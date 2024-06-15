https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/dilan-polat-avukati-huseyin-kaya-ile-yollarini-ayirdigini-duyurdu-1084892141.html

Dilan Polat, avukatı Hüseyin Kaya ile yollarını ayırdığını duyurdu

Dilan Polat, avukatı Hüseyin Kaya ile yollarını ayırdığını duyurdu

Sputnik Türkiye

'Kara para aklamak', "Vergi usul kanuna muhalefet" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla tutuklanan Dilan - Engin Polat çifti... 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T19:27+0300

2024-06-15T19:27+0300

2024-06-15T19:27+0300

türkiye

dilan polat

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İstanbul merkezli 6 ilde Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında, aralarında Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sıla Doğu'nun da bulunduğu 11 şüphelinin tahliyesine karar verilmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.Dilan Polat'ın "X" hesabından yapılan paylaşımla Avukat Hüseyin Kaya ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:Ne olmuştu?İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.Soruşturma kapsamında, Dilan Polat'ın 2019'da "şampiyonlar ligi" adıyla sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta yer alan bazı kişiler kimlikleri tespit edilip soruşturmaya dahil edilmiş, savcılık sosyal medya fenomeni olan bu kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmesini talep etmişti.Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman'a yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.Sulh ceza hakimliğince daha önce yapılan aylık tutukluluk incelemesinde ise 16 şüphelinin "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan tahliyesine karar verilmiş, "suç örgütü kurma ve üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından ise şüphelilerin tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti.

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dilan polat