Erdoğan'dan 'Suriye' açıklaması: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğuna inanıyoruz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Fransa'nın artık sağa doğru iyice kaydığını anlıyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’de memur sayısı tartışması
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Aytun Çıray: Türkiye’de normalleşmenin iki türlü faktörü var
12:06
83 dk
HABER MASASI
Beklenen İstanbul depremi öncesi kentsel dönüşüm çalışmaları hangi aşamada
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İki taraf da savaş istemiyor ama kimse geri adım atmıyor’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
18:14
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
19:12
3 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
19:27
10 dk
ÖZEL HABER
Dr. Gökhan Çınkara: Avrupa halkları Rusya ile yeni bir anlaşma düzeyine geçilmesini istedi
19:47
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Yüz yıkama jellerinin içinden bulaşık deterjanı çıkıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Musa Özuğurlu: Türkiye-Suriye arasında uzlaşı sağlanması yönünde ortak bir irade olabilir
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Suriye’de yaşanan olaylar
12:05
83 dk
HABER MASASI
Ülkemizde kentsel dönüşüm çalışmaları ne durumda..
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Çiftçi buğday fiyatlarına ne diyor?
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan yeni 'İstanbul' açıklaması: Kriz çözüme çok yakındı
17:45
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzmanlar, ATACMS füzesinin güdüm sistemini ele geçirdi
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Devlet başkanı duyurdu: ABD ile diyalog süreci yeniden başlıyor
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'nin eşi 4.5 milyon avroluk Bugatti aldı
18:25
2 dk
SESLİ HABER
Bazı mesleklerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi
18:35
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Madımak katliamının üzerinden 31 yıl geçti: Neler olmuştu?
18:44
3 dk
SESLİ HABER
Dünya Ticaret Örgütü açıkladı: Türkiye’nin dünya ticaretindeki payı ne?
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Morales’ten darbe girişimi iddiası: Kurmaca
19:14
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Milli mücadelenin kadın kahramanı: Kara Fatma
19:22
1 dk
SESLİ HABER
NASA'dan açıklama: Astronotlar uzayda mahsur mu kaldı?
19:32
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon Avrupa ülkelerinde alarm seviyesini yükseltti
19:42
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Carlson’dan seçim tahmini
19:51
3 dk
SESLİ HABER
Yargıtay’dan zina yapan eşe emsal niteliğinde karar
20:11
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1085453695.html
Erdoğan'dan 'Suriye' açıklaması: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğuna inanıyoruz
Erdoğan'dan 'Suriye' açıklaması: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğuna inanıyoruz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki gelişmelerle ilgili "Dış politikada da sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğuna inanıyoruz. Bunun için kiminle... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T20:01+0300
2024-07-02T21:38+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
suriye
sığınmacı
sığınmacı krizi
sığınmacı krizi
suriyeli
kayseri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/02/1085454193_0:211:2889:1836_1920x0_80_0_0_07961917c66c2feae3ca7080a3274496.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’de Suriyeli bir kişinin küçük bir çocuğa cinsel istismarıyla başlayan gerilim ve ardından Suriye’nin kuzeyinde yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.'Ne biz ne Suriyeli kardeşlerimiz bu tuzağa düşmeyeceğiz'"Kayseri’de son derece iğrenç, rezil bir taciz vakası üzerinden kaos tezgahlandı" diyen Erdoğan, "Kayseri'de son derece rezil bir olay üzerinde bir kaos oyunu yazıldı. Bölücü terör örgütü artıklarıyla kotarılan oyunu kimin yazdığını iyi biliyoruz. Ne biz ne milletimiz ne de Suriyeli kardeşlerimiz bu sinsi tuzağa düşmeyecek. Vandallığa ve ırkçalığa boyun eğmeyeceğimizi söylemek istiyorum. Kimse kendine polisin hakimin yerine koyamaz. Ortalığı yakıp yakan 474 provakatör gözaltına alındı. Suriye'nin kuzeyindeki kışkırtmalara gerekli müdahalelerde bulunuldu" dedi.'