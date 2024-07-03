https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/son-iki-yilda-erdogan-ve-putin-kac-kere-gorustu--1085492870.html

Son iki yılda Erdoğan ve Putin kaç kere görüştü?

Son iki yılda Erdoğan ve Putin kaç kere görüştü?

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3-4 Temmuz'da düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T19:25+0300

2024-07-03T19:25+0300

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rusya

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vladimir putin

recep tayyip erdoğan

astana

kazakistan

şangay işbirliği örgütü

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İki liderin gündeminde Suriye, Ukrayna, Gazze, ikili ve Türkiye-ŞİÖ ilişkileri gibi başlıklar yer aldı. İki lider en son 2023 yılının Eylül ayında Soçi’de yüz yüze bir araya gelmişti. 2024 yılı içinde ise liderler arasında 4 defa telefon görüşmesi gerçekleştirildi. 2023-2024 yıllarında Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmelere dair ayrıntılı bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

rusya

astana

kazakistan

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infografik, rusya, türkiye, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, astana, kazakistan, şangay işbirliği örgütü, инфографика