https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/mert-gunoktan-mucize-kurtaris-yuzde-6lik-ihtimali-basarmis-1085470026.html
Mert Günok'tan mucize kurtarış: Yüzde 6'lık ihtimali başarmış
Mert Günok'tan mucize kurtarış: Yüzde 6'lık ihtimali başarmış
Sputnik Türkiye
A Milli Takım, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı. Milli Takım maçı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 kazandı. Maçın son saniyesinde Mert Günok... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T09:32+0300
2024-07-03T09:32+0300
2024-07-03T09:32+0300
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euro 2024
euro 2024
mert günok
kaleci
avusturya
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EURO 2024'te son 16 turunda A Milli Takım, Avusturya ile karşılaştı.Milli Takım maçı 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Merih Demiral 1. ve 59. dakikalarda Milli Takım'ın gollerini kaydetti.Mert Günok'un kurtarışı çeyrek final getirdiMert Günok son saniyede yaptığı kurtarışla A Milli Takım'a turu getirdi.X platformundaki 'xG Philosophy' adlı bir hesaptan paylaşılan veri ise bu kurtarışın zorluk derecesini ortaya koydu.Yapılan paylaşımda Mert Günok'un golü yeme ihtimalinin yüzde 94, golü kurtarma ihtimalinin ise sadece yüzde 6 olduğuna dikkat çekildi.Tecrübeli kaleci maçı 4 kurtarışla tamamladı. Bu kurtarışların 3'ü ceza sahası içinden yapılan şutlarda geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/vincenzo-montella-turk-yuregini-sahada-gorduk-1085465795.html
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Mert Günok'tan mucize kurtarış: Yüzde 6'lık ihtimali başarmış
A Milli Takım, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı. Milli Takım maçı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 kazandı. Maçın son saniyesinde Mert Günok turnuvanın kurtarışına imza attı.
EURO 2024'te son 16 turunda A Milli Takım, Avusturya ile karşılaştı.
Milli Takım maçı 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Merih Demiral 1. ve 59. dakikalarda Milli Takım'ın gollerini kaydetti.
Mert Günok'un kurtarışı çeyrek final getirdi
Mert Günok son saniyede yaptığı kurtarışla A Milli Takım'a turu getirdi.
X platformundaki 'xG Philosophy' adlı bir hesaptan paylaşılan veri ise bu kurtarışın zorluk derecesini ortaya koydu.
Yapılan paylaşımda Mert Günok'un golü yeme ihtimalinin yüzde 94, golü kurtarma ihtimalinin ise sadece yüzde 6 olduğuna dikkat çekildi.
Tecrübeli kaleci maçı 4 kurtarışla tamamladı. Bu kurtarışların 3'ü ceza sahası içinden yapılan şutlarda geldi.