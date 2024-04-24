https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/pentagon-iraki-bolgedeki-abd-askerlerinin-guvenligi-icin-onlem-almaya-cagirdi-1083099137.html

Pentagon, Irak'ı ‘bölgedeki ABD askerlerinin güvenliği için’ önlem almaya çağırdı

Pentagon, Irak'ı ‘bölgedeki ABD askerlerinin güvenliği için’ önlem almaya çağırdı

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Bağdat yönetimini, Suriye ve Irak'taki ABD güçlerinin İran bağlantılı milis grupların saldırılarından korunması için gerekli... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T11:51+0300

2024-04-24T11:51+0300

2024-04-24T11:52+0300

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Pentagon Sözcüsü General Pat Ryder, milis güçlerinin pazartesi günü Irak ve Suriye'deki ABD güçlerine karşı gerçekleştirdiği "başarısız saldırı girişimlerine" ilişkin açıklama yaptı.Ryder, bunun, koalisyon güçlerine 4 Şubat'tan itibaren yapılan ilk saldırı girişimi olduğunu belirterek, "Bu saldırılar, koalisyonu ve Iraklı personeli riske atıyor. Irak hükümetini, Irak ve Suriye'deki ABD güçlerinin güvenliğinin sağlamasına yönelik gerekli adımları atmaya çağırıyoruz. Bu saldırılar devam ederse, güçlerimizi savunmakta tereddüt etmeyeceğiz, tıpkı geçmişte yaptığımız gibi" ifadelerini kullandı.ABD'ye ait üsse saldırı düzenlenmiştiABD'ye ait "Kule 22" adlı üsse 28 Ocak'ta düzenlenen saldırıda 3 Amerikan askeri ölmüş, 40'tan fazla asker de yaralanmıştı.Saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutan ABD yönetimi, 2 Şubat'tan itibaren Suriye ve Irak'ta 85'ten fazla hedefe hava saldırısı düzenleyerek buna karşılık vermişti.Pentagon verilerine göre, 18 Ekim 2023'ten bu yana Irak, Suriye ve Ürdün'deki ABD güçlerine yönelik saldırılarda 190 kişi hayatını kaybetti.Irak: ABD, egemenliğimizi ihlal ediyorIrak Başbakanlık Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, ABD'nin Bağdat saldırısıyla ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini ve bunun hükümeti, koalisyon güçlerinin Irak'taki görevini sonlandırmaya iteceğini belirtmişti.Resul, ABD'nin Bağdat'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi çatısı altında bulunan Ketaib Hizbullah'a bağlı komutanlardan Abu Bakır es-Saadi'yi hedef aldığı hava saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı."Amerikan güçleri, başkent Bağdat'ta yerleşim yerlerinden olan bir semtin ortasına sorumsuzca hava saldırısı düzenleyerek net bir suikast operasyonu gerçekleştirdi" değerlendirmesinde bulunan Resul, bunun karşılıklı anlaşmaları ve ikili diyaloğun başlamasını baltalayacak, sivillerin hayatları ve uluslararası hukuku umursamayan bir tavır olduğunu ifade etti.İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023’ten itibaren geçtiğimiz şubat ayına kadar Irak ve Suriye'deki ABD birliklerine yönelik 165'ten fazla saldırı düzenlenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/irakta-abd-guclerinin-bulundugu-usse-roketli-saldiri-1083080972.html

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abd, abd hegemonyası, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), irak, suriye, askeri üs