https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/aykiri-genel-yayin-yonetmeni-batuhan-colak-serbest-birakildi-1085499561.html

Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak serbest bırakıldı

Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye

Sosyal medya paylaşımıyla "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" iddiasıyla gözaltına alınan "Aykırı" adlı medya platformunun yöneticisi Batuhan Çolak, adli... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T23:50+0300

2024-07-03T23:50+0300

2024-07-03T23:50+0300

türkiye

sosyal medya

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gözaltı

serbest bırakma

aykırı

suriye

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suriyeli sığınmacılar

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, X sosyal paylaşım platformunda Aykırı@aykiricomtr rumuzlu hesap kullanıcısı tarafından yapılan "Suriye'den tartışmalı görüntüler. Türk askerine ÖSO bayrağı öptürdüler!" şeklindeki paylaşım üzerine dün gözaltına alınan Batuhan Çolak'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen Çolak, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade veren Çolak, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Çolak, hakimlikteki işlemlerinin ardından haftada bir polis merkezine imza vermeyi içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/aykiri-medya-platformunun-yoneticisi-batuhan-colak-gozaltina-alindi-1085456167.html

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