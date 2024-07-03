https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/enflasyon-rakami-aciklandi-kira-zammi-orani-belli-oldu-1085472314.html
Kira zammı oranı belli oldu
Kira zammı oranı belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. Buna göre; Temmuz... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T10:24+0300
2024-07-03T10:24+0300
2024-07-03T10:41+0300
ekonomi
kira
kira bedeli
zam
enflasyon
yüzde 25 sınırı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. Her ay enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte gündeme gelen kira artış oranları ev, işyeri sahipleri ve kiracıların gündeminde yer alıyor. Temmuz ayı kira artış oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecek. Hükümet tarafından son 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sona ermesi nedeniyle, temmuz ayında yapılacak artış oranı TÜFE üzerinden olacak. Peki, temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşyeri kira zammı ne kadar, kaç TLTemmuz ayı kira artış oranı ne kadar?Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve temmuzda sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TEFE TÜFE üzerinden kira zammı yapacak.Buna göre; Temmuz ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 65,07 olmasının ardından yüzde 65,07 olarak uygulanacak.Temmuz ayı kira artış oranı hesaplamaMevcut Kira Bedeli: 15 bin TLKira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2024Girdiğiniz Artış Oranı: %65,07Kira Artış Tutarı: 9 bin 760 TLAylık Yeni Kira Tutarı: 24 bin 760 TLYüzde 25 artsaydı ne olurdu?Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TLKira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2024Girdiğiniz Artış Oranı: %25Kira Artış Tutarı: 3 bin 750 TLAylık Yeni Kira Tutarı: 18 bin 750 TL
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temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2024 temmuz ayı kira zammı ne kadar, kaç tl?,kra zam,kra zam oranı,kira zam oranı temmuz,6 aylık enflasyon
temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2024 temmuz ayı kira zammı ne kadar, kaç tl?,kra zam,kra zam oranı,kira zam oranı temmuz,6 aylık enflasyon
Kira zammı oranı belli oldu
10:24 03.07.2024 (güncellendi: 10:41 03.07.2024)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. Buna göre; Temmuz ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 65,07 olmasının ardından yüzde 65,07 olarak uygulanacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte temmuz ayı kira artış oranı belli oldu.
Her ay enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte gündeme gelen kira artış oranları ev, işyeri sahipleri ve kiracıların gündeminde yer alıyor.
Temmuz ayı kira artış oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecek. Hükümet tarafından son 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sona ermesi nedeniyle, temmuz ayında yapılacak artış oranı TÜFE üzerinden olacak.
Peki, temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşyeri kira zammı ne kadar, kaç TL
Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar?
Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.
Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve temmuzda sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TEFE TÜFE üzerinden kira zammı yapacak.
Buna göre; Temmuz ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 65,07 olmasının ardından yüzde 65,07 olarak uygulanacak.
Temmuz ayı kira artış oranı hesaplama
Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: %65,07
Kira Artış Tutarı: 9 bin 760 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 24 bin 760 TL
Yüzde 25 artsaydı ne olurdu?
Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 3 bin 750 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 18 bin 750 TL