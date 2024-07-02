https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1085453695.html

Erdoğan'dan 'Suriye' açıklaması: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğuna inanıyoruz

Erdoğan'dan 'Suriye' açıklaması: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğuna inanıyoruz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki gelişmelerle ilgili "Dış politikada da sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğuna inanıyoruz. Bunun için kiminle... 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T20:01+0300

2024-07-02T20:01+0300

2024-07-02T21:38+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

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sığınmacı

sığınmacı krizi

sığınmacı krizi

suriyeli

kayseri

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’de Suriyeli bir kişinin küçük bir çocuğa cinsel istismarıyla başlayan gerilim ve ardından Suriye’nin kuzeyinde yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.'Ne biz ne Suriyeli kardeşlerimiz bu tuzağa düşmeyeceğiz'"Kayseri’de son derece iğrenç, rezil bir taciz vakası üzerinden kaos tezgahlandı" diyen Erdoğan, "Kayseri'de son derece rezil bir olay üzerinde bir kaos oyunu yazıldı. Bölücü terör örgütü artıklarıyla kotarılan oyunu kimin yazdığını iyi biliyoruz. Ne biz ne milletimiz ne de Suriyeli kardeşlerimiz bu sinsi tuzağa düşmeyecek. Vandallığa ve ırkçalığa boyun eğmeyeceğimizi söylemek istiyorum. Kimse kendine polisin hakimin yerine koyamaz. Ortalığı yakıp yakan 474 provakatör gözaltına alındı. Suriye'nin kuzeyindeki kışkırtmalara gerekli müdahalelerde bulunuldu" dedi.'Ülkemize sığınan mazlumlara uzanan elleri de kırmasını biliriz'Olay sonrası yaşanan olaylara da değinen Erdoğan, kamu düzeninin devletib kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:Erdoğan "Dış politikada da sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğuna inanıyoruz. Bunun için kiminle görüşülmesi gerekiyorsa görüşmekten imtina etmeyiz" diye konuştu. Suriye'yle ilgili açıklamalarına devam eden Erdoğan, "Silahlarının namlusu ülkemize çevrili eli kanlı caniler orada var oldukça biz de ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz" diye ekledi."Türkiye, dostlarını yarı yolda bırakan bir devlet değildir ve olmayacaktır" diyen Erdoğan "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, kimsenin egemenliğinde de gözümüz yok. Biz yalnızca bölücü niyetlere karşı vatanımızı koruyoruz ve koruyacağız" ifadelerini kullandı.Sığınmacı konusuna da değinen Erdoğan "Sığınmacılar konusunu ön yargılar, korkular temelinde değil ülkemizin, ekonomimizin gerçekleri temelinde akılcı, vicdani bir çerçevede çözüme kavuşturacağız" dedi.Suriyeli sığınmacıların dönüşünü hep teşik ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/yeniden-refahtan-turkiye-ve-suriye-normallesmesine-destek-dusman-degil-dost-iki-devlet-1085449489.html

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