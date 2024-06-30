https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/bursa-antalya-ve-muglada-orman-yangini-uludag-universitesindeki-yurtlar-bosaltiliyor-1085382850.html

Bursa, Antalya ve Muğla’da orman yangını: Uludağ Üniversitesi'ndeki yurtlar boşaltılıyor

Bursa, Antalya ve Muğla’da orman yangını: Uludağ Üniversitesi'ndeki yurtlar boşaltılıyor

Sputnik Türkiye

Bursa, Antalya ve Muğla’dan art arda yangın haberleri geldi. Bursa’da makilik alanda başlayan yangın Uludağ Üniversitesi içindeki ormanlık alana sıçradı. Bursa... 30.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-30T17:38+0300

2024-06-30T17:38+0300

2024-06-30T17:40+0300

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Bursa'daki yangın, Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde makilik alanda çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Uludağ Üniversitesine ait bir tesisin çatısı da yandıYangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Çiftliğe sıçrayan yangında küçükbaş hayvanlar telef oldu. Yangında Uludağ Üniversitesine ait bir tesisin çatısı da yandı. Şu an havadan 4 helikopter, karadan ise 40 araç, 150 personelle alevlere müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisi alevlerin büyümesine sebep olurken, kozalak patlamaları da yangının farklı noktalara dağılmasına sebep olduğu öğrenildi. Isıya duyarlı kamera ile havadan çekilen görüntülerde de yangının boyutu gözler önüne serildi. Ayrıca, jandarma ve polise ait TOMA araçları da çalışmalara destek veriyor.40 yakın araç karadan müdahale ediyorBursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yangın yerinde yaptığı açıklamada, “Gerçekten büyük bir alanda yangın devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle git gide yayılıyor. 16 itfaiye, yaklaşık 20 civarın tanker ve arazözlerle toplam 40'a yakın araç şu anda alevlerle mücadele ediyor. Onun yanı sıra dozer ve iş makineleri de alanda çalışmalara katılıyor. Bir taraftan da kozalakların patlaması sonucu yangının ilerlediğini görüyoruz. 150'ye yakın personel 4 helikopter ve uçaklar destek veriyor. Henüz daha yangının önünün kesilmediğini görüyoruz. Rüzgar biraz yavaşlarsa bunun önünü alacağız” dedi.'Yurtlar boşaltılacak'Bozbey, “Yangın birdenbire oraya ulaştı. Yurtlar var. Yurtların boşaltılması söz konusu, talimatlar da verildi. Yurtlar boşaltılacak, tedbirlerimizi alıyoruz. Başta insan olmak üzere hiçbir canlıya zarar gelmemesini arzu ediyoruz. Bütün ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum. Ateşin arasında kalan arkadaşlarımız da var. Ona rağmen çalışmalar aralıksız sürüyor. Hepsi çok yoğun çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyorAntalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Lara bölgesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktıMuğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Hisarönü Mahallesi Bördübet Gölge Koyu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

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