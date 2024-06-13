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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/dr-ender-sarac-hakkinda-ogluna-cinsel-istismar-sucundan-beraat-talebi-1084825820.html
Dr. Ender Saraç hakkında oğluna ‘cinsel istismar' suçundan beraat talebi
Dr. Ender Saraç hakkında oğluna ‘cinsel istismar' suçundan beraat talebi
Sputnik Türkiye
Dr. Ender Saraç'ın, 13 yaşındaki oğluna ‘cinsel istismar' uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Saraç'ın ‘çocuğun cinsel... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T20:53+0300
2024-06-13T20:53+0300
türkiye
ender saraç
avukat
istismar
cinsel istismar
çocuklara yönelik cinsel istismar
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Doktor Mehmet Ender Saraç hakkında, Beşiktaş'ta 2017-2021 yılları arasında 13 yaşındaki oğlu M.S.'ye ‘cinsel istismar' uyguladığı iddiasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ender Saraç ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.Olayın bu kadar büyüyeceğini düşünmediğini söylediği aktarıldıDuruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, mağdur çocuk M.S.'nin Çocuk İzlenim Merkezi ile Adli Görüşme Odası'nda psikolog huzurunda alınan beyanlarında, babası olan sanık Ender Saraç'a ders vermek istediği için ilk beyanını bu şekilde verdiğini, sanığın kendisini zorla duşa sokmadığını, önceki iddialarını uydurduğunu, babasına kızdığı için bu şekilde iddialarda bulunduğunu, olayın polise ve adliyeye yansıyacağını ve bu kadar büyüyeceğini düşünmediğini, babası tarafından herhangi bir cinsel eyleme maruz kalmadığını söylediğini aktardı.Babasıyla okulun görüşmesi üzerine bu sıkıntıların gideceğini düşündüğünü söylediAçıklanan mütalaada, mağdur çocuk M.S.'nin ilk beyanlarını okula gidip söylediğinde okul rehberliğine söylemesi üzerine babasının okul tarafından çağırılacağını ve bu durumdan babasının utanacağını düşündüğünü, babasıyla okulun görüşmesi üzerine ise bu sıkıntıların gideceğini düşündüğünü söylediği belirtildi.Ağlayarak gerçekleri anlattığı aktarıldıMüşteki Benan Saraç'ın, oğlunun ilk beyanından sonra kendisiyle konuştuğunu, ağlayarak gerçeği anlattığını, böyle bir olayın yaşanmadığını ve şikayetçi olmadığını belirttiğinin kaydedildiği mütalaada, sanık Ender Saraç'ın istikrarlı şekilde üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğine dair savunmasının bulunduğu da kaydedildi.Beraati talep edildiMütalaada sanık Saraç'ın ‘çocuğun cinsel istismarı' suçundan her türlü şüpheden uzak delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatine karar verilmesi talep edildi. Duruşmada sanık tarafı, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Saraç ile avukatına açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, mağdur M.S.'nin 5 Aralık 2023'te öğrenim gördüğü okul idaresinin tutmuş olduğu tutanakların polise bildirilmesiyle soruşturmaya başlandığı aktarıldı.Hazırlanan iddianamede, mağdur M.S.'nin şeref ve namusunu ilgilendiren bir konuda şüpheli Mehmet Ender Saraç'a iftira atmasını gerektirir ciddi bir neden bulunmaması, aralarında daha önceden husumet olmaması, mağdurun olayı okuldaki öğretmenlerine anlatmış olması, annenin sonradan olaya dahil olması ve öğretmenlerine açılan çocuğun ifadelerinin yönlendirme etkisinde olduğu ya da kurgudan ibaret olduğu ihtimalinin olmaması, bu gerekçeyle ise mağdurun ilk verdiği ifadenin samimi ve gerçeği yansıtır mahiyette olduğuna kanaat getirildiği kaydedildi.Hazırlanan iddianamede şüpheli Mehmet Ender Saraç'ın ‘çocuğun cinsel istismarı' suçundan 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/cinsel-istismar-davasinda-ender-saracin-oglu-ifade-verdi-1084367751.html
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ender saraç, avukat, istismar, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar
ender saraç, avukat, istismar, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar

