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Mert Günok'tan mucize kurtarış: Yüzde 6'lık ihtimali başarmış
Mert Günok'tan mucize kurtarış: Yüzde 6'lık ihtimali başarmış
Sputnik Türkiye
A Milli Takım, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı. Milli Takım maçı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 kazandı. Maçın son saniyesinde Mert Günok... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
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EURO 2024'te son 16 turunda A Milli Takım, Avusturya ile karşılaştı.Milli Takım maçı 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Merih Demiral 1. ve 59. dakikalarda Milli Takım'ın gollerini kaydetti.Mert Günok'un kurtarışı çeyrek final getirdiMert Günok son saniyede yaptığı kurtarışla A Milli Takım'a turu getirdi.X platformundaki 'xG Philosophy' adlı bir hesaptan paylaşılan veri ise bu kurtarışın zorluk derecesini ortaya koydu.Yapılan paylaşımda Mert Günok'un golü yeme ihtimalinin yüzde 94, golü kurtarma ihtimalinin ise sadece yüzde 6 olduğuna dikkat çekildi.Tecrübeli kaleci maçı 4 kurtarışla tamamladı. Bu kurtarışların 3'ü ceza sahası içinden yapılan şutlarda geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/vincenzo-montella-turk-yuregini-sahada-gorduk-1085465795.html
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mert günok,mert günok kurtarış,mert günok kurtarma,mert günok yüzdelik,milli takım maç

Mert Günok'tan mucize kurtarış: Yüzde 6'lık ihtimali başarmış

09:32 03.07.2024
© AA / Emin SansarMert Günok
Mert Günok - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
© AA / Emin Sansar
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A Milli Takım, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı. Milli Takım maçı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 kazandı. Maçın son saniyesinde Mert Günok turnuvanın kurtarışına imza attı.
EURO 2024'te son 16 turunda A Milli Takım, Avusturya ile karşılaştı.
Milli Takım maçı 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Merih Demiral 1. ve 59. dakikalarda Milli Takım'ın gollerini kaydetti.

Mert Günok'un kurtarışı çeyrek final getirdi

Mert Günok son saniyede yaptığı kurtarışla A Milli Takım'a turu getirdi.
X platformundaki 'xG Philosophy' adlı bir hesaptan paylaşılan veri ise bu kurtarışın zorluk derecesini ortaya koydu.
Yapılan paylaşımda Mert Günok'un golü yeme ihtimalinin yüzde 94, golü kurtarma ihtimalinin ise sadece yüzde 6 olduğuna dikkat çekildi.
Tecrübeli kaleci maçı 4 kurtarışla tamamladı. Bu kurtarışların 3'ü ceza sahası içinden yapılan şutlarda geldi.
Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile Türkiye takımları Leipzig Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Milli takımın teknik direktörü Vincenzo Montella (solda) ve futbolculardan Cenk Tosun (sağda), karşılaşma sonrası çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
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