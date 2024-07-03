https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/msb-irakin-kuzeyinde-37-hedef-hava-harekatiyla-imha-edildi-1085498548.html
MSB: Irak'ın kuzeyinde 37 hedef hava harekatıyla imha edildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 37 hedef hava harekatıyla imha edildi
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 37 hedef hava... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T22:46+0300
2024-07-03T22:46+0300
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı kapsamında, Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendiği' belirtildi.Harekatla, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve tesislerden oluşan 37 hedefin imha edildiği aktarılan açıklamada, harekatta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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son dakika, milli savunma bakanlığı (msb)
son dakika, milli savunma bakanlığı (msb)
MSB: Irak'ın kuzeyinde 37 hedef hava harekatıyla imha edildi
22:46 03.07.2024 (güncellendi: 23:03 03.07.2024)
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 37 hedef hava harekatıyla imha edildi" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı kapsamında, Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendiği' belirtildi.
Harekatla, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve tesislerden oluşan 37 hedefin imha edildiği aktarılan açıklamada, harekatta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."