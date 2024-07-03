https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/arda-gulerden-depremzede-esilaya-goruntulu-mesaj-cizdigin-resmi-de-gordum-cok-mutlu-oldum-1085470693.html

Arda Güler'den depremzede Esila'ya görüntülü mesaj: 'Çizdiğin resmi de gördüm çok mutlu oldum'

Arda Güler'den depremzede Esila'ya görüntülü mesaj: 'Çizdiğin resmi de gördüm çok mutlu oldum'

Sputnik Türkiye

Deprem bölgesi Hatay’da yaşayan 11 yaşındaki Esila Ongün'ün kendisine gönderdiği mektubu ve resmi gören milli futbolcu Arda Güler, afetzede çocuğa videolu... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T09:48+0300

2024-07-03T09:48+0300

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türkiye

a milli futbol takımı

euro 2024

arda güler

hatay

depremzede

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Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Ülke genelinde herkesin heyecanla takip ettiği millilere bir destek de depremin yıktığı Hatay’dan geldi. Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nde bulunan Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri, milli takım futbolcularına mektup ve resim gönderdiler. 11 yaşındaki Esila Ongün'ün kendisi için yazdığı mektubu ve çizdiği resmi alan milli yıldız Arda Güler, depremzede çocuğa görüntülü bir mesaj gönderdi. Güler depremzede öğrenciye gönderdiği videoda, "Esila, mesajını gördüm mektubunu aldım, çizdiğin resmi de gördüm çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim inşallah bugün dualarınızla hepimiz için çok güzel bir maç geçer. Seviyorum seni dikkat et kendine" dedi.'İlk gün aklıma sen geldin'Milli futbolcu Arda Güler’e mektup yazan 11 yaşında Esila Ongün, "Arda abi seni çok seviyorum. İnşallah maçınız güzel geçer. Öğretmenimizle resim yapmaya başladığımız ilk gün aklıma sen geldin. Başarılar ve seninle görüşmeyi çok istiyorum, inşallah görüşebilirim" ifadelerini kullandı.

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a milli futbol takımı, euro 2024, arda güler, hatay, depremzede