https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/meteorolojiden-cok-siddetli-geliyor-uyarisi-istanbul-dahil-pek-cok-sehre-saganak-yagis-alarmi-1085466237.html

Meteoroloji'den 'Çok şiddetli geliyor' uyarısı: İstanbul dahil pek çok şehre sağanak yağış alarmı

Meteoroloji'den 'Çok şiddetli geliyor' uyarısı: İstanbul dahil pek çok şehre sağanak yağış alarmı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahminlerini güncelleyerek yeni uyarılarda bulundu. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T07:02+0300

2024-07-03T07:02+0300

2024-07-03T07:35+0300

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Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Özellikle İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Bolu, Muş, Bitlis, Van ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.Sıcaklık ve rüzgarHava sıcaklığı: İç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artış beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak.Rüzgar: Genellikle kuzey, iç ve güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. İç Ege ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında ise güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarlar (40-60 km/saat) bekleniyor.UyarılarKuvvetli rüzgar uyarısı: İç Ege ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarların esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak? Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yarın Trakya’dan başlayacak sağanak yağışların Perşembe günü İstanbul dahil Marmara ve Ege bölgelerine ulaşacağını belirtti. Prof. Dr. Şen, “Perşembe günü İstanbul, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir’de yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek” dedi.Bugün hava nasıl?MARMARAAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyorEGEAz bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta ve Burdur çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Muş Bitlis ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/a-milli-takima-kotu-haber-ceza-aldilar-hollanda-ile-oynanacak-ceyrek-finalde-olmayacaklar-1085467043.html

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