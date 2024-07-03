https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/musiad-genel-baskani-asmalidan-vergi-taslagi-calismasina-iliskin-aciklama-1085464182.html

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı'dan vergi taslağı çalışmasına ilişkin açıklama

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı'dan vergi taslağı çalışmasına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Vergi sisteminin sadeleştirilmesi sayesinde ekonomik ve sosyal kalkınmanın... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T01:50+0300

2024-07-03T01:50+0300

2024-07-03T01:52+0300

ekonomi

müsiad

müstakil sanayici ve işadamları derneği (müsiad)

vergi

düzenleme

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MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, vergide adaleti ve etkinliği sağlamayı amaçlayan yeni vergi taslağı çalışmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, tek tek değişecek kanunları konuşmak yerine, köklü vergi reformunu gündeme getirip konuşmanın daha doğru olacağını kaydetti.Kısa sürede yapılacak değişiklikler neticesinde alınacak kararların toplumsal tepkiyi çekebileceğini belirten Asmalı, "Çünkü vergi, sadece ekonomik bir zorunluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin doğru anlaşılması ve uygulanması, toplumun bütün kesimlerini etkileyen hayati bir unsurdur" değerlendirmesinde bulundu.'Vergi yasalarının sürekli olarak değiştirilmesi, toplumsal güveni zedeler'Asmalı, vergi sisteminin, toplumun ekonomik ve sosyal yapısının yansıması olduğunu belirterek, şöyle devam etti:'Vergi sisteminin sadeleştirilmesi vergi gelirini artıracaktır'Mahmut Asmalı, MÜSİAD olarak köklü ve sürdürülebilir vergi reformunun gerekliliğine yönelik kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile "Türkiye’de Vergi Reformu İhtiyacı ve Vergide Sadelik Paneli" ve "Vergi Yargısındaki Güncel Gelişmeler Sempozyumu" düzenlediklerini hatırlattı.Bu etkinliklerin vergi bilincini artırma ve vergiye olan güveni pekiştirme amacıyla düzenlendiğini bildiren Asmalı, şu değerlendirmelerde bulundu:Vergi sisteminin sadeleştirilmesi sayesinde, ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenebileceği, vergi mükelleflerinin yükünün azaltılacağı ve vergi gelirlerinin artırılacağını belirten Asmalı, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/suriyelilere-vergi-muafiyeti-var-iddiasina-yalanlama-1085450546.html

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müsiad, müstakil sanayici ve işadamları derneği (müsiad), vergi, düzenleme