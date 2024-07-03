https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/son-iki-yilda-erdogan-ve-putin-kac-kere-gorustu--1085492870.html
Son iki yılda Erdoğan ve Putin kaç kere görüştü?
Son iki yılda Erdoğan ve Putin kaç kere görüştü?
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3-4 Temmuz'da düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T19:25+0300
2024-07-03T19:25+0300
2024-07-03T19:31+0300
multimedya
infografik
rusya
türkiye
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
astana
kazakistan
şangay işbirliği örgütü
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İki liderin gündeminde Suriye, Ukrayna, Gazze, ikili ve Türkiye-ŞİÖ ilişkileri gibi başlıklar yer aldı. İki lider en son 2023 yılının Eylül ayında Soçi’de yüz yüze bir araya gelmişti. 2024 yılı içinde ise liderler arasında 4 defa telefon görüşmesi gerçekleştirildi. 2023-2024 yıllarında Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmelere dair ayrıntılı bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, rusya, türkiye, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, astana, kazakistan, şangay işbirliği örgütü, инфографика
infografik, rusya, türkiye, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, astana, kazakistan, şangay işbirliği örgütü, инфографика
Son iki yılda Erdoğan ve Putin kaç kere görüştü?
19:25 03.07.2024 (güncellendi: 19:31 03.07.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3-4 Temmuz'da düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Liderler zirvesinde bir araya geldi.
İki liderin gündeminde Suriye, Ukrayna, Gazze, ikili ve Türkiye-ŞİÖ ilişkileri gibi başlıklar yer aldı. İki lider en son 2023 yılının Eylül ayında Soçi’de yüz yüze bir araya gelmişti. 2024 yılı içinde ise liderler arasında 4 defa telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
2023-2024 yıllarında Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmelere dair ayrıntılı bilgi, Sputnik'in infografiğinde.