Ülkemize sığınan mazlumlara uzanan elleri de kırmasını biliriz'Olay sonrası yaşanan olaylara da değinen Erdoğan, kamu düzeninin devletib kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:Erdoğan "Dış politikada da sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğuna inanıyoruz. Bunun için kiminle görüşülmesi gerekiyorsa görüşmekten imtina etmeyiz" diye konuştu. Suriye'yle ilgili açıklamalarına devam eden Erdoğan, "Silahlarının namlusu ülkemize çevrili eli kanlı caniler orada var oldukça biz de ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz" diye ekledi."Türkiye, dostlarını yarı yolda bırakan bir devlet değildir ve olmayacaktır" diyen Erdoğan "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, kimsenin egemenliğinde de gözümüz yok. Biz yalnızca bölücü niyetlere karşı vatanımızı koruyoruz ve koruyacağız" ifadelerini kullandı.Sığınmacı konusuna da değinen Erdoğan "Sığınmacılar konusunu ön yargılar, korkular temelinde değil ülkemizin, ekonomimizin gerçekleri temelinde akılcı, vicdani bir çerçevede çözüme kavuşturacağız" dedi.Suriyeli sığınmacıların dönüşünü hep teşik ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/yeniden-refahtan-turkiye-ve-suriye-normallesmesine-destek-dusman-degil-dost-iki-devlet-1085449489.html
türkiye
suriye
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/02/1085454193_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_72d399980de8893476685f6d41dfcc9f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cumhurbaşkanı erdoğan açıklama, kabine toplantısı, kayseri taciz vakası, suriyeli istismar vakası, provokatör gözaltı, suriye'nin kuzeyi müdahale, kamu düzeni kırmızı çizgi, suriyeli kardeşler, onurlu geri dönüş, bölücü terör, güvenlik, huzur ortamı, geri dönüşler artıyor, yerleşim yerlerine dönüş, 1 milyon geri dönüş projesi,cumhurbaşkanı erdoğan kabine toplantısı'nda hangi açıklamalarda bulundu?, kayseri’deki cinsel istismar vakasıyla ilgili erdoğan ne dedi?, suriyeli istismar vakası sonrası yaşanan gerilim hakkında cumhurbaşkanı ne söyledi?, kaos tezgahı iddiasıyla ilgili cumhurbaşkanı erdoğan’ın görüşü nedir?, vandallığa ve ırkçılığa karşı erdoğan hangi mesajı verdi?, kayseri'de provokatörler gözaltına alındı mı?, suriye'nin kuzeyinde türkiye’nin müdahaleleri neler?, suriyelilerin onurlu geri dönüşleri nasıl teşvik ediliyor?, bölücü terörden arındırılan yerleşim yerlerine geri dönüş oranları nedir?, 1 milyon geri dönüş projesi neyi hedefliyor?, suriyeli sığınmacılarla ilgili cumhurbaşkanı erdoğan’ın açıklamaları neler?, güvenlik ve huzur ortamının geri dönüşlere etkisi nedir?, türkiye'nin suriye politikası hakkında cumhurbaşkanı erdoğan ne söyledi? erdoğan'ın esad'la görüşmesii, erdoğan'ın suriye açıklamaları, erdoğan-esad görüşmesi ne zaman, erdoğan suriyeliler için ne dedi, dış politika, sıkılı yumrukların açılması, kayseri taciz vakası, suriyeli istismar vakası, kaos tezgahı, bölücü terör örgütü, vandallık ve ırkçılık, provokatör gözaltı, suriye'nin kuzeyi müdahale, kamu düzeni kırmızı çizgi, mazlumlara uzanan eller, dış politika görüşme, silah namlusu, güvenlik, dostları yarı yolda bırakmamak, bölücü niyetler, sığınmacılar, ekonominin gerçekleri, vicdani çerçeve, huzur ortamı, geri dönüşler artıyor, bölücü terörden arındırma, 1 milyon geri dönüş projesi,dostları yarı yolda bırakmamak ne anlama geliyor?,
cumhurbaşkanı erdoğan açıklama, kabine toplantısı, kayseri taciz vakası, suriyeli istismar vakası, provokatör gözaltı, suriye'nin kuzeyi müdahale, kamu düzeni kırmızı çizgi, suriyeli kardeşler, onurlu geri dönüş, bölücü terör, güvenlik, huzur ortamı, geri dönüşler artıyor, yerleşim yerlerine dönüş, 1 milyon geri dönüş projesi,cumhurbaşkanı erdoğan kabine toplantısı'nda hangi açıklamalarda bulundu?, kayseri’deki cinsel istismar vakasıyla ilgili erdoğan ne dedi?, suriyeli istismar vakası sonrası yaşanan gerilim hakkında cumhurbaşkanı ne söyledi?, kaos tezgahı iddiasıyla ilgili cumhurbaşkanı erdoğan’ın görüşü nedir?, vandallığa ve ırkçılığa karşı erdoğan hangi mesajı verdi?, kayseri'de provokatörler gözaltına alındı mı?, suriye'nin kuzeyinde türkiye’nin müdahaleleri neler?, suriyelilerin onurlu geri dönüşleri nasıl teşvik ediliyor?, bölücü terörden arındırılan yerleşim yerlerine geri dönüş oranları nedir?, 1 milyon geri dönüş projesi neyi hedefliyor?, suriyeli sığınmacılarla ilgili cumhurbaşkanı erdoğan’ın açıklamaları neler?, güvenlik ve huzur ortamının geri dönüşlere etkisi nedir?, türkiye'nin suriye politikası hakkında cumhurbaşkanı erdoğan ne söyledi? erdoğan'ın esad'la görüşmesii, erdoğan'ın suriye açıklamaları, erdoğan-esad görüşmesi ne zaman, erdoğan suriyeliler için ne dedi, dış politika, sıkılı yumrukların açılması, kayseri taciz vakası, suriyeli istismar vakası, kaos tezgahı, bölücü terör örgütü, vandallık ve ırkçılık, provokatör gözaltı, suriye'nin kuzeyi müdahale, kamu düzeni kırmızı çizgi, mazlumlara uzanan eller, dış politika görüşme, silah namlusu, güvenlik, dostları yarı yolda bırakmamak, bölücü niyetler, sığınmacılar, ekonominin gerçekleri, vicdani çerçeve, huzur ortamı, geri dönüşler artıyor, bölücü terörden arındırma, 1 milyon geri dönüş projesi,dostları yarı yolda bırakmamak ne anlama geliyor?,

