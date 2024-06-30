https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/bidenin-esi-konustu-basarisini-90-dakikalik-duelloya-gore-degerlendirmeyin-1085372520.html

Biden’ın eşi konuştu: Başarısını 90 dakikalık düelloya göre değerlendirmeyin

Biden’ın eşi konuştu: Başarısını 90 dakikalık düelloya göre değerlendirmeyin

Sputnik Türkiye

Donald Trump ile başkanlık seçimi öncesi ilk düellosunda başarısız performans sergilediği gözden kaçmayan Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiği yönünde... 30.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-30T11:47+0300

2024-06-30T11:47+0300

2024-06-30T11:47+0300

dünya

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abd başkanlık seçimleri

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beyaz saray

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Mevcut ABD Başkanı Joe Biden’ın Trump ile 2024 ABD başkanlık seçimi öncesi ilk canlı yayın tartışması sonrası konuşan Jill Biden, 90 dakikalık canlı yayınların Biden ve başarıları hakkındaki görüşleri etkilememesi gerektiğini vurguladı.Jill Biden, eşinin bu düellodaki performansına atıfta bulunarak "90 dakikanın başkan olduğu dört yılı tanımlamasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullanırken, Bloomberg, Biden’ın, eşine münazarada ‘kendisine ne olduğunu’ bilmediğini itiraf ettiğini ve kendisini iyi hissetmediğini açıkladığını aktardı.Düello sonrası panik başladıDaha önce Axios haber portalı, Biden'ın en yakın ailesi ve arkadaşlarının karar vermesi halinde başkanlık yarışından ayrılacağını bildirmişti.Portal, başkanı etkileyen yakınları arasında Jill Biden, küçük kız kardeşi Valerie Biden, arkadaşı ve danışmanı Ted Kaufman'ın yanı sıra Beyaz Saray yardımcılarından oluşan küçük bir grubun yer aldığını belirtirken, Wall Street Journal ise ABD Kongresi'ndeki Demokratlar arasında Biden'ın Trump ile canlı yayın tartışmasında hayal kırıklığı yaratan performansı nedeniyle panik başladığını duyurdu.Gazete, bazı kongre üyelerinin Demokrat Parti'den yeni bir başkan adayı bulmayı umduğuna değinirken, iddialara göre Demokrat bağışçılar Biden'ı başkanlık yarışından çekilmesini umuyor.The New York Times (NYT) gazetesi Biden’ı destekleyen Demokrat Parti'nin bağışçılarının, Amerikalı lider Joe Biden'ın isteği dışında aday listesinden çıkarılması olasılığını tartıştığını iddia etti.Kaynaklara dayandırılarak paylaşılan haberde, “Trump ile gerçekleşen başarısız düello sonrası, bazı bağışçıların, Biden'ın seçim yarışından çıkarılmasına ve Demokratların ulusal kongresinden önce veya sırasında değiştirilmesine izin verecek ‘kafa karıştırıcı kuralları’ tartışmaya başladıkları" ifade edildi.Kaynakların gazeteye belirttiğine göre, daha önce Biden’ın seçim kampanyasına destek veren bazı bağışçılar, görevdeki ABD başkanının “bir aydınlanma yaşayacağını ve gönüllü olarak seçimden çekileceğini" umarken, bazı demokratların eşi Jill Biden ile konuşarak onu bu konuda ikna etmeyi düşündükleri de kaydedildi.‘Biden ülkesine hizmet etmek için yarıştan çekilmeli’NYT gazetesi, kasımdaki başkanlık seçimleri için 27 Haziran gecesi yapılan ilk tartışmada ABD Başkanı Joe Biden’ın sağlık durumuyla ilgili endişeleri gideremediğini belirterek “yarıştan çekilmesi” çağrısında bulundu.“Ülkesine hizmet etmek için Başkan Biden yarıştan çekilmeli” başlıklı bir makale yayımlayan NYT Yayın Kurulu, Biden’ın tartışmada Amerikan halkını, bir dönem daha kalmayı düşündüğü makamın zorlu talepleri için yeterli olduğuna ikna edemediği kaydedilerek, “Seçmenlerin açıkça görülen bir şeyi görmezden gelmesi beklenemez: Sayın Biden 4 yıl önceki adam değil” ifadesi kullanıldı.Biden’ın tartışmaya bir “gölge” gibi çıktığı, tekrar seçildiğinde ne yapacaklarını anlatmakta ve Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’ın provokasyonlarıyla yalanlarına cevap vermekte zorlandığı anlatılan makalede, şu anki haliyle başkanın pervasız bir kumar oynadığına işaret edildi.Makalede, herhangi bir isim verilmeden, Trump’a karşı daha ikna edici ve enerjik alternatifler sunulması konusunda daha donanımlı Demokrat liderler olduğu vurgulanarak, “Biden'ın şu anda yapabileceği en büyük kamu hizmeti, yeniden seçilmek için aday olmaya devam etmeyeceğini duyurmaktır” denildi.Tartışmada Trump’ın da kendisinin demokrasi için önemli bir tehlike oluşturduğunu ve halkın güvenini hak etmeyen bir figür olduğunu kanıtladığı belirtilen makalede, tekrar seçilmesi halinde Amerikan siyasi sistemindeki kuvvetler dengesi tarafından kısıtlanmayacak bir başkan olacağına söz verdiği aktarıldı.Ayrıca, ABD’nin mevcut Cumhuriyetçi adaya karşı daha güçlü bir rakip çıkarması gerektiği tekrarlanarak, buna rağmen kasım ayında yapılacak seçim yarışı Trump ile Biden arasında kalırsa da yayın kurulunun görevdeki başkanı destekleyeceği de ifade edildi.Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump ise, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde rakibi Joe Biden'la yaptığı ilk canlı yayın tartışmasının ardından, "Sorun Biden'ın yaşı değil, yetersizliği" dedi.Biden ise, aldığı eleştirilerin ardından, Eskisi kadar rahat yürüyemediğinin, rahat konuşamadığının farkında olduğunu söylerken, "Genç değilim ama ne yapmam gerektiğini biliyorum" ifadelerini kullandı.Ekonomiyi güçlendirmek ve dünyayı ‘(Vladimir) Putin gibilere karşı korumak’ konusunda da ne yapması gerektiğini bildiğini savunan Biden, "Eğer kalpten bu işi yapabileceğime inanmasaydım, tekrar aday olmazdım. Ancak risk çok büyük. Donald Trump; bu ülke, özgürlüğümüz ve demokrasi için gerçek bir tehdit" değerlendirmesinde bulundu.Kiev’de de panik varBu arada, Biden’ın desteğiyle yaşadığı düşünülen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Ofisi’nde, Biden-Trump düellosu sonrası büyük bir panik yaşandığı iddia edilirken, Telegram kanalında açıklamalarda bulunan Ukrayna’da muhalif görüşlü Verhovna Rada milletvekili Aleksandr Dubinskiy, “Trump ve Biden arasındaki münazaranın ardından en büyük kargaşa şu anda ABD'de değil, Kiev’de” ifadelerini kullandı.Canlı yayın tartışmasında Biden’ın Trump’a ‘başarısız’ dediğini kaydeden Dubinskiy, Zelenskiy’in bu tabiri Biden’dan daha önce kullanarak Trump’ı aynı şekilde nitelendirdiğini anımsattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/temsilciler-meclisi-baskani-johnson-biden-ulkeyi-cok-tehlikeli-bir-duruma-sokuyor-azledilmeli-1085349047.html

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