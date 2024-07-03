https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/isikhan-calisanlarimiz-ve-emeklilerimizin-uzerindeki-yuku-azaltmak-icin-gereken-adimlari-atiyoruz-1085479105.html
Işıkhan: Çalışanlarımız ve emeklilerimizin üzerindeki yükü azaltmak için gereken adımları atıyoruz
Işıkhan: Çalışanlarımız ve emeklilerimizin üzerindeki yükü azaltmak için gereken adımları atıyoruz
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK'in 2024'ün ilk 6 ayının enflasyon oranlarını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T13:14+0300
2024-07-03T13:14+0300
2024-07-03T13:14+0300
türkiye
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
vedat ışıkhan
emekli
çalışan
enflasyon
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışanlarımız ve emeklilerimizin üzerindeki yükü azaltmak ve kalıcı refah artışını sağlamak için gereken adımları atıyoruz" dedi.Bakan Işıkhan, açıklamasında toplumun her kesiminin kalıcı refahını arttırmak için gereken adımları attıklarını vurguladı. Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-enflasyonda-dusus-donemi-basladi-1085472922.html
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çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat ışıkhan, emekli, çalışan, enflasyon
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat ışıkhan, emekli, çalışan, enflasyon
Işıkhan: Çalışanlarımız ve emeklilerimizin üzerindeki yükü azaltmak için gereken adımları atıyoruz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK'in 2024'ün ilk 6 ayının enflasyon oranlarını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışanlarımız ve emeklilerimizin üzerindeki yükü azaltmak ve kalıcı refah artışını sağlamak için gereken adımları atıyoruz" dedi.
Bakan Işıkhan, açıklamasında toplumun her kesiminin kalıcı refahını arttırmak için gereken adımları attıklarını vurguladı. Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:
Çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere milletimizin her kesiminin üzerindeki yükü azaltmak ve kalıcı refah artışını sağlamak için gereken adımları atıyoruz. Tarihi yüksek seviyelere ulaşan istihdam verilerimizin korunması, enflasyon ile kararlı mücadele ve finansal istikrarı sağlamak önceliğimiz olmayı sürdürecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mimarlığını yaptığı Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda OVP ve 12. Kalkınma Planı hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz.