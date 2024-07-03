https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/bakan-simsekten-enflasyon-degerlendirmesi-dezenflasyon-basladi-1085472212.html
Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi: 'Dezenflasyon başladı'
Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi: 'Dezenflasyon başladı'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Dezenflasyon süreci başladı. Yüzde 1,64'lük aylık haziran verisi, yüzde 22'lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor"... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T10:16+0300
2024-07-03T10:16+0300
2024-07-03T10:41+0300
ekonomi
mehmet şimşek
ekonomi
enflasyon
son dakika
dezenflasyon
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinin başladığını bildirdi.Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.Enflasyon eğilimindeki gerilemeye işaret eden Şimşek, "Dezenflasyon süreci başladı." ifadesini kullandı.Şimşek, mevsimsel düzeltilmiş üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin ima ettiği enflasyon eğiliminin yıl sonu hedefiyle uyumlu olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/memur-ve-emeklilerin-zam-orani-belli-oldu-1085471613.html
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mehmet şimşek, ekonomi, enflasyon, son dakika, dezenflasyon
mehmet şimşek, ekonomi, enflasyon, son dakika, dezenflasyon
Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi: 'Dezenflasyon başladı'
10:16 03.07.2024 (güncellendi: 10:41 03.07.2024)
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Dezenflasyon süreci başladı. Yüzde 1,64'lük aylık haziran verisi, yüzde 22'lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinin başladığını bildirdi.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.
Enflasyon eğilimindeki gerilemeye işaret eden Şimşek, "Dezenflasyon süreci başladı." ifadesini kullandı.
Şimşek, mevsimsel düzeltilmiş üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin ima ettiği enflasyon eğiliminin yıl sonu hedefiyle uyumlu olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Yüzde 1,64'lük aylık haziran verisi ise yüzde 22’lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor. Finansal istikrar, sürdürülebilir cari açık, rezerv birikimi ve gri listeden çıkış gibi birçok alanda elde ettiğimiz başarıyı, programımızın ana hedefi olan dezenflasyonda da belirgin şekilde göreceğiz. Fiyat istikrarına ulaşana kadar programımızı kararlılıkla uygulayarak kalıcı refah artışını sağlayacağız."