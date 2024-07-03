https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/cumhurbaskanligina-cevdet-yilmaz-vekalet-edecek-1085465052.html

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı Kazakistan ve Azerbaycan ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T02:22+0300

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türkiye

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

cevdet yılmaz

resmi gazete

kazakistan

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Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3-4 Temmuz'da Kazakistan Cumhuriyeti'ne, 6 Temmuz'da Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, cevdet yılmaz, resmi gazete, kazakistan