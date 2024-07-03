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Almanya İçişleri Bakanı'nından Merih Demiral paylaşımı: 'Bizim stadyumlarımızda yeri yok'
Almanya İçişleri Bakanı'nından Merih Demiral paylaşımı: 'Bizim stadyumlarımızda yeri yok'
Sputnik Türkiye
EURO 2024 son 16 turu maçında Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Takım'ın gollerini atan Merih Demiral hakkında UEFA soruşturma başlattığını açıkladı. Milli... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T14:09+0300
2024-07-03T14:58+0300
politika
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a milli futbol takımı
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merih demiral
osman aşkın bak
devlet bahçeli
bozkurt
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Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilişkin sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaptı.Faeser, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ırkçılık için bir platform olarak kullanmak kabul edilemez. UEFA'nın olayı araştırmasını ve yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz" cümlelerini kaydetti.Almanya'nın İç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) Almanya'daki Ülkücü Hareket ile ilgili analinizinin linkine de paylaşan Faeser, "Güvenlik birimlerimiz Almanya'daki Türk aşırı sağcıları yakından takip ediyor. 'Bozkurtlar' Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izleniyor" cümlelerini kaydetti.Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Merih Demiral’a destekGençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, UEFA'nın Merih Demiral hakkında soruşturma açması kararı sonrası sosyal medya hesabından tecrübeli oyuncu için bir destek paylaşımında bulundu.Bak, Merih Demiral'ın 'Bozkurt' selamı verdiği fotoğrafı paylaşırken, "Uzun uzun yazmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.Bahçeli'den UEFA'nın kararına tepkiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA'nın, milli futbolcu Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açmasına ilişkin, "Her zeminde ülkemizin önünü kesmek, iç huzur ve barış ortamımızı bulandırmak isteyen fırsat düşkünlerinin tahrik ve tacizlerine kapılmamak ortak sorumluluğumuzdur" ifadesini kullandı.Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam attığı gol ve oynadığı futbolla milletimizin takdirini ve haklı övgüsünü kazanan Merih Demiral evladımızın gol sevincini 'bozkurt' işaretiyle paylaşması, anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu suretle farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.AK Parti'den tepkiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, UEFA'nın, milli futbolcu Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açmasına ilişkin, "Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır" ifadesini kullandı.Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
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almanya, nancy faeser, a milli futbol takımı, türkiye, merih demiral, osman aşkın bak, devlet bahçeli, bozkurt, ömer çelik, ak parti
almanya, nancy faeser, a milli futbol takımı, türkiye, merih demiral, osman aşkın bak, devlet bahçeli, bozkurt, ömer çelik, ak parti

Almanya İçişleri Bakanı'nından Merih Demiral paylaşımı: 'Bizim stadyumlarımızda yeri yok'

14:09 03.07.2024 (güncellendi: 14:58 03.07.2024)
© AP Photo / Stefanie LoosNancy Faeser
Nancy Faeser - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Stefanie Loos
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EURO 2024 son 16 turu maçında Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Takım'ın gollerini atan Merih Demiral hakkında UEFA soruşturma başlattığını açıkladı. Milli futbolcu attığı golden sonra bozkurt işareti yapmıştı.
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilişkin sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaptı.
Faeser, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ırkçılık için bir platform olarak kullanmak kabul edilemez. UEFA'nın olayı araştırmasını ve yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz" cümlelerini kaydetti.
Almanya'nın İç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) Almanya'daki Ülkücü Hareket ile ilgili analinizinin linkine de paylaşan Faeser, "Güvenlik birimlerimiz Almanya'daki Türk aşırı sağcıları yakından takip ediyor. 'Bozkurtlar' Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izleniyor" cümlelerini kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Merih Demiral’a destek

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, UEFA'nın Merih Demiral hakkında soruşturma açması kararı sonrası sosyal medya hesabından tecrübeli oyuncu için bir destek paylaşımında bulundu.
Bak, Merih Demiral'ın 'Bozkurt' selamı verdiği fotoğrafı paylaşırken, "Uzun uzun yazmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den UEFA'nın kararına tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA'nın, milli futbolcu Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açmasına ilişkin, "Her zeminde ülkemizin önünü kesmek, iç huzur ve barış ortamımızı bulandırmak isteyen fırsat düşkünlerinin tahrik ve tacizlerine kapılmamak ortak sorumluluğumuzdur" ifadesini kullandı.
Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam attığı gol ve oynadığı futbolla milletimizin takdirini ve haklı övgüsünü kazanan Merih Demiral evladımızın gol sevincini 'bozkurt' işaretiyle paylaşması, anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu suretle farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'den tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, UEFA'nın, milli futbolcu Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açmasına ilişkin, "Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır" ifadesini kullandı.
Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA'nın başlattığı soruşturma kabul edilemez. Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır.

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