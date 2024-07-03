https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/aykiri-genel-yayin-yonetmeni-batuhan-colak-serbest-birakildi-1085499561.html
Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak serbest bırakıldı
Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya paylaşımıyla "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" iddiasıyla gözaltına alınan "Aykırı" adlı medya platformunun yöneticisi Batuhan Çolak, adli... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T23:50+0300
2024-07-03T23:50+0300
2024-07-03T23:50+0300
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sosyal medya
sağlık kontrolü
gözaltı
serbest bırakma
aykırı
suriye
sığınmacı
sığınmacılar
suriyeli sığınmacılar
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, X sosyal paylaşım platformunda Aykırı@aykiricomtr rumuzlu hesap kullanıcısı tarafından yapılan "Suriye'den tartışmalı görüntüler. Türk askerine ÖSO bayrağı öptürdüler!" şeklindeki paylaşım üzerine dün gözaltına alınan Batuhan Çolak'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen Çolak, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade veren Çolak, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Çolak, hakimlikteki işlemlerinin ardından haftada bir polis merkezine imza vermeyi içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/aykiri-medya-platformunun-yoneticisi-batuhan-colak-gozaltina-alindi-1085456167.html
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sosyal medya, sağlık kontrolü, gözaltı, serbest bırakma, aykırı, suriye, sığınmacı, sığınmacılar, suriyeli sığınmacılar, istanbul emniyet müdürlüğü
sosyal medya, sağlık kontrolü, gözaltı, serbest bırakma, aykırı, suriye, sığınmacı, sığınmacılar, suriyeli sığınmacılar, istanbul emniyet müdürlüğü
Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak serbest bırakıldı
Sosyal medya paylaşımıyla "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" iddiasıyla gözaltına alınan "Aykırı" adlı medya platformunun yöneticisi Batuhan Çolak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, X sosyal paylaşım platformunda Aykırı@aykiricomtr rumuzlu hesap kullanıcısı tarafından yapılan "Suriye'den tartışmalı görüntüler. Türk askerine ÖSO bayrağı öptürdüler!" şeklindeki paylaşım üzerine dün gözaltına alınan Batuhan Çolak'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Çolak, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.
Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade veren Çolak, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Çolak, hakimlikteki işlemlerinin ardından haftada bir polis merkezine imza vermeyi içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.