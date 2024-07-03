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Meteoroloji'den 'Çok şiddetli geliyor' uyarısı: İstanbul dahil pek çok şehre sağanak yağış alarmı
Meteoroloji'den 'Çok şiddetli geliyor' uyarısı: İstanbul dahil pek çok şehre sağanak yağış alarmı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahminlerini güncelleyerek yeni uyarılarda bulundu. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T07:02+0300
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Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Özellikle İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Bolu, Muş, Bitlis, Van ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.Sıcaklık ve rüzgarHava sıcaklığı: İç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artış beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak.Rüzgar: Genellikle kuzey, iç ve güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. İç Ege ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında ise güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarlar (40-60 km/saat) bekleniyor.UyarılarKuvvetli rüzgar uyarısı: İç Ege ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarların esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak? Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yarın Trakya’dan başlayacak sağanak yağışların Perşembe günü İstanbul dahil Marmara ve Ege bölgelerine ulaşacağını belirtti. Prof. Dr. Şen, “Perşembe günü İstanbul, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir’de yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek” dedi.Bugün hava nasıl?MARMARAAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyorEGEAz bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta ve Burdur çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Muş Bitlis ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji'den 'Çok şiddetli geliyor' uyarısı: İstanbul dahil pek çok şehre sağanak yağış alarmı

07:02 03.07.2024 (güncellendi: 07:35 03.07.2024)
© AP Photo / Francisco Secoİstanbul hava durumu, yağış, yağmur, sağanak
İstanbul hava durumu, yağış, yağmur, sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Francisco Seco
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahminlerini güncelleyerek yeni uyarılarda bulundu. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu günlerde, Trakya’dan giriş yapacak sağanak yağışlar için İstanbul dahil birçok il için şiddetli yağmur verildi. Peki, bugün hava durumu nasıl? 3 Temmuz hava durumu hakkında neler açıklandı?
Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Özellikle İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Bolu, Muş, Bitlis, Van ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Sıcaklık ve rüzgar

Hava sıcaklığı: İç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artış beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak.
Rüzgar: Genellikle kuzey, iç ve güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. İç Ege ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında ise güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarlar (40-60 km/saat) bekleniyor.

Uyarılar

Kuvvetli rüzgar uyarısı: İç Ege ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarların esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak?

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yarın Trakya’dan başlayacak sağanak yağışların Perşembe günü İstanbul dahil Marmara ve Ege bölgelerine ulaşacağını belirtti. Prof. Dr. Şen, “Perşembe günü İstanbul, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir’de yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek” dedi.

Bugün hava nasıl?

MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
EDİRNE 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
KOCAELİ 21°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
İZMİR 25°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta ve Burdur çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
HATAY 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
ISPARTA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA 18°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 18°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 11°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 20°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 21°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Muş Bitlis ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 8°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 17°C, 34°C
Parçalı bulutlu
VAN 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 19°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
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