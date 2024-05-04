https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/bir-sigara-grubuna-zam-geldi-1083471662.html
Bir sigara grubuna zam geldi
Bir sigara grubuna zam geldi
Sputnik Türkiye
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, PM sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Dündar'ın paylaşımına göre sigara grubunun en pahalı... 04.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-04T10:44+0300
2024-05-04T10:44+0300
2024-05-04T10:52+0300
türkiye
zam
sigara
tekel bayileri yardımlaşma derneği
tekel bayileri yardımlaşma derneği
erol dündar
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşım ile 4 Mayıs tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere bir sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Dündar, paylaşımında "Sigaraya zam yağmuru devam ediyor. PM grubuna zam geldi" ifadelerine yer verdi.Gelen sigara zamlarından sonra Philip Morris yayımladığı yeni fiyat listesinde en pahalı sigara 70 TL, en ucuz sigara ise 63 TL olarak belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/son-sigara-grubuna-da-zam-geldi-1082555351.html
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zam, sigara, tekel bayileri yardımlaşma derneği, tekel bayileri yardımlaşma derneği , erol dündar
zam, sigara, tekel bayileri yardımlaşma derneği, tekel bayileri yardımlaşma derneği , erol dündar
Bir sigara grubuna zam geldi
10:44 04.05.2024 (güncellendi: 10:52 04.05.2024)
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, PM sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Dündar'ın paylaşımına göre sigara grubunun en pahalı sigarası 70, en ucuzu ise 63 TL oldu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşım ile 4 Mayıs tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere bir sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.
Dündar, paylaşımında "Sigaraya zam yağmuru devam ediyor. PM grubuna zam geldi" ifadelerine yer verdi.
Gelen sigara zamlarından sonra Philip Morris yayımladığı yeni fiyat listesinde en pahalı sigara 70 TL, en ucuz sigara ise 63 TL olarak belirlendi.