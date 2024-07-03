https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/mert-gunoktan-mucize-kurtaris-yuzde-6lik-ihtimali-basarmis-1085470026.html

Mert Günok'tan mucize kurtarış: Yüzde 6'lık ihtimali başarmış

Mert Günok'tan mucize kurtarış: Yüzde 6'lık ihtimali başarmış

Sputnik Türkiye

A Milli Takım, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı. Milli Takım maçı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 kazandı. Maçın son saniyesinde Mert Günok... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T09:32+0300

2024-07-03T09:32+0300

2024-07-03T09:32+0300

spor

a milli futbol takımı

türkiye a milli futbol takımı

euro 2024

euro 2024

euro 2024

euro 2024

mert günok

kaleci

avusturya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085469746_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_f69ff2b95f697661b67253c36ec91fcf.jpg

EURO 2024'te son 16 turunda A Milli Takım, Avusturya ile karşılaştı.Milli Takım maçı 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Merih Demiral 1. ve 59. dakikalarda Milli Takım'ın gollerini kaydetti.Mert Günok'un kurtarışı çeyrek final getirdiMert Günok son saniyede yaptığı kurtarışla A Milli Takım'a turu getirdi.X platformundaki 'xG Philosophy' adlı bir hesaptan paylaşılan veri ise bu kurtarışın zorluk derecesini ortaya koydu.Yapılan paylaşımda Mert Günok'un golü yeme ihtimalinin yüzde 94, golü kurtarma ihtimalinin ise sadece yüzde 6 olduğuna dikkat çekildi.Tecrübeli kaleci maçı 4 kurtarışla tamamladı. Bu kurtarışların 3'ü ceza sahası içinden yapılan şutlarda geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/vincenzo-montella-turk-yuregini-sahada-gorduk-1085465795.html

avusturya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mert günok,mert günok kurtarış,mert günok kurtarma,mert günok yüzdelik,milli takım maç