Dr. Ender Saraç hakkında oğluna ‘cinsel istismar' suçundan beraat talebi

20:53 13.06.2024
© AA / Metin AktaşDr. Ender Saraç
Dr. Ender Saraç - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© AA / Metin Aktaş
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Dr. Ender Saraç'ın, 13 yaşındaki oğluna ‘cinsel istismar' uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Saraç'ın ‘çocuğun cinsel istismarı' suçundan her türlü şüpheden uzak delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatine karar verilmesini talep etti.
Doktor Mehmet Ender Saraç hakkında, Beşiktaş'ta 2017-2021 yılları arasında 13 yaşındaki oğlu M.S.'ye ‘cinsel istismar' uyguladığı iddiasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi.
İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ender Saraç ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

Olayın bu kadar büyüyeceğini düşünmediğini söylediği aktarıldı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, mağdur çocuk M.S.'nin Çocuk İzlenim Merkezi ile Adli Görüşme Odası'nda psikolog huzurunda alınan beyanlarında, babası olan sanık Ender Saraç'a ders vermek istediği için ilk beyanını bu şekilde verdiğini, sanığın kendisini zorla duşa sokmadığını, önceki iddialarını uydurduğunu, babasına kızdığı için bu şekilde iddialarda bulunduğunu, olayın polise ve adliyeye yansıyacağını ve bu kadar büyüyeceğini düşünmediğini, babası tarafından herhangi bir cinsel eyleme maruz kalmadığını söylediğini aktardı.

Babasıyla okulun görüşmesi üzerine bu sıkıntıların gideceğini düşündüğünü söyledi

Açıklanan mütalaada, mağdur çocuk M.S.'nin ilk beyanlarını okula gidip söylediğinde okul rehberliğine söylemesi üzerine babasının okul tarafından çağırılacağını ve bu durumdan babasının utanacağını düşündüğünü, babasıyla okulun görüşmesi üzerine ise bu sıkıntıların gideceğini düşündüğünü söylediği belirtildi.

Ağlayarak gerçekleri anlattığı aktarıldı

Müşteki Benan Saraç'ın, oğlunun ilk beyanından sonra kendisiyle konuştuğunu, ağlayarak gerçeği anlattığını, böyle bir olayın yaşanmadığını ve şikayetçi olmadığını belirttiğinin kaydedildiği mütalaada, sanık Ender Saraç'ın istikrarlı şekilde üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğine dair savunmasının bulunduğu da kaydedildi.

Beraati talep edildi

Mütalaada sanık Saraç'ın ‘çocuğun cinsel istismarı' suçundan her türlü şüpheden uzak delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatine karar verilmesi talep edildi. Duruşmada sanık tarafı, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Saraç ile avukatına açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, mağdur M.S.'nin 5 Aralık 2023'te öğrenim gördüğü okul idaresinin tutmuş olduğu tutanakların polise bildirilmesiyle soruşturmaya başlandığı aktarıldı.
Hazırlanan iddianamede, mağdur M.S.'nin şeref ve namusunu ilgilendiren bir konuda şüpheli Mehmet Ender Saraç'a iftira atmasını gerektirir ciddi bir neden bulunmaması, aralarında daha önceden husumet olmaması, mağdurun olayı okuldaki öğretmenlerine anlatmış olması, annenin sonradan olaya dahil olması ve öğretmenlerine açılan çocuğun ifadelerinin yönlendirme etkisinde olduğu ya da kurgudan ibaret olduğu ihtimalinin olmaması, bu gerekçeyle ise mağdurun ilk verdiği ifadenin samimi ve gerçeği yansıtır mahiyette olduğuna kanaat getirildiği kaydedildi.
Hazırlanan iddianamede şüpheli Mehmet Ender Saraç'ın ‘çocuğun cinsel istismarı' suçundan 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Dr. Ender Saraç - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
TÜRKİYE
Ender Saraç’ın oğlu ilk kez ‘cinsel istismar’ davasında konuştu: Babam beni istismar etmedi
30 Mayıs, 23:58
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