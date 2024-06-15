Dilan Polat, avukatı Hüseyin Kaya ile yollarını ayırdığını duyurdu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Taylor Swift'in hayranları deprem oluşturdu: 'Bu Swift'in yarattığı ilk etki değil'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin atamalarla ilgili konuştu
12:04
86 dk
HABER MASASI
Bayramda yollar trafik polislerine emanet.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
Hasan Can Kaya'ya 'alıkoyma' iddiası
15:07
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zekaya sorduk: EURO 2024'te hangi ülke şampiyon olacak?
15:15
3 dk
SESLİ HABER
Macar Başbakan Orban: Gerilimi destekleyenler kaybetti
15:33
2 dk
SESLİ HABER
Futbol efsanesinden Euro 2024 için sürpriz 'Türkiye' açıklaması
15:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
İnternette fiyatı en çok karşılaştırılan ürün hangisi?
17:38
2 dk
SESLİ HABER
Nagehan Alçı, eski eşi Kütahyalı'nın kendisine şiddet uyguladığını söyledi
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Trump: Zayıf insanlarla geçinemiyorum. Putin güçlü o yüzden ilişkilerim iyi
18:13
1 dk
SESLİ HABER
5 milyon 500 bin TL dolandıran suç örgütü yakalandı
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna halkı ekmeğe zam beklerken tahıllar ihraç ediliyor
18:33
2 dk
SESLİ HABER
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 18 milyar dolar
18:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
'Akkuyu dünyanın en güzel ve en verimli nükleer tesisi olacak'
19:11
3 dk
SESLİ HABER
Litvanya’dan skandal karar: Mezarlar taşınacak
19:23
2 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
19:35
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Ukraynalı pilotları yerden yere vurdu
19:45
2 dk
SESLİ HABER
Hande Yener öğrencilere verdiği sözü tuttu
20:20
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Dünden bugüne UEFA
07:05
2 dk
SESLİ HABER
Macron ters köşe olabilir: Le Pen'in partisi yükselişte
07:17
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
7 dk
SESLİ HABER
Norveçli siyaset bilimci: Putin, Batı’yı uyarmıştı
07:48
5 dk
SESLİ HABER
Hande Yener öğrencilere verdiği sözü tuttu
08:03
1 dk
SESLİ HABER
Macar Başbakan Orban: Gerilimi destekleyenler kaybetti
08:15
2 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en çok yerinden edilen ülkelerin başında Suriye geliyor
08:29
4 dk
SESLİ HABER
Alman silah üreticisinden flaş Ukrayna açıklaması
08:42
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: Amerikalı senatör, Ukrayna'yı sömürge olarak görüyor
08:54
2 dk
SESLİ HABER
İnternette fiyatı en çok karşılaştırılan ürün hangisi?
09:03
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği Nükleer Santraller Fuarı başlıyor
09:16
2 dk
SESLİ HABER
İran'dan BRICS açıklaması
09:30
2 dk
SESLİ HABER
Çin'den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek vergi konacak: Araç fiyatlarına nasıl yansır?
09:41
4 dk
SESLİ HABER
ABD, orta menzilli füze satışına onay verdi
09:56
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın ilk yağmurunun izine rastlandı
10:03
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere Kralı Charles'ın portresine aktivistler saldırdı
10:20
2 dk
SESLİ HABER
'Batı, BRICS'i bölmek istiyordu'
10:32
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Bir dinozorun hayatı'
10:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Orban'dan AP seçimleri yorumu: Yavaşlatmayı başardı
11:08
2 dk
SESLİ HABER
İspanya futbolunda ilk: Hapis cezası verildi
11:18
2 dk
SESLİ HABER
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 18 milyar dolar
11:28
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna halkı ekmeğe zam beklerken tahıllar ihraç ediliyor
11:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Litvanya’dan skandal karar: Mezarlar taşınacak
12:09
2 dk
SESLİ HABER
Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortasında oranlar güncellendi
12:20
4 dk
SESLİ HABER
Kredi kartıyla alışverişte bir devir bitiyor
12:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
5 milyon 500 bin TL dolandıran suç örgütü yakalandı
16:09
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Ukraynalı pilotları yerden yere vurdu
16:21
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Cingöz Recai'nin yaratıcısıydı
16:32
4 dk
SESLİ HABER
Rusya’ya yönelik yaptırım görüşmelerinde en büyük engel Almanya
16:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Hasan Can Kaya'ya 'alıkoyma' iddiası
17:09
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zekaya sorduk: EURO 2024'te hangi ülke şampiyon olacak?
