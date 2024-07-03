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Japonya'da ABD askerleriyle bağlantılı cinsel saldırı vakaları artışta
Japonya'da ABD askerleriyle bağlantılı cinsel saldırı vakaları artışta
Sputnik Türkiye
Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi daha önce basına yansıyan cinsel saldırı iddialarına ek olarak, ülkenin Okinawa eyaletinde görevli ABD askerleri... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T17:03+0300
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askeri üs
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Japonya'nın Okinawa eyaletinde görevli ABD askerleri hakkındaki cinsel saldırı iddiaları gündemdeki tazeliğini korurken, Japonya hükümetinden konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi, son günlerde kamuoyuna yansıyan cinsel saldırı iddialarına ek olarak, Okinawa eyaletinde görevli ABD askerleri ile ilişkili 3 cinsel istismar vakası daha tespit edildiğini açıkladı. Vakaların 2023 yılının şubat ve ağustos ayları ile bu yılın ocak ayında bildirildiğini belirten ancak detay vermeyen Hayashi, 3 olayda da şüpheliler hakkında dava açılmadığı bilgisini paylaştı.Hayashi, "ABD askeri personeli tarafından cinsel saldırı suçlarının işlenmiş olması son derece üzücü. ABD makamlarından yerel halk için büyük bir endişe kaynağı olan bu tür olayların önlenmesi adına gerekli tedbirleri almalarını istemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.ABD askerleri cinsel saldırı haberleri ile gündeme gelmiştiYaklaşık 30 bin ABD askeri personeline ev sahipliği yapan Japonya'nın Okinawa eyaleti, son zamanlarda ABD askerlerinin adının karıştığı cinsel saldırı iddiaları ile gündeme gelmişti.25 yaşındaki ABD Hava Kuvvetleri personeli Brennon Washington'un geçtiğimiz yıl 24 Aralık'ta Yomitan Köyü'ndeki bir parktan arabasına alıp evine götürdüğü 16 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu belirtilmişti.Son olarak geçen hafta, 21 yaşındaki Jamel Clayton adlı ABD deniz piyadesinin 26 Mayıs'ta Yomitan Köyü'nde bir kadına tecavüz girişiminde bulunmasının ardından tutuklandığı kamuoyuna yansımıştı.ABD'den açıklama gelmiştiABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu tür olaylardan üzüntü duyduklarını belirterek, "Bu personelin iddialara konu davranışları ABD ordusunun temel değerlerini yansıtmadığı gibi Japonya’da konuşlu askeri personelin ezici çoğunluğunun davranışlarını da temsil etmiyor" demişti.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in konu hakkında Japonya hükümetiyle temasa geçip geçmediği sorusuna yanıt vermeyen Ryder, "İddiaların ciddiyeti bizi derinden rahatsız ediyor ve bunun yol açtığı endişeden üzüntü duyuyoruz. Japonya bizim en yakın müttefiklerimizden biri" ifadelerini kullanmıştı.Ryder, ABD askeri makamlarının iddiaları yürürlükteki yasalar ve anlaşmalar temelinde derinlemesine araştırdığını ve yerel makamlarla iş birliği yaptığını da sözlerine eklemişti.
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abd, abd ordusu, japonya, askeri üs, cinsel saldırı, tecavüz
abd, abd ordusu, japonya, askeri üs, cinsel saldırı, tecavüz

Japonya'da ABD askerleriyle bağlantılı cinsel saldırı vakaları artışta

17:03 03.07.2024
© AP Photo / Shizuo KambayashiJaponya'daki ABD üssü
Japonya'daki ABD üssü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
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Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi daha önce basına yansıyan cinsel saldırı iddialarına ek olarak, ülkenin Okinawa eyaletinde görevli ABD askerleri ile ilişkili 3 cinsel saldırı vakası daha tespit edildiğini açıkladı.
Japonya'nın Okinawa eyaletinde görevli ABD askerleri hakkındaki cinsel saldırı iddiaları gündemdeki tazeliğini korurken, Japonya hükümetinden konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi, son günlerde kamuoyuna yansıyan cinsel saldırı iddialarına ek olarak, Okinawa eyaletinde görevli ABD askerleri ile ilişkili 3 cinsel istismar vakası daha tespit edildiğini açıkladı.
Vakaların 2023 yılının şubat ve ağustos ayları ile bu yılın ocak ayında bildirildiğini belirten ancak detay vermeyen Hayashi, 3 olayda da şüpheliler hakkında dava açılmadığı bilgisini paylaştı.
Hayashi, "ABD askeri personeli tarafından cinsel saldırı suçlarının işlenmiş olması son derece üzücü. ABD makamlarından yerel halk için büyük bir endişe kaynağı olan bu tür olayların önlenmesi adına gerekli tedbirleri almalarını istemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD askerleri cinsel saldırı haberleri ile gündeme gelmişti

Yaklaşık 30 bin ABD askeri personeline ev sahipliği yapan Japonya'nın Okinawa eyaleti, son zamanlarda ABD askerlerinin adının karıştığı cinsel saldırı iddiaları ile gündeme gelmişti.
25 yaşındaki ABD Hava Kuvvetleri personeli Brennon Washington'un geçtiğimiz yıl 24 Aralık'ta Yomitan Köyü'ndeki bir parktan arabasına alıp evine götürdüğü 16 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu belirtilmişti.
Son olarak geçen hafta, 21 yaşındaki Jamel Clayton adlı ABD deniz piyadesinin 26 Mayıs'ta Yomitan Köyü'nde bir kadına tecavüz girişiminde bulunmasının ardından tutuklandığı kamuoyuna yansımıştı.

ABD'den açıklama gelmişti

ABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu tür olaylardan üzüntü duyduklarını belirterek, "Bu personelin iddialara konu davranışları ABD ordusunun temel değerlerini yansıtmadığı gibi Japonya’da konuşlu askeri personelin ezici çoğunluğunun davranışlarını da temsil etmiyor" demişti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in konu hakkında Japonya hükümetiyle temasa geçip geçmediği sorusuna yanıt vermeyen Ryder, "İddiaların ciddiyeti bizi derinden rahatsız ediyor ve bunun yol açtığı endişeden üzüntü duyuyoruz. Japonya bizim en yakın müttefiklerimizden biri" ifadelerini kullanmıştı.
Ryder, ABD askeri makamlarının iddiaları yürürlükteki yasalar ve anlaşmalar temelinde derinlemesine araştırdığını ve yerel makamlarla iş birliği yaptığını da sözlerine eklemişti.
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