https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/disisleri-bakanligindan-baris-istikrar-ve-refah-vurgulu-suriye-aciklamasi-1085469904.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'barış, istikrar ve refah' vurgulu Suriye açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'barış, istikrar ve refah' vurgulu Suriye açıklaması

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı Suriye politikası ile bağlantılı olarak çıkan iddialar hakkında yazılı açıklama yaptı 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T09:32+0300

2024-07-03T09:32+0300

2024-07-03T09:32+0300

politika

türkiye

dışişleri

dışişleri bakanlığı

ortadoğu

suriye

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Dışişleri Bakanlığı, Suriye politikası ile ilgili ortaya çıkan iddialar hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, “Dış politikamız, devletimizin ve milletimizin çıkarlarını esas almaktadır” denildi.Dış politikada devletin ve milletin çıkarlarının esas alındığı belirtilen açıklamada, “Dış politikamız, devletimizin ve milletimizin çıkarlarını esas almaktadır. Türkiye, bu anlayış tahtında, güçlü tarihi ve kültürel bağlarının bulunduğu Ortadoğu’da barış, istikrar ve refahın tesisini hedeflemektedir. Bu siyasetin oluşturulmasında uluslararası hukuk, insani değerler ve küresel adalet arayışı temel prensiplerimizdir” ifadelerine yer verildi.Ulusal güvenliğe yönelik gerekli önemlerin alınmaktan çekinilmediği belirtilen açıklamada, “Türkiye, Suriye’deki iç kargaşa neticesinde yaşanan insani trajedi karşısında da başlangıçtan bu yana ilkeli bir tutum sergilemiştir. Dış politikasını milli menfaatleri doğrultusunda güncelleyen ülkemiz, ulusal güvenliğimize yönelik tehditlere karşı gerekli önlemleri almaktan da çekinmemektedir. Demokrasilerde yapıcı eleştirilerle dış politikaya katkı sağlamak elbette mümkündür. Bununla birlikte, siyasi rant uğruna gerçeklerin çarpıtılması ve ideolojik bağnazlığa dayalı ithamlarda bulunulması bu kapsamda değerlendirilemez. Ortadoğu ve Suriye politikamıza yönelik ortaya atılan iddialar, herhangi bir analitik nitelik taşımadığı gibi temel tarih bilgisinden dahi yoksundur” denildi.Ortaya atılan iddiaların siyasi rant amacıyla yapıldığı söylenen açıklamada şu cümleler kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1085453695.html

suriye

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türkiye, dışişleri, dışişleri bakanlığı, ortadoğu, suriye