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Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak serbest bırakıldı
Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya paylaşımıyla "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" iddiasıyla gözaltına alınan "Aykırı" adlı medya platformunun yöneticisi Batuhan Çolak, adli... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
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2024-07-03T23:50+0300
türkiye
sosyal medya
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gözaltı
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aykırı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, X sosyal paylaşım platformunda Aykırı@aykiricomtr rumuzlu hesap kullanıcısı tarafından yapılan "Suriye'den tartışmalı görüntüler. Türk askerine ÖSO bayrağı öptürdüler!" şeklindeki paylaşım üzerine dün gözaltına alınan Batuhan Çolak'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen Çolak, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade veren Çolak, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Çolak, hakimlikteki işlemlerinin ardından haftada bir polis merkezine imza vermeyi içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/aykiri-medya-platformunun-yoneticisi-batuhan-colak-gozaltina-alindi-1085456167.html
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sosyal medya, sağlık kontrolü, gözaltı, serbest bırakma, aykırı, suriye, sığınmacı, sığınmacılar, suriyeli sığınmacılar, istanbul emniyet müdürlüğü
sosyal medya, sağlık kontrolü, gözaltı, serbest bırakma, aykırı, suriye, sığınmacı, sığınmacılar, suriyeli sığınmacılar, istanbul emniyet müdürlüğü

Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak serbest bırakıldı

23:50 03.07.2024
© DHABatuhan Çolak
Batuhan Çolak - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
© DHA
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Sosyal medya paylaşımıyla "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" iddiasıyla gözaltına alınan "Aykırı" adlı medya platformunun yöneticisi Batuhan Çolak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, X sosyal paylaşım platformunda Aykırı@aykiricomtr rumuzlu hesap kullanıcısı tarafından yapılan "Suriye'den tartışmalı görüntüler. Türk askerine ÖSO bayrağı öptürdüler!" şeklindeki paylaşım üzerine dün gözaltına alınan Batuhan Çolak'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Çolak, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.
Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade veren Çolak, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Çolak, hakimlikteki işlemlerinin ardından haftada bir polis merkezine imza vermeyi içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
bilgisayar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
TÜRKİYE
'Aykırı' medya platformunun yöneticisi Batuhan Çolak gözaltına alındı
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