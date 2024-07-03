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Akkuyu NGS'de önemli görevler üstlenen Sercons NPPES’de: Sinop Nükleer Santrali için plan ne?
Akkuyu NGS'de önemli görevler üstlenen Sercons NPPES’de: Sinop Nükleer Santrali için plan ne?
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin ilk nükleer enerji etkinliği 10. Nükleer Santraller Zirvesi, 2-3 Temmuz’da İstanbul’da devam ediyor. Sercons, Akkuyu NGS projesinde sağladığı... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T14:02+0300
2024-07-03T14:02+0300
ekonomi
akkuyu
akkuyu
akkuyu
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
akkuyu ngs
akkuyu nükleer a.ş
akkuyu nükleer güç santrali
akkuyu nükleer güç santrali
akkuyu nükleer güç santrali
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Türkiye'nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği olan 10. Nükleer Santraller Zirvesi Sputnik’in de medya sponsorluğunda İstanbul’da sürüyor.2 Temmuz’da misafirlerini ağırlamaya başlayan etkinliğin bugün Bomonti Hilton Hotel'de 2. ve son günü. İşbirliği anlaşmalarının yoğunluklu olarak yapıldığı bu önemli zirvede Sercons da yerini aldı.30 yıla yakın tecrübesiyle inşaat ve imalat sektörleri bulunan Sercons, belgelendirme, test ve uyumluluk alanında lider bir şirket olarak bilinirken; Türk nükleer endüstrisi için de önemiyle ön plana çıkıyordu. Çünkü Sercons Akkuyu NGS projesinde test ve Avrupa ekipman sertifikasyonu hizmetleri sağlayarak önemli bir rol oynuyor.Bu katılım, şirketin Türkiye pazarındaki ve uluslararası nükleer enerji sektöründeki yerini sağlamlaştırması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilirken; şirketin ilerleyen dönemde planlanan Sinop nükleer santrali gibi yeni projelere katılımlarını artırmayı ve Türk üreticilerini uluslararası standartlara ulaşma konusunda desteklemeyi planladığı akratıldı.Sercons Şirketi Nükleer Enerji Departmanı Başkanı Yevgenia Yelnikova konuyla ilgili olarak, "NPPES-2024'e katılımımız nükleer enerji sektöründe uluslararası işbirliğinin önemini doğrulamaktadır. Türkiye'deki faaliyetlerimizde büyük bir potansiyel görüyoruz ve enerji altyapısının gelişimine katkıda bulunmaya devam etmek istiyoruz" dedi.Diğer yandan şirketin NPPES 2024'e katılımı, uluslararası işbirliğini güçlendirme yönündeki kararlılığını bir kez daha teyit etti.Akkuyu NGS projesinde Sercons'un rolüSercons, Akkuyu NGS projesinde test ve Avrupa ekipman sertifikasyonu hizmetleri sağlayarak önemli bir rol oynuyor. Bu katılım, santralin emniyet ve güvenilirliğinin sağlanmasına büyük katkı sunarak Türk-Rus nükleer işbirliğinde temel bir öncelik teşkil ediyor.Türkiye piyasasına çeşitli nedenlerle aktif ilgi gösterdiğini belirten şirket yetkilileri, bunu şu şekilde açıklıyor:
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Akkuyu NGS'de önemli görevler üstlenen Sercons NPPES’de: Sinop Nükleer Santrali için plan ne?

14:02 03.07.2024
© FotoğrafSercons
Sercons - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
© Fotoğraf
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Selin Uludağ
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Türkiye'nin ilk nükleer enerji etkinliği 10. Nükleer Santraller Zirvesi, 2-3 Temmuz’da İstanbul’da devam ediyor. Sercons, Akkuyu NGS projesinde sağladığı sertifikasyon ve test hizmetleriyle dikkat çekerken, Sinop Nükleer Santrali için de planlarını açıkladı.
Türkiye'nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği olan 10. Nükleer Santraller Zirvesi Sputnik’in de medya sponsorluğunda İstanbul’da sürüyor.
2 Temmuz’da misafirlerini ağırlamaya başlayan etkinliğin bugün Bomonti Hilton Hotel'de 2. ve son günü. İşbirliği anlaşmalarının yoğunluklu olarak yapıldığı bu önemli zirvede Sercons da yerini aldı.
30 yıla yakın tecrübesiyle inşaat ve imalat sektörleri bulunan Sercons, belgelendirme, test ve uyumluluk alanında lider bir şirket olarak bilinirken; Türk nükleer endüstrisi için de önemiyle ön plana çıkıyordu. Çünkü Sercons Akkuyu NGS projesinde test ve Avrupa ekipman sertifikasyonu hizmetleri sağlayarak önemli bir rol oynuyor.
Bu katılım, şirketin Türkiye pazarındaki ve uluslararası nükleer enerji sektöründeki yerini sağlamlaştırması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilirken; şirketin ilerleyen dönemde planlanan Sinop nükleer santrali gibi yeni projelere katılımlarını artırmayı ve Türk üreticilerini uluslararası standartlara ulaşma konusunda desteklemeyi planladığı akratıldı.
Sercons Şirketi Nükleer Enerji Departmanı Başkanı Yevgenia Yelnikova konuyla ilgili olarak, "NPPES-2024'e katılımımız nükleer enerji sektöründe uluslararası işbirliğinin önemini doğrulamaktadır. Türkiye'deki faaliyetlerimizde büyük bir potansiyel görüyoruz ve enerji altyapısının gelişimine katkıda bulunmaya devam etmek istiyoruz" dedi.
Diğer yandan şirketin NPPES 2024'e katılımı, uluslararası işbirliğini güçlendirme yönündeki kararlılığını bir kez daha teyit etti.

Akkuyu NGS projesinde Sercons'un rolü

Sercons, Akkuyu NGS projesinde test ve Avrupa ekipman sertifikasyonu hizmetleri sağlayarak önemli bir rol oynuyor. Bu katılım, santralin emniyet ve güvenilirliğinin sağlanmasına büyük katkı sunarak Türk-Rus nükleer işbirliğinde temel bir öncelik teşkil ediyor.
Türkiye piyasasına çeşitli nedenlerle aktif ilgi gösterdiğini belirten şirket yetkilileri, bunu şu şekilde açıklıyor:
Stratejik konum: Avrupa ile Asya arasında bir köprü olan Türkiye, pazarın genişletilmesi için önemli fırsatlar sunuyor.
Hızla gelişen enerji sektörü: Akkuyu NGS projesi, Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirme konusundaki kararlılığını göstermekte ve gelişmiş sertifikasyon ve test hizmetlerine ihtiyaç duyulmasına neden oluyor.
Uluslararası belgelendirme: Sercons, ürünlerin uluslararası standartlara uygunluğunu garantileyen kapsamlı uluslararası sertifikasyon hizmetleri sunuyor. Bu hizmetler, Türk üreticilerin standartları karşılamalarına yardımcı olarak pazar erişimlerini ve tüketici güvenini artırıyor.
Akkuyu Nükleer - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
EKONOMİ
Türkiye ilk 10 ülke arasına girmeye hazırlanıyor: Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde son durum ne?
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