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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'barış, istikrar ve refah' vurgulu Suriye açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'barış, istikrar ve refah' vurgulu Suriye açıklaması
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı Suriye politikası ile bağlantılı olarak çıkan iddialar hakkında yazılı açıklama yaptı 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T09:32+0300
2024-07-03T09:32+0300
politika
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dışişleri
dışişleri bakanlığı
ortadoğu
suriye
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Dışişleri Bakanlığı, Suriye politikası ile ilgili ortaya çıkan iddialar hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, “Dış politikamız, devletimizin ve milletimizin çıkarlarını esas almaktadır” denildi.Dış politikada devletin ve milletin çıkarlarının esas alındığı belirtilen açıklamada, “Dış politikamız, devletimizin ve milletimizin çıkarlarını esas almaktadır. Türkiye, bu anlayış tahtında, güçlü tarihi ve kültürel bağlarının bulunduğu Ortadoğu’da barış, istikrar ve refahın tesisini hedeflemektedir. Bu siyasetin oluşturulmasında uluslararası hukuk, insani değerler ve küresel adalet arayışı temel prensiplerimizdir” ifadelerine yer verildi.Ulusal güvenliğe yönelik gerekli önemlerin alınmaktan çekinilmediği belirtilen açıklamada, “Türkiye, Suriye’deki iç kargaşa neticesinde yaşanan insani trajedi karşısında da başlangıçtan bu yana ilkeli bir tutum sergilemiştir. Dış politikasını milli menfaatleri doğrultusunda güncelleyen ülkemiz, ulusal güvenliğimize yönelik tehditlere karşı gerekli önlemleri almaktan da çekinmemektedir. Demokrasilerde yapıcı eleştirilerle dış politikaya katkı sağlamak elbette mümkündür. Bununla birlikte, siyasi rant uğruna gerçeklerin çarpıtılması ve ideolojik bağnazlığa dayalı ithamlarda bulunulması bu kapsamda değerlendirilemez. Ortadoğu ve Suriye politikamıza yönelik ortaya atılan iddialar, herhangi bir analitik nitelik taşımadığı gibi temel tarih bilgisinden dahi yoksundur” denildi.Ortaya atılan iddiaların siyasi rant amacıyla yapıldığı söylenen açıklamada şu cümleler kaydedildi:
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türkiye, dışişleri, dışişleri bakanlığı, ortadoğu, suriye
türkiye, dışişleri, dışişleri bakanlığı, ortadoğu, suriye

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'barış, istikrar ve refah' vurgulu Suriye açıklaması

09:32 03.07.2024
© AATürkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
© AA
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Dışişleri Bakanlığı Suriye politikası ile bağlantılı olarak çıkan iddialar hakkında yazılı açıklama yaptı
Dışişleri Bakanlığı, Suriye politikası ile ilgili ortaya çıkan iddialar hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, “Dış politikamız, devletimizin ve milletimizin çıkarlarını esas almaktadır” denildi.
Dış politikada devletin ve milletin çıkarlarının esas alındığı belirtilen açıklamada, “Dış politikamız, devletimizin ve milletimizin çıkarlarını esas almaktadır. Türkiye, bu anlayış tahtında, güçlü tarihi ve kültürel bağlarının bulunduğu Ortadoğu’da barış, istikrar ve refahın tesisini hedeflemektedir. Bu siyasetin oluşturulmasında uluslararası hukuk, insani değerler ve küresel adalet arayışı temel prensiplerimizdir” ifadelerine yer verildi.
Ulusal güvenliğe yönelik gerekli önemlerin alınmaktan çekinilmediği belirtilen açıklamada, “Türkiye, Suriye’deki iç kargaşa neticesinde yaşanan insani trajedi karşısında da başlangıçtan bu yana ilkeli bir tutum sergilemiştir. Dış politikasını milli menfaatleri doğrultusunda güncelleyen ülkemiz, ulusal güvenliğimize yönelik tehditlere karşı gerekli önlemleri almaktan da çekinmemektedir. Demokrasilerde yapıcı eleştirilerle dış politikaya katkı sağlamak elbette mümkündür. Bununla birlikte, siyasi rant uğruna gerçeklerin çarpıtılması ve ideolojik bağnazlığa dayalı ithamlarda bulunulması bu kapsamda değerlendirilemez. Ortadoğu ve Suriye politikamıza yönelik ortaya atılan iddialar, herhangi bir analitik nitelik taşımadığı gibi temel tarih bilgisinden dahi yoksundur” denildi.
Ortaya atılan iddiaların siyasi rant amacıyla yapıldığı söylenen açıklamada şu cümleler kaydedildi:

Türkiye, yıllardır taammüden ateş çemberine dönüştürülmüş bir coğrafyada huzur ve istikrar adası olmayı başarmıştır. Ülkemiz bölgede yaşanan savaşların dışında kaldığı gibi milletimizin huzur ve güvenliğini perçinlemiş, refahını artırmıştır. Bu süreçte savunma yeteneklerini de geliştiren ülkemiz, kendi coğrafyasında akamete uğrattığı terörle sınır ötesinde de mücadele edebilir hâle gelmiştir. Tüm bu gerçekleri görmezden gelerek salt siyasi rant amacıyla mesnetsiz ithamlarda bulunan kesimlerin, bölgemize nüfuz etmeye çalışan egemen güçlerin vekilleri hâline geldikleri de gözden kaçırılmamalıdır. Dış politikadaki adımlarımızı, devletimizin ve milletimizin çıkarları doğrultusunda atmaya devam edeceğiz.

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