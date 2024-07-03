https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/msb-irakin-kuzeyinde-37-hedef-hava-harekatiyla-imha-edildi-1085498548.html

MSB: Irak'ın kuzeyinde 37 hedef hava harekatıyla imha edildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 37 hedef hava harekatıyla imha edildi

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 37 hedef hava... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T22:46+0300

2024-07-03T22:46+0300

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milli savunma bakanlığı (msb)

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı kapsamında, Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendiği' belirtildi.Harekatla, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve tesislerden oluşan 37 hedefin imha edildiği aktarılan açıklamada, harekatta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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