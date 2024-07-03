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Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı Kazakistan ve Azerbaycan ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T02:22+0300
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türkiye
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
cevdet yılmaz
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Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3-4 Temmuz'da Kazakistan Cumhuriyeti'ne, 6 Temmuz'da Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/putinin-sio-zirvesindeki-programi-aciklandi-turkiye-ziyareti-netlesecek-1085448713.html
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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, cevdet yılmaz, resmi gazete, kazakistan
cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, cevdet yılmaz, resmi gazete, kazakistan

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

02:22 03.07.2024
© ABDULLAH BOZKURT - ABDULLAH ÇİBİR-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
© ABDULLAH BOZKURT - ABDULLAH ÇİBİR-
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı Kazakistan ve Azerbaycan ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3-4 Temmuz'da Kazakistan Cumhuriyeti'ne, 6 Temmuz'da Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
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