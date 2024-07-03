https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/dunyanin-en-buyuk-ikinci-varlik-yonetim-sirketinden-turk-lirasi-aciklamasi-1085488447.html

Dünyanın en büyük ikinci varlık yönetim şirketinden 'Türk lirası' açıklaması

Dünyanın en büyük ikinci varlık yönetim şirketinden 'Türk lirası' açıklaması

Sputnik Türkiye

Dünyanın en büyük ikinci varlık yönetim şirketi Vanguard'ın Gelişmekte Olan Piyasalar Aktif Sabit Gelir Küresel Eş Başkanı Nick Eisinger, "Şimdi TL... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T16:38+0300

2024-07-03T16:38+0300

2024-07-03T16:38+0300

ekonomi

türkiye

türk lirası

tahvil

vanguard

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Şirketin aktif gelişmekte olan piyasalar stratejisinden sorumlu portföy yöneticisi olan Eisinger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk varlıklarını uzun vade için takip etmeyi sürdürdüklerini söyledi.Uzun vadeli yerel para cinsinden pozisyonları izlediklerini dile getiren Eisinger, "Şimdi TL pozisyonlarını tamamlayabilecek yerel tahvillerde iyi bir performans dönemi görüyoruz. Enflasyon artık zirveye ulaştı ve düşmeye başlamalı. Bu da özellikle 5 yıllık vade için tüm TL cinsi tahvil eğrisini etkileyecek" diye konuştu.TL cinsi devlet tahvilleriyle yeniden ilgilenmeye karar vermiştiVanguard, bu yıl ocakta yaptığı açıklamada, TL cinsinden devlet tahvilleriyle yeniden ilgilenmeye karar verdiklerini açıklamıştı.Deutsche Bank ekonomistlerinin de dün yayımlanan 'Türkiye sabit getirisi: şimdi ya da asla' başlıklı araştırma notunda da Türkiye'nin marttaki faiz artışından bu yana Türk lirasının 'açık ara farkla en iyi performans gösteren küresel para birimi' olduğu ifade edilmişti.Şu ana kadar kısa vadeli tahvillerin güçlü bir ralli yaptığı belirtilen notta, "Bunun sadece bir başlangıç olduğuna ve yerel tahvillerin halen son derece cazip giriş seviyeleri sunduğuna inanıyoruz" denilmişti.Geçen hafta İsviçreli varlık yönetim şirketi Pictet Asset Management de Türk tahvillerine ve liraya yönelik yatırımcı desteğinin artmasıyla uzun vadeli lira tahvilleri almaya başladığını açıklamıştı.

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türkiye, türk lirası, tahvil, vanguard