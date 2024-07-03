https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/cumhurbaskanligina-cevdet-yilmaz-vekalet-edecek-1085465052.html
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı Kazakistan ve Azerbaycan ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T02:22+0300
2024-07-03T02:22+0300
2024-07-03T02:22+0300
türkiye
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
cevdet yılmaz
resmi gazete
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Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3-4 Temmuz'da Kazakistan Cumhuriyeti'ne, 6 Temmuz'da Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/putinin-sio-zirvesindeki-programi-aciklandi-turkiye-ziyareti-netlesecek-1085448713.html
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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, cevdet yılmaz, resmi gazete, kazakistan
cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, cevdet yılmaz, resmi gazete, kazakistan
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı Kazakistan ve Azerbaycan ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3-4 Temmuz'da Kazakistan Cumhuriyeti'ne, 6 Temmuz'da Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.