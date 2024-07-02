https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/eski-belediye-baskani-silahli-kavgada-hayatini-kaybetti-1085456633.html

Eski belediye başkanı silahlı çatışmada hayatını kaybetti

Eski belediye başkanı silahlı çatışmada hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Rize'nin Ardeşen ilçesinde çıkan silahlı kavgada eski Tunca Belde Belediyesi Başkanı Ahmet Naci Aytemiz hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına... 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T21:48+0300

2024-07-02T21:48+0300

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türkiye

ardeşen

rize

belediye

tunca

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Rize'nin Ardeşen ilçesinde çıkan silahlı çatışmada ilçeye bağlı Tunca Beldesi'nin eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz hayatını kaybetti.Olay, Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ardeşen ilçesine bağlı eski Tunca Belde Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz ile H.K. isimli şahıs arasında bir iş yerinde tartışma çıktı. Büyüyen tartışma caddeye taşınarak silahlı kavgaya dönüşdü. H.K. isimli şahıs belinden çıkardığı silah ile 56 yaşındaki Aytemiz'e ateş etti. Dizlerinin üzerine çöken Aytemiz olay yerinde bulunan bir başka insanlar tarafından tutulurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan Aytemiz bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi yakalanırken, 1 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor. Ardeşen Kaymakamlığı'ndan 'silahlı kavga' açıklamasıArdeşen Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, daha önce husumetli oldukları değerlendirilen iki grup arasında Atatürk Caddesi'ndeki özel bir iş yerinde başlayan tartışmanın caddeye taştığı belirtildi.Kavganın büyüyüp silahlı çatışmaya dönüştüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240228/2024-yerel-secimleri-muhtar-adaylarinin-dikkat-ceken-vaatleri-1081188822.html

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