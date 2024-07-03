https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/bir-sigara-grubuna-zam-1085498086.html
Bir sigara grubuna zam
Bir sigara grubuna zam
Sputnik Türkiye
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna zam geldiğini açıkladı. Yeni fiyatlarla birlikte zam gelen sigara grubunun en düşük... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T22:07+0300
2024-07-03T22:07+0300
2024-07-03T23:17+0300
ekonomi
sigara
zam
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
tekel bayileri yardımlaşma derneği
tekel bayileri yardımlaşma derneği
erol dündar
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı 2024 enflasyon verilerini açıkladı.Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla sigaradan alınan ÖTV miktarı 6 aylık YİÜFE olan 19.49 oranında otomatik artırıldı.Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, güncel fiyat listesini sosyal medya hesabından paylaştı. Zammın ardından JTI gurubunda güncel fiyatların listesine göre en düşük sigara fiyatı 67 TL oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/bir-sigara-grubuna-zam-geldi-1083471662.html
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sigara fiyatları, winston fiyatı, sigaraya zam mı geldi, türkiyede sigara fiyatları, camel sigara fiyatı, sigaraya son zam, sigaraya yapılan zam,jti grubu fiyat listesi, jti grubu sigara fiyatları
Bir sigara grubuna zam
22:07 03.07.2024 (güncellendi: 23:17 03.07.2024)
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna zam geldiğini açıkladı. Yeni fiyatlarla birlikte zam gelen sigara grubunun en düşük sigara fiyatı 67 TL oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı 2024 enflasyon verilerini açıkladı.
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla sigaradan alınan ÖTV miktarı 6 aylık YİÜFE olan 19.49 oranında otomatik artırıldı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, güncel fiyat listesini sosyal medya hesabından paylaştı. Zammın ardından JTI gurubunda güncel fiyatların listesine göre en düşük sigara fiyatı 67 TL oldu.