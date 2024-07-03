https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-enflasyonda-dusus-donemi-basladi-1085472922.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda düşüş dönemi başladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda düşüş dönemi başladı
Sputnik Türkiye
ANKARA (İHA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Enflasyonda düşüşle ekonomide öngörülebilirlik sağlanacağı gibi gelir dağılımı da olumlu yönde gelişecektir”... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T10:48+0300
2024-07-03T10:48+0300
2024-07-03T10:48+0300
türkiye
cevdet yılmaz
enflasyon
ekonomi
düşüş
tüfe
tüketici fiyat endeksi (tüfe)
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklanan Haziran ayı enflasyonu ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz enflasyonda düşüş dönemi başladığını belirttiği açıklamasında, “Enflasyonda düşüş dönemi başladı TÜFE, Haziran ayında piyasa beklentilerinin altında yüzde 1.64 oranında artmıştır. Aylık enflasyonun artış hızının yavaşlamasıyla birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 3,8 puan azalarak yüzde 71.60 düzeyine gerilemiştir. Enflasyonun ana eğilimini yansıtan çekirdek enflasyon göstergelerindeki gerileme de fiyatlardaki artış eğiliminin zayıfladığını göstermektedir. Çalışanından emeklisine, sanayicisinden çiftçisine toplumun her kesiminden vatandaşımızın ortak arzusu enflasyon probleminin çözülmesidir. Temel hedefimiz vatandaşımızın öncelikli meselesi olan enflasyonu asgari seviyeye düşürmektir. Enflasyonda düşüşle ekonomide öngörülebilirlik sağlanacağı gibi gelir dağılımı da olumlu yönde gelişecektir. Bu hedef doğrultusunda enflasyonla mücadelede uyguladığımız para ve maliye politikaları sayesinde dezenflasyon sürecine girmiş bulunuyoruz. Yapısal reformlarla desteklediğimiz enflasyonla mücadele sürecinde büyüme, istihdam ve ihracat hedeflerimizi de gözetmeye devam edeceğiz. Kararlılıkla uyguladığımız ekonomik program ve ortaya koyduğumuz güçlü siyasi iradeyle yılın ikinci yarısında enflasyondaki azalmanın hızlanarak sürmesini bekliyoruz" cümlelerini kaydetti.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamasını, "2026 yılında ise enflasyon oranını tekrar tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz” cümlesiyle sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/bakan-simsekten-enflasyon-degerlendirmesi-dezenflasyon-basladi-1085472212.html
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cevdet yılmaz, enflasyon, ekonomi, düşüş, tüfe, tüketici fiyat endeksi (tüfe)
cevdet yılmaz, enflasyon, ekonomi, düşüş, tüfe, tüketici fiyat endeksi (tüfe)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda düşüş dönemi başladı
ANKARA (İHA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Enflasyonda düşüşle ekonomide öngörülebilirlik sağlanacağı gibi gelir dağılımı da olumlu yönde gelişecektir” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklanan Haziran ayı enflasyonu ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yılmaz enflasyonda düşüş dönemi başladığını belirttiği açıklamasında, “Enflasyonda düşüş dönemi başladı TÜFE, Haziran ayında piyasa beklentilerinin altında yüzde 1.64 oranında artmıştır. Aylık enflasyonun artış hızının yavaşlamasıyla birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 3,8 puan azalarak yüzde 71.60 düzeyine gerilemiştir. Enflasyonun ana eğilimini yansıtan çekirdek enflasyon göstergelerindeki gerileme de fiyatlardaki artış eğiliminin zayıfladığını göstermektedir. Çalışanından emeklisine, sanayicisinden çiftçisine toplumun her kesiminden vatandaşımızın ortak arzusu enflasyon probleminin çözülmesidir. Temel hedefimiz vatandaşımızın öncelikli meselesi olan enflasyonu asgari seviyeye düşürmektir. Enflasyonda düşüşle ekonomide öngörülebilirlik sağlanacağı gibi gelir dağılımı da olumlu yönde gelişecektir. Bu hedef doğrultusunda enflasyonla mücadelede uyguladığımız para ve maliye politikaları sayesinde dezenflasyon sürecine girmiş bulunuyoruz. Yapısal reformlarla desteklediğimiz enflasyonla mücadele sürecinde büyüme, istihdam ve ihracat hedeflerimizi de gözetmeye devam edeceğiz. Kararlılıkla uyguladığımız ekonomik program ve ortaya koyduğumuz güçlü siyasi iradeyle yılın ikinci yarısında enflasyondaki azalmanın hızlanarak sürmesini bekliyoruz" cümlelerini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamasını, "2026 yılında ise enflasyon oranını tekrar tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz” cümlesiyle sonlandırdı.