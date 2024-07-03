https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/akkuyu-ngsde-onemli-gorevler-ustlenen-sercons-nppesde-sinop-nukleer-santrali-icin-plan-ne-1085482089.html

Akkuyu NGS'de önemli görevler üstlenen Sercons NPPES’de: Sinop Nükleer Santrali için plan ne?

Akkuyu NGS'de önemli görevler üstlenen Sercons NPPES’de: Sinop Nükleer Santrali için plan ne?

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin ilk nükleer enerji etkinliği 10. Nükleer Santraller Zirvesi, 2-3 Temmuz’da İstanbul’da devam ediyor. Sercons, Akkuyu NGS projesinde sağladığı... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T14:02+0300

2024-07-03T14:02+0300

2024-07-03T14:02+0300

ekonomi

akkuyu

akkuyu

akkuyu

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

akkuyu ngs

akkuyu nükleer a.ş

akkuyu nükleer güç santrali

akkuyu nükleer güç santrali

akkuyu nükleer güç santrali

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Türkiye'nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği olan 10. Nükleer Santraller Zirvesi Sputnik’in de medya sponsorluğunda İstanbul’da sürüyor.2 Temmuz’da misafirlerini ağırlamaya başlayan etkinliğin bugün Bomonti Hilton Hotel'de 2. ve son günü. İşbirliği anlaşmalarının yoğunluklu olarak yapıldığı bu önemli zirvede Sercons da yerini aldı.30 yıla yakın tecrübesiyle inşaat ve imalat sektörleri bulunan Sercons, belgelendirme, test ve uyumluluk alanında lider bir şirket olarak bilinirken; Türk nükleer endüstrisi için de önemiyle ön plana çıkıyordu. Çünkü Sercons Akkuyu NGS projesinde test ve Avrupa ekipman sertifikasyonu hizmetleri sağlayarak önemli bir rol oynuyor.Bu katılım, şirketin Türkiye pazarındaki ve uluslararası nükleer enerji sektöründeki yerini sağlamlaştırması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilirken; şirketin ilerleyen dönemde planlanan Sinop nükleer santrali gibi yeni projelere katılımlarını artırmayı ve Türk üreticilerini uluslararası standartlara ulaşma konusunda desteklemeyi planladığı akratıldı.Sercons Şirketi Nükleer Enerji Departmanı Başkanı Yevgenia Yelnikova konuyla ilgili olarak, "NPPES-2024'e katılımımız nükleer enerji sektöründe uluslararası işbirliğinin önemini doğrulamaktadır. Türkiye'deki faaliyetlerimizde büyük bir potansiyel görüyoruz ve enerji altyapısının gelişimine katkıda bulunmaya devam etmek istiyoruz" dedi.Diğer yandan şirketin NPPES 2024'e katılımı, uluslararası işbirliğini güçlendirme yönündeki kararlılığını bir kez daha teyit etti.Akkuyu NGS projesinde Sercons'un rolüSercons, Akkuyu NGS projesinde test ve Avrupa ekipman sertifikasyonu hizmetleri sağlayarak önemli bir rol oynuyor. Bu katılım, santralin emniyet ve güvenilirliğinin sağlanmasına büyük katkı sunarak Türk-Rus nükleer işbirliğinde temel bir öncelik teşkil ediyor.Türkiye piyasasına çeşitli nedenlerle aktif ilgi gösterdiğini belirten şirket yetkilileri, bunu şu şekilde açıklıyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/turkiye-ilk-10-ulke-arasina-girmeye-hazirlaniyor-akkuyu-nukleer-guc-santralinde-son-durum-ne-1085441985.html

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