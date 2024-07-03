https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/ogretmenlerden-bu-yil-ikinci-kez-alinacak-yer-degistirme-basvurulari-11-temmuzda-baslayacak-1085497250.html
Öğretmenlerden bu yıl ikinci kez alınacak yer değiştirme başvuruları 11 Temmuz'da başlayacak
Öğretmenlerden bu yıl ikinci kez alınacak yer değiştirme başvuruları 11 Temmuz'da başlayacak
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlere ikinci il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme hakkı tanındı. Peki il içi ve iller arası arası isteğe bağlı... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T21:30+0300
2024-07-03T21:30+0300
2024-07-03T21:36+0300
türkiye
öğretmen
atanamayan öğretmenler
sözleşmeli öğretmen
öğretmenler
öğretmen atamaları
yusuf tekin
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Milli Eğitim Bakanlığı'nca, öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuruları yayımlandı. Böylece öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeleri, yaz döneminde ikinci kez yapılmış olacak.Peki iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? İl iç takvim nedir? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın il içi ve iller arası arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularında son bilgiler...İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman?Bu doğrultuda iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları, 11-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Atama işlemi 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman?İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ise 23-26 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve atama işlemi 30 Temmuz'da yapılacak. Öğretmenlerden bu yıl ikinci kez alınacak yer değiştirme başvuruları 11 Temmuz'da başlayacakMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl öğretmenler için ikinci kez gerçekleştirecekleri il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının 11 Temmuz'da başlayacağını bildirdi.Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin çalışma ortamlarını düzenlemenin ve eğitimde huzur iklimi oluşturulmasının öncelikleri arasında olduğunu belirtti.İkinci kez yer değiştirme başvuruları detaylarıTekin, paylaşımında şunları kaydetti:"Öğretmenler Odası Buluşmalarımızda meslektaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz istişareler ve öğretmenlerimizin yoğun talepleri doğrultusunda il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerini ikinci kez gerçekleştireceğiz.Başvuru takvim nasıl?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/milli-egitim-akademisi-kurulmasini-iceren-ogretmenlik-meslegi-kanunu-teklifi-tbmmye-sunuldu-1085252098.html
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öğretmenlerin il içi başvuruları, öğretmen atamaları, öğretmen yer değiştirme hakkı, öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruus, öğretmenlerin nakil işlemler, il içi yer değiştirme başvurusu, iller arası yer değiştime başvurusu, isteğe bağlı yer değiştirme başvururular ne zaman, öğretmenler yer değiştirme, öğretmenlerin yer değiştirme hakkı, öğretmenlerin başvuruları
Öğretmenlerden bu yıl ikinci kez alınacak yer değiştirme başvuruları 11 Temmuz'da başlayacak
21:30 03.07.2024 (güncellendi: 21:36 03.07.2024)
Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlere ikinci il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme hakkı tanındı. Peki il içi ve iller arası arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman başlıyor? Başvuru için son tarih nedir? öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyurunun detayları nelerdir?
Milli Eğitim Bakanlığı'nca, öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuruları yayımlandı. Böylece öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeleri, yaz döneminde ikinci kez yapılmış olacak.
Peki iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? İl iç takvim nedir? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın il içi ve iller arası arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularında son bilgiler...
İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman?
Bu doğrultuda iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları, 11-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Atama işlemi 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman?
İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ise 23-26 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve atama işlemi 30 Temmuz'da yapılacak.
Öğretmenlerden bu yıl ikinci kez alınacak yer değiştirme başvuruları 11 Temmuz'da başlayacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl öğretmenler için ikinci kez gerçekleştirecekleri il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının 11 Temmuz'da başlayacağını bildirdi.
Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin çalışma ortamlarını düzenlemenin ve eğitimde huzur iklimi oluşturulmasının öncelikleri arasında olduğunu belirtti.
İkinci kez yer değiştirme başvuruları detayları
Tekin, paylaşımında şunları kaydetti:
"Öğretmenler Odası Buluşmalarımızda meslektaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz istişareler ve öğretmenlerimizin yoğun talepleri doğrultusunda il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerini ikinci kez gerçekleştireceğiz.
Bu kapsamda, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 18 Temmuz 2024 tarihinde, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 23-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 30 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Hayırlı olsun inşallah."
İller yer değiştirme başvuruları:
11-16 Temmuz 2024
Atama tarihleri:
18 Temmuz 2024
İl içi yer değiştirme başvuruları:
23-26 Temmuz 2024
Atama tarihleri:
30 Temmuz 2024