17:21
3 dk
SESLİ HABER
İstanbullulara müjde: Yeni tramvay hattı geliyor
17:34
1 dk
SESLİ HABER
Eski Japonya Başbakanı: İsviçre konferansında barış inşa edilemez
17:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD'den yeni yaptırım hamlesi
18:10
4 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
18:23
3 dk
SESLİ HABER
Nagehan Alçı, eski eşi Kütahyalı'nın kendisine şiddet uyguladığını söyledi
18:54
2 dk
SESLİ HABER
Musk, bazı ‘terörist oluşumlar’ı açıkladı
20:03
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir Jazz efsanesi: Ella Fitzgerald
20:15
11 dk
SESLİ HABER
'Akkuyu dünyanın en güzel ve en verimli nükleer tesisi olacak'
20:36
3 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever: Çocuk gibi heyecanlıydım
20:49
2 dk
SESLİ HABER
Afrika filleri, birbiriyle özel sesler çıkararak hitap ediyor
21:04
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye tarihindeki en büyük işçi eylemlerindendi
21:16
5 dk
SESLİ HABER
BM'den İsrail'e dair önemli karar
21:33
1 dk
SESLİ HABER
Mahkeme, HPV aşısının SGK tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti
21:43
3 dk
SESLİ HABER
ABD, neo-nazilere silah yardımı yasağını kaldırdı
21:53
3 dk
SESLİ HABER
Trump: Zayıf insanlarla geçinemiyorum. Putin güçlü o yüzden ilişkilerim iyi
22:05
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/dilan-polat-avukati-huseyin-kaya-ile-yollarini-ayirdigini-duyurdu-1084892141.html
Dilan Polat, avukatı Hüseyin Kaya ile yollarını ayırdığını duyurdu
Dilan Polat, avukatı Hüseyin Kaya ile yollarını ayırdığını duyurdu
Sputnik Türkiye
'Kara para aklamak', "Vergi usul kanuna muhalefet" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla tutuklanan Dilan - Engin Polat çifti... 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T19:27+0300
2024-06-15T19:27+0300
türkiye
dilan polat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0f/1084891849_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b30d9eaffcfc3fbdf91dcaa9fcbe0fde.jpg
İstanbul merkezli 6 ilde Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında, aralarında Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sıla Doğu'nun da bulunduğu 11 şüphelinin tahliyesine karar verilmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.Dilan Polat'ın "X" hesabından yapılan paylaşımla Avukat Hüseyin Kaya ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:Ne olmuştu?İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.Soruşturma kapsamında, Dilan Polat'ın 2019'da "şampiyonlar ligi" adıyla sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta yer alan bazı kişiler kimlikleri tespit edilip soruşturmaya dahil edilmiş, savcılık sosyal medya fenomeni olan bu kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmesini talep etmişti.Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman'a yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.Sulh ceza hakimliğince daha önce yapılan aylık tutukluluk incelemesinde ise 16 şüphelinin "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan tahliyesine karar verilmiş, "suç örgütü kurma ve üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından ise şüphelilerin tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0f/1084891849_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_8f238ec9f7ae12fced169634b059dfcc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dilan polat
dilan polat

Dilan Polat, avukatı Hüseyin Kaya ile yollarını ayırdığını duyurdu

19:27 15.06.2024
© İHA / ELYESA KARATEPEDilan ve Engin Polat
Dilan ve Engin Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2024
© İHA / ELYESA KARATEPE
Abone ol
'Kara para aklamak', "Vergi usul kanuna muhalefet" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla tutuklanan Dilan - Engin Polat çifti, avukat Hüseyin Kaya ile yollarını ayırdı.
İstanbul merkezli 6 ilde Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında, aralarında Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sıla Doğu'nun da bulunduğu 11 şüphelinin tahliyesine karar verilmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.
Dilan Polat'ın "X" hesabından yapılan paylaşımla Avukat Hüseyin Kaya ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Avukat ‘Hüseyin Kaya’ ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine emekleri için teşekkür eder mesleki hayatında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ne olmuştu?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.
Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.
Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.
Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.
Soruşturma kapsamında, Dilan Polat'ın 2019'da "şampiyonlar ligi" adıyla sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta yer alan bazı kişiler kimlikleri tespit edilip soruşturmaya dahil edilmiş, savcılık sosyal medya fenomeni olan bu kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmesini talep etmişti.
Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman'a yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.
Sulh ceza hakimliğince daha önce yapılan aylık tutukluluk incelemesinde ise 16 şüphelinin "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan tahliyesine karar verilmiş, "suç örgütü kurma ve üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından ise şüphelilerin tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала