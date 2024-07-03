https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/bidenin-canli-yayin-performansiyla-ilgili-beyaz-saraydan-aciklama-jet-lagin-de-etkisi-var-1085498359.html

Biden'ın canlı yayın performansıyla ilgili Beyaz Saray'dan açıklama: 'Jet-lagin de etkisi var'

Biden'ın canlı yayın performansıyla ilgili Beyaz Saray'dan açıklama: 'Jet-lagin de etkisi var'

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray, canlı yayın tartışmasındaki performansı tartışmalara yol açan Biden'ın başkanlık yarışından 'kesinlikle' çekilmeyeceğini açıkladı. 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T22:37+0300

2024-07-03T22:37+0300

2024-07-03T22:37+0300

dünya

joe biden

abd

seçim

donald trump

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Başkan Biden'ın münazara günü soğuk algınlığı geçirdiğini, bu nedenle sesinin kısık olduğunu ve seyahatleri nedeniyle jet-lagin de etkisi bulunduğunu dile getiren Jean-Pierre, Başkan'ın canlı yayın tartışmasıyla ilgili "İyi bir gece geçirmedi" değerlendirmesini yaptı.Jean-Pierre, Biden'ın başkanlık yarışından çekilip çekilmeyeceğine ilişkin sorulara "Kesinlikle hayır." yanıtını verdi.Muhabirlerin, Biden'in canlı yayın tartışmasından neredeyse 2 hafta önce İtalya'dan döndüğünü, neden hala jet-lag olduğunu sorması üzerine Jean-Pierre, Biden'ın çok yoğun bir temposu olduğunu tekrarlayarak, yaş fark etmeksizin seyahat ve yoğunluğun insanlar üzerinde etkisi olabileceğini söyledi.Jean-Pierre, bunların bir bahane olmadığını belirterek, "Biz çok iyi bir münazara gerçekleşmediğinin farkındayız. Bunu açıklamak istedik" dedi.Canlı yayın eleştirilere yol açmıştıABD'de, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden'a 'başkanlık seçimlerinden çekilmesi' çağrısı yapılmıştı.Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/biden-trumpla-gecen-basarisiz-duellosundan-yurtdisi-seyahatlerini-sorumlu-tuttu-1085476204.html

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