Erdoğan'dan 'Suriye' açıklaması: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğuna inanıyoruz

20:01 02.07.2024 (güncellendi: 21:38 02.07.2024)
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
© AA / TCCB / Murat Kula
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki gelişmelerle ilgili "Dış politikada da sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğuna inanıyoruz. Bunun için kiminle görüşülmesi gerekiyorsa görüşmekten imtina etmeyiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’de Suriyeli bir kişinin küçük bir çocuğa cinsel istismarıyla başlayan gerilim ve ardından Suriye’nin kuzeyinde yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Ne biz ne Suriyeli kardeşlerimiz bu tuzağa düşmeyeceğiz'

"Kayseri’de son derece iğrenç, rezil bir taciz vakası üzerinden kaos tezgahlandı" diyen Erdoğan, "Kayseri'de son derece rezil bir olay üzerinde bir kaos oyunu yazıldı. Bölücü terör örgütü artıklarıyla kotarılan oyunu kimin yazdığını iyi biliyoruz. Ne biz ne milletimiz ne de Suriyeli kardeşlerimiz bu sinsi tuzağa düşmeyecek. Vandallığa ve ırkçalığa boyun eğmeyeceğimizi söylemek istiyorum. Kimse kendine polisin hakimin yerine koyamaz. Ortalığı yakıp yakan 474 provakatör gözaltına alındı. Suriye'nin kuzeyindeki kışkırtmalara gerekli müdahalelerde bulunuldu" dedi.

'Ülkemize sığınan mazlumlara uzanan elleri de kırmasını biliriz'

Olay sonrası yaşanan olaylara da değinen Erdoğan, kamu düzeninin devletib kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:
Kamu düzeni, devletimizin kırmızı çizgisidir. Hangi bahaneyle olursa olsun bu çizginin aşılmasına, çiğnenmesine eyvallah demeyeceğiz. Bayrağımıza uzanan mülevves elleri kırmasını bildiğimiz gibi, ülkemize sığınan mazlumlara uzanan elleri de kırmasını biliriz.
Erdoğan "Dış politikada da sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğuna inanıyoruz. Bunun için kiminle görüşülmesi gerekiyorsa görüşmekten imtina etmeyiz" diye konuştu.
Suriye'yle ilgili açıklamalarına devam eden Erdoğan, "Silahlarının namlusu ülkemize çevrili eli kanlı caniler orada var oldukça biz de ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz" diye ekledi.
"Türkiye, dostlarını yarı yolda bırakan bir devlet değildir ve olmayacaktır" diyen Erdoğan "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, kimsenin egemenliğinde de gözümüz yok. Biz yalnızca bölücü niyetlere karşı vatanımızı koruyoruz ve koruyacağız" ifadelerini kullandı.
Sığınmacı konusuna da değinen Erdoğan "Sığınmacılar konusunu ön yargılar, korkular temelinde değil ülkemizin, ekonomimizin gerçekleri temelinde akılcı, vicdani bir çerçevede çözüme kavuşturacağız" dedi.
Suriyeli sığınmacıların dönüşünü hep teşik ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Suriye'de huzur ortamı yükseldikçe geri dönüşler de artacak. Suriye'nin kuzeyinde, bölücü terörden arındırdığımız yerleşim yerlerine 670 bin kişi geri döndü. Projeler tamamlandığında buna 1 milyon kişi daha eklenecek.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
POLİTİKA
Yeniden Refah’tan Türkiye ve Suriye normalleşmesine destek: 'Düşman değil, dost iki devlet'
18:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала