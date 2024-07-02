https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/aykiri-medya-platformunun-yoneticisi-batuhan-colak-gozaltina-alindi-1085456167.html

'Aykırı' medya platformunun yöneticisi Batuhan Çolak gözaltına alındı

'Aykırı' medya platformunun yöneticisi Batuhan Çolak gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

'Aykırı' adlı medya platformunun yöneticisi Batuhan Çolak, sosyal medya paylaşımıyla 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı' iddiasıyla gözaltına alındı. 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T21:39+0300

2024-07-02T21:39+0300

2024-07-02T21:40+0300

türkiye

batuhan çolak

gözaltı

sosyal medya

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün X sosyal paylaşım platformunda Aykırı@aykiricomtr rumuzlu hesap kullanıcısı tarafından yapılan 'Suriye'den tartışmalı görüntüler. Türk askerine ÖSO bayrağı öptürdüler!' şeklindeki paylaşım üzerine çalışma başlattı.Hesap kullanıcısının, 'kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılması' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından kaydı bulunan Batuhan Çolak olduğu belirlendi.Çolak, hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan işlem yapılmak üzere, tespit edilen adresinde gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/kayserideki-olaylar-sonrasi-provokasyon-amacli-paylasim-yapan-6-supheli-gozaltina-alindi-1085418425.html

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batuhan çolak, gözaltı, sosyal medya