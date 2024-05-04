https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/bir-sigara-grubuna-zam-geldi-1083471662.html

Bir sigara grubuna zam geldi

Bir sigara grubuna zam geldi

Sputnik Türkiye

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, PM sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Dündar'ın paylaşımına göre sigara grubunun en pahalı... 04.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-04T10:44+0300

2024-05-04T10:44+0300

2024-05-04T10:52+0300

türkiye

zam

sigara

tekel bayileri yardımlaşma derneği

tekel bayileri yardımlaşma derneği

erol dündar

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşım ile 4 Mayıs tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere bir sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Dündar, paylaşımında "Sigaraya zam yağmuru devam ediyor. PM grubuna zam geldi" ifadelerine yer verdi.Gelen sigara zamlarından sonra Philip Morris yayımladığı yeni fiyat listesinde en pahalı sigara 70 TL, en ucuz sigara ise 63 TL olarak belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/son-sigara-grubuna-da-zam-geldi-1082555351.html

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zam, sigara, tekel bayileri yardımlaşma derneği, tekel bayileri yardımlaşma derneği , erol dündar