

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Milli Eğitim Bakanlığı'nca, öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuruları yayımlandı. Böylece öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeleri, yaz döneminde ikinci kez yapılmış olacak.Peki iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? İl iç takvim nedir? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın il içi ve iller arası arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularında son bilgiler...İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman?Bu doğrultuda iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları, 11-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Atama işlemi 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman?İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ise 23-26 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve atama işlemi 30 Temmuz'da yapılacak. Öğretmenlerden bu yıl ikinci kez alınacak yer değiştirme başvuruları 11 Temmuz'da başlayacakMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl öğretmenler için ikinci kez gerçekleştirecekleri il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının 11 Temmuz'da başlayacağını bildirdi.Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin çalışma ortamlarını düzenlemenin ve eğitimde huzur iklimi oluşturulmasının öncelikleri arasında olduğunu belirtti.İkinci kez yer değiştirme başvuruları detaylarıTekin, paylaşımında şunları kaydetti:"Öğretmenler Odası Buluşmalarımızda meslektaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz istişareler ve öğretmenlerimizin yoğun talepleri doğrultusunda il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerini ikinci kez gerçekleştireceğiz.Başvuru takvim nasıl?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/milli-egitim-akademisi-kurulmasini-iceren-ogretmenlik-meslegi-kanunu-teklifi-tbmmye-sunuldu-1085252098.html

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