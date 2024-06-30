Bursa, Antalya ve Muğla’da orman yangını: Uludağ Üniversitesi'ndeki yurtlar boşaltılıyor

Türkiye
Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a: 'Sen bekâcı değil, paracıymışın'
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
ABD'nin misket bombası ikiyüzlülüğü
07:04
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Biden, Rusya’ya yönelik yaptırımlarda daha ileriye gidemiyor
07:16
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:31
7 dk
SESLİ HABER
Wikileaks sayesinde dünya neler öğrendi?
07:48
5 dk
SESLİ HABER
Hamas siyasi ofisini taşımayı planlıyor
08:05
1 dk
SESLİ HABER
Rus vekil: BRICS geleceğe bakıyor
08:17
2 dk
SESLİ HABER
Ronaldo ile selfie çekildi, turnuvadan men edildi
08:29
2 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
08:43
3 dk
SESLİ HABER
Trump'ın ekibi Ukrayna formülünü açıkladı
09:04
1 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
09:16
2 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
09:27
10 dk
SESLİ HABER
ABD, Suriye’ye askeri takviye yolladı
09:49
2 dk
SESLİ HABER
Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı
10:05
2 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı'nın sermaye birikimi zaten gasp üzerine kurulu
10:16
8 dk
SESLİ HABER
Çin'den dünyada ilk: Oradan örnek getirdi
10:35
2 dk
SESLİ HABER
Bayram tatilinde havalimanlarında rekor
10:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Dr. Gökhan Çınkara: Avrupa halkları Rusya ile yeni bir anlaşma düzeyine geçilmesini istedi
11:11
5 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
11:26
3 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
11:42
1 dk
SESLİ HABER
Kumarda 270 bin dolar kazandı, kalp krizi geçirdi
11:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
12:10
10 dk
SESLİ HABER
AYM’den emeklileri ilgilendiren karar
12:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Demokratlardan boykot hazırlığı
16:10
2 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
16:22
2 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı'ndan aşırı sıcak uyarısı
16:35
3 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından BRICS yorumu: ABD kendini izole etti
16:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Bolivya'daki darbenin arka planında o maden rezervi mi var?
17:09
3 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikalı yetkililerden barış çağrısı
17:20
2 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı'nın sermaye birikimi zaten gasp üzerine kurulu
17:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Dr. Gökhan Çınkara: Avrupa halkları Rusya ile yeni bir anlaşma düzeyine geçilmesini istedi
18:09
5 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Pasifik hamleleri sürüyor: Yeni anlaşma imzalandı
18:21
1 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
20:04
10 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
20:24
2 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
20:35
5 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
20:51
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
21:03
39 dk
SESLİ HABER
Hamas siyasi ofisini taşımayı planlıyor
09:04
1 dk
ÖZEL HABER
Dr. Gökhan Çınkara: Avrupa halkları Rusya ile yeni bir anlaşma düzeyine geçilmesini istedi
09:19
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
7 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Biden, Rusya’ya yönelik yaptırımlarda daha ileriye gidemiyor
09:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı
11:10
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
11:18
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı'nın sermaye birikimi zaten gasp üzerine kurulu
12:10
8 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
12:24
1 dk
SESLİ HABER
AYM’den emeklileri ilgilendiren karar
12:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
18:08
10 dk
SESLİ HABER
Çin'den dünyada ilk: Oradan örnek getirdi
18:40
2 dk
SESLİ HABER
Ronaldo ile selfie çekildi, turnuvadan men edildi
18:50
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından BRICS yorumu: ABD kendini izole etti
19:04
3 dk
ÖZEL HABER
Dr. Gökhan Çınkara: Avrupa halkları Rusya ile yeni bir anlaşma düzeyine geçilmesini istedi
19:16
5 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı'nın sermaye birikimi zaten gasp üzerine kurulu
19:31
8 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
19:50
2 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
20:05
2 dk
SESLİ HABER
Bolivya'daki darbenin arka planında o maden rezervi mi var?
20:16
3 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
20:31
2 dk
SESLİ HABER
Wikileaks sayesinde dünya neler öğrendi?
20:42
5 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı'ndan aşırı sıcak uyarısı
21:16
3 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından BRICS yorumu: ABD kendini izole etti
21:30
3 dk
SESLİ HABER
Rus vekil: BRICS geleceğe bakıyor
21:44
2 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Pasifik hamleleri sürüyor: Yeni anlaşma imzalandı
21:53
1 dk
ÖZEL HABER
Öğretmene şiddeti önlemenin yolları neler?
22:03
5 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
22:21
3 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
22:36
3 dk
SESLİ HABER
ABD'nin misket bombası ikiyüzlülüğü
22:51
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/bursa-antalya-ve-muglada-orman-yangini-uludag-universitesindeki-yurtlar-bosaltiliyor-1085382850.html
Bursa, Antalya ve Muğla’da orman yangını: Uludağ Üniversitesi'ndeki yurtlar boşaltılıyor
Bursa, Antalya ve Muğla’da orman yangını: Uludağ Üniversitesi'ndeki yurtlar boşaltılıyor
Sputnik Türkiye
Bursa, Antalya ve Muğla’dan art arda yangın haberleri geldi. Bursa’da makilik alanda başlayan yangın Uludağ Üniversitesi içindeki ormanlık alana sıçradı. Bursa... 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T17:38+0300
2024-06-30T17:40+0300
türkiye
bursa
orman yangını
antalya
muğla
muğla valiliği
yangın
öğrenci
yurt
üniversite
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1e/1085382692_0:40:2048:1192_1920x0_80_0_0_7731c1c705de34da9b72ef372167c854.jpg
Bursa'daki yangın, Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde makilik alanda çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Uludağ Üniversitesine ait bir tesisin çatısı da yandıYangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Çiftliğe sıçrayan yangında küçükbaş hayvanlar telef oldu. Yangında Uludağ Üniversitesine ait bir tesisin çatısı da yandı. Şu an havadan 4 helikopter, karadan ise 40 araç, 150 personelle alevlere müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisi alevlerin büyümesine sebep olurken, kozalak patlamaları da yangının farklı noktalara dağılmasına sebep olduğu öğrenildi. Isıya duyarlı kamera ile havadan çekilen görüntülerde de yangının boyutu gözler önüne serildi. Ayrıca, jandarma ve polise ait TOMA araçları da çalışmalara destek veriyor.40 yakın araç karadan müdahale ediyorBursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yangın yerinde yaptığı açıklamada, “Gerçekten büyük bir alanda yangın devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle git gide yayılıyor. 16 itfaiye, yaklaşık 20 civarın tanker ve arazözlerle toplam 40'a yakın araç şu anda alevlerle mücadele ediyor. Onun yanı sıra dozer ve iş makineleri de alanda çalışmalara katılıyor. Bir taraftan da kozalakların patlaması sonucu yangının ilerlediğini görüyoruz. 150'ye yakın personel 4 helikopter ve uçaklar destek veriyor. Henüz daha yangının önünün kesilmediğini görüyoruz. Rüzgar biraz yavaşlarsa bunun önünü alacağız” dedi.'Yurtlar boşaltılacak'Bozbey, “Yangın birdenbire oraya ulaştı. Yurtlar var. Yurtların boşaltılması söz konusu, talimatlar da verildi. Yurtlar boşaltılacak, tedbirlerimizi alıyoruz. Başta insan olmak üzere hiçbir canlıya zarar gelmemesini arzu ediyoruz. Bütün ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum. Ateşin arasında kalan arkadaşlarımız da var. Ona rağmen çalışmalar aralıksız sürüyor. Hepsi çok yoğun çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyorAntalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Lara bölgesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktıMuğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Hisarönü Mahallesi Bördübet Gölge Koyu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
türkiye
bursa
antalya
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1e/1085382692_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_df968c02e952b6bfb90e7b7c897468a9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yangın son dakika,bursa yangın son dakika,antalya yangın son dakika, muğla yangın,uludağ üniversitesi,uludağ üniversitesi yangın
yangın son dakika,bursa yangın son dakika,antalya yangın son dakika, muğla yangın,uludağ üniversitesi,uludağ üniversitesi yangın

