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İletişim Başkanlığından Türkiye-Azerbaycan-Pakistan üçlü toplantısına ilişkin açıklama
İletişim Başkanlığından Türkiye-Azerbaycan-Pakistan üçlü toplantısına ilişkin açıklama
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İletişim Başkanlığı'ndan Türkiye-Azerbaycan-Pakistan üçlü toplantısına ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşların, çatışmaların ve... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T19:54+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile üçlü görüşmesinde bölgesel ve küresel konular ve ülkeler arasındaki işbirliği alanları ele alındı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Astana'daki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile üçlü görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
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cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, azerbaycan, pakistan, şahbaz şerif
cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, azerbaycan, pakistan, şahbaz şerif

İletişim Başkanlığından Türkiye-Azerbaycan-Pakistan üçlü toplantısına ilişkin açıklama

19:54 03.07.2024 (güncellendi: 20:23 03.07.2024)
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
© İHA
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İletişim Başkanlığı'ndan Türkiye-Azerbaycan-Pakistan üçlü toplantısına ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşların, çatışmaların ve gerginliklerin baş gösterdiği bir coğrafyada ortaya konacak işbirliklerinin bölgesel ve küresel barışa da hizmet edeceğini belirtti" ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile üçlü görüşmesinde bölgesel ve küresel konular ve ülkeler arasındaki işbirliği alanları ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Astana'daki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile üçlü görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Üçlü görüşmede, bölgesel ve küresel konular ve ülkeler arasındaki işbirliği alanları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ve Pakistan'ın birçok alanda atabileceği ortak adımlar olduğunu, bunların üç ülkeye de yararlı olacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşların, çatışmaların ve gerginliklerin baş gösterdiği bir coğrafyada ortaya konacak işbirliklerinin bölgesel ve küresel barışa da hizmet edeceğini belirtti."
Son iki yılda Erdoğan ve Putin kaç kere görüştü? - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
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Son iki yılda Erdoğan ve Putin kaç kere görüştü?
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