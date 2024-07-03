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Abdulkadir Selvi: Mehmetçik’e bayrağa dokunana ‘vur’ emri verildi
Abdulkadir Selvi: Mehmetçik’e bayrağa dokunana ‘vur’ emri verildi
Sputnik Türkiye
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Suriye’nin kuzeyinde TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) kontrolündeki bölgelerde Türk bayrağına yönelik saldırıların ardından tüm... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
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Kayseri’de Suriye uyruklu bir kişinin 7 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunması ve ertesi gün, Suriye’nin kuzeyinde yaşananlar Türkiye'nin gündeminde. Selvi, söz konusu gelişmeleri bugünkü yazısında değerlendirdi ve şunları kaydetti:
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türkiye, suriye, abdulkadir selvi, asker, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), bayrak, öso, özgür suriye ordusu (öso)

Abdulkadir Selvi: Mehmetçik’e bayrağa dokunana ‘vur’ emri verildi

10:48 03.07.2024
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Suriye’nin kuzeyinde TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) kontrolündeki bölgelerde Türk bayrağına yönelik saldırıların ardından tüm birliklere, bir saldırı olduğu zaman “vur” emri verildiğini yazdı.
Kayseri’de Suriye uyruklu bir kişinin 7 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunması ve ertesi gün, Suriye’nin kuzeyinde yaşananlar Türkiye'nin gündeminde.
Selvi, söz konusu gelişmeleri bugünkü yazısında değerlendirdi ve şunları kaydetti:
"Burada açıklıyorum. Bayrağımıza yapılan saldırıdan sonra Suriye’deki tüm birliklerimize bayrağımıza bir saldırı olduğu zaman ‘vur’ emri verildi. Bayrak bizim sembolümüzdür. Bağımsızlığımızın simgesidir. O bayrak altında sadece Türk milleti değil, bayrağımızın dalgalandığı her coğrafyadaki insanlar huzur ve güven içinde yaşar. Bu millet can verir, bayrağını vermez. Tekrar altını çizerek söylüyorum bayrağımıza yönelik saldırıdan sonra Suriye’deki tüm askeri birliklerimize “Bayrağa dokunanı vur” emri verildi. Bayrağa el uzatanın eli kırılacak. Bayrağımızı indirmeye çalışanlar vurulacak."
Türk askeri, operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
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