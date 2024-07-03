Abdulkadir Selvi: Mehmetçik’e bayrağa dokunana ‘vur’ emri verildi

"Burada açıklıyorum. Bayrağımıza yapılan saldırıdan sonra Suriye’deki tüm birliklerimize bayrağımıza bir saldırı olduğu zaman ‘vur’ emri verildi. Bayrak bizim sembolümüzdür. Bağımsızlığımızın simgesidir. O bayrak altında sadece Türk milleti değil, bayrağımızın dalgalandığı her coğrafyadaki insanlar huzur ve güven içinde yaşar. Bu millet can verir, bayrağını vermez. Tekrar altını çizerek söylüyorum bayrağımıza yönelik saldırıdan sonra Suriye’deki tüm askeri birliklerimize “Bayrağa dokunanı vur” emri verildi. Bayrağa el uzatanın eli kırılacak. Bayrağımızı indirmeye çalışanlar vurulacak."