Bursa, Antalya ve Muğla’da orman yangını: Uludağ Üniversitesi'ndeki yurtlar boşaltılıyor

17:38 30.06.2024 (güncellendi: 17:40 30.06.2024)
© İHA / AHMET BERKE ERDAL - AHMET KÖSE - EMİR AKTAŞ-AW237152Uludağ Üniversitesi'ndeki yurtlar boşaltılıyor
Uludağ Üniversitesi'ndeki yurtlar boşaltılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2024
© İHA / AHMET BERKE ERDAL - AHMET KÖSE - EMİR AKTAŞ-AW237152
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Bursa, Antalya ve Muğla’dan art arda yangın haberleri geldi. Bursa’da makilik alanda başlayan yangın Uludağ Üniversitesi içindeki ormanlık alana sıçradı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yangının yerleşke içindeki binalara sıçramaması için yoğun mücadele verildiğini söyledi.
Bursa'daki yangın, Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde makilik alanda çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Uludağ Üniversitesine ait bir tesisin çatısı da yandı

Yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Çiftliğe sıçrayan yangında küçükbaş hayvanlar telef oldu. Yangında Uludağ Üniversitesine ait bir tesisin çatısı da yandı. Şu an havadan 4 helikopter, karadan ise 40 araç, 150 personelle alevlere müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisi alevlerin büyümesine sebep olurken, kozalak patlamaları da yangının farklı noktalara dağılmasına sebep olduğu öğrenildi. Isıya duyarlı kamera ile havadan çekilen görüntülerde de yangının boyutu gözler önüne serildi. Ayrıca, jandarma ve polise ait TOMA araçları da çalışmalara destek veriyor.

40 yakın araç karadan müdahale ediyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yangın yerinde yaptığı açıklamada, “Gerçekten büyük bir alanda yangın devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle git gide yayılıyor. 16 itfaiye, yaklaşık 20 civarın tanker ve arazözlerle toplam 40'a yakın araç şu anda alevlerle mücadele ediyor. Onun yanı sıra dozer ve iş makineleri de alanda çalışmalara katılıyor. Bir taraftan da kozalakların patlaması sonucu yangının ilerlediğini görüyoruz. 150'ye yakın personel 4 helikopter ve uçaklar destek veriyor. Henüz daha yangının önünün kesilmediğini görüyoruz. Rüzgar biraz yavaşlarsa bunun önünü alacağız” dedi.

'Yurtlar boşaltılacak'

Bozbey, “Yangın birdenbire oraya ulaştı. Yurtlar var. Yurtların boşaltılması söz konusu, talimatlar da verildi. Yurtlar boşaltılacak, tedbirlerimizi alıyoruz. Başta insan olmak üzere hiçbir canlıya zarar gelmemesini arzu ediyoruz. Bütün ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum. Ateşin arasında kalan arkadaşlarımız da var. Ona rağmen çalışmalar aralıksız sürüyor. Hepsi çok yoğun çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Lara bölgesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Hisarönü Mahallesi Bördübet Gölge Koyu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала