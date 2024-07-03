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Doktor Ender Saraç 'cinsel istismar' iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti
Doktor Ender Saraç 'cinsel istismar' iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti
Sputnik Türkiye
Doktor Ender Saraç'ın, 2017 ve 2021 yılları arasında Beşiktaş'ta 13 yaşındaki oğluna yönelik 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla 12 yıldan 22.5 yıla kadar... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T10:52+0300
2024-07-03T10:52+0300
türkiye
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beraat
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cinsel istismar
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İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Ender Saraç ve avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.Duruşmada savunma yapan Ender Saraç'ın avukatı Altın Mimir, yargılamanın en büyük mağdurlarının müvekkili ve çocuğu olduğunu belirterek, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.Son sözü sorulan sanık Ender Saraç, "Bu suçu asla ve asla işlemedim. Bir komploya kurban gittim, mahkemenizden beraat talep ederim" dedi.Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Saraç'ın, üzerine atılı suçu işlemediğinin sabit olduğu gerekçesiyle beratına karar verdi.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 5 Aralık 2023'te mağdur çocuk M.S'nin okuldaki öğretmenlerine babası Ender Saraç'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatması üzerine okul idaresinin tuttuğu tutanakların polise bildirildiği ve bunun üzerine soruşturma başlattığı kaydedilmişti.Çocuğun alınan ilk ifadesinde babası hakkında cinsel istismar suçlamasında bulunduğunu, sonraki beyanında ise annesi ve kendisine kötü davrandığı için babası hakkında bu yönde suçlama yaptığını, istismarın olmadığını söylediği ifade edilen iddianamede, anne Benan Saraç'ın ifadesinde de eşinin kendisine ve çocuklarına psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığını, mağdur oğluna karşı herhangi bir cinsel davranışına şahit olmadığını söylediği aktarılmıştı.İddianamede, mağdur çocuğun şeref ve namusunu ilgilendiren bir konuda sanığa iftira atmasını gerektirir ciddi bir neden bulunmadığı ifade edilerek, mağdurun ilk ifadesinin samimi ve gerçeği yansıtır mahiyette olduğu dile getirilmişti.İddianamede, sanık Ender Saraç'ın, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/dr-ender-sarac-hakkinda-ogluna-cinsel-istismar-sucundan-beraat-talebi-1084825820.html
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ender saraç, mahkeme, beraat, istismar, cinsel istismar
ender saraç, mahkeme, beraat, istismar, cinsel istismar

Doktor Ender Saraç 'cinsel istismar' iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti

10:52 03.07.2024
© AA / Metin AktaşDr. Ender Saraç
Dr. Ender Saraç - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
© AA / Metin Aktaş
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Doktor Ender Saraç'ın, 2017 ve 2021 yılları arasında Beşiktaş'ta 13 yaşındaki oğluna yönelik 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla 12 yıldan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraatına karar verildi.
İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Ender Saraç ve avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.
Duruşmada savunma yapan Ender Saraç'ın avukatı Altın Mimir, yargılamanın en büyük mağdurlarının müvekkili ve çocuğu olduğunu belirterek, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.
Son sözü sorulan sanık Ender Saraç, "Bu suçu asla ve asla işlemedim. Bir komploya kurban gittim, mahkemenizden beraat talep ederim" dedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Saraç'ın, üzerine atılı suçu işlemediğinin sabit olduğu gerekçesiyle beratına karar verdi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 5 Aralık 2023'te mağdur çocuk M.S'nin okuldaki öğretmenlerine babası Ender Saraç'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatması üzerine okul idaresinin tuttuğu tutanakların polise bildirildiği ve bunun üzerine soruşturma başlattığı kaydedilmişti.
Çocuğun alınan ilk ifadesinde babası hakkında cinsel istismar suçlamasında bulunduğunu, sonraki beyanında ise annesi ve kendisine kötü davrandığı için babası hakkında bu yönde suçlama yaptığını, istismarın olmadığını söylediği ifade edilen iddianamede, anne Benan Saraç'ın ifadesinde de eşinin kendisine ve çocuklarına psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığını, mağdur oğluna karşı herhangi bir cinsel davranışına şahit olmadığını söylediği aktarılmıştı.
İddianamede, mağdur çocuğun şeref ve namusunu ilgilendiren bir konuda sanığa iftira atmasını gerektirir ciddi bir neden bulunmadığı ifade edilerek, mağdurun ilk ifadesinin samimi ve gerçeği yansıtır mahiyette olduğu dile getirilmişti.
İddianamede, sanık Ender Saraç'ın, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
Dr. Ender Saraç - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
TÜRKİYE
Dr. Ender Saraç hakkında oğluna ‘cinsel istismar' suçundan beraat talebi
13 Haziran , 20:53
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