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Türkiye ilk 10 ülke arasına girmeye hazırlanıyor: Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde son durum ne?
Türkiye ilk 10 ülke arasına girmeye hazırlanıyor: Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde son durum ne?
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği Nükleer Santraller Zirvesi bugün başladı. Çeşitli ülkelerin katıldığı organizasyonda konuşan Akkuyu Nükleer AŞ... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T16:01+0300
2024-07-02T16:01+0300
akkuyu
akkuyu
akkuyu
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
akkuyu ngs
akkuyu nükleer a.ş
akkuyu nükleer güç santrali
akkuyu nükleer güç santrali
akkuyu nükleer güç santrali
akkuyu nükleer enerji santrali
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Sputnik’in de medya partnerliğini yaptığı ve Nükleer enerji sektörünün en önemli buluşması olarak kabul edilen Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES) bugün ve 3 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’daki Bomonti Hilton Otel’in kongre salonunda düzenleniyor.Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleriyle hayata geçirilen NPPES 2024, Türkiye’nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği olması açısından önem taşıyor.Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore ve Hindistan gibi sektörün önde gelen ülkelerinin katılımıyla gerçekleşen zirvede Akkuyu NGS’nin son tahlilde durumu da aktarıldı.‘Akkuyu NGS’ye nükleer yakıtın teslim edilmesi Rosatom'un tüm uluslararası iş bölümü için yılın en önemli olayıydı’Konuşmasında, NPPES için son kez bir araya gelindiğinde Akkuyu NGS sahasına ilk parti nükleer yakıtın teslim edilmesinin ardından Türkiye’nin nükleer enerji geliştiren uluslar topluluğuna katılmasının kutlandığını hatırlatan Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Deduşenko, “Gerçekten de bu, Akkuyu projesi için çok önemli bir dönüm noktasıydı ve Rosatom'un tüm uluslararası iş bölümü için yılın en önemli olayıydı. O zamandan bu yana, dünya çapındaki projelerimizi hayata geçirme konusunda birçok önemli gelişme yaşadık. Ekim ayında Bangladeş'teki Rooppur NGS'ye ilk nükleer yakıtı teslim ettik ve böylece barışçıl nükleer enerji geliştirme haritasında yeni bir ülke daha yer almış oldu. Kasım ayında Belarus'ta ikinci nükleer güç ünitesini devreye aldık. Böylece Belarus NGS, Rosatom'un en yeni Nesil III+ VVER-1200 reaktörleri ile tam olarak hayata geçirdiği ilk yabancı proje oldu” dedi ve ekledi:‘İnşaatın son aşamasındayız’‘Akkuyu NGS’de yüzde 80'i Türk vatandaşı olan 34 binden fazla uzman çalışıyor’Akkuyu sahasında şu anda yüzde 80'i Türk vatandaşı olan 34 binden fazla uzmandan oluşan iyi koordine edilmiş profesyonel bir ekibin çalıştığını belirten Deduşenko, “Odak noktamız Akkuyu projesini en iyi şekilde gerçekleştirmeye devam ederken, aynı zamanda daha ileriye bakmaya başlamak için gerekli ivmeyi de yakalamış bulunuyoruz” dedi ve şu ifadeleri kullandı:‘Sinop ve Trakya'daki NGS projeleri için ortak olarak kimlerin davet edileceği yakında belli olacak’
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/nukleer-enerji-zirvesi-istanbulda-basladi-akkuyu-ngs-2025te-elektrik-uretmeye-baslayacak-1085440919.html
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Selin Uludağ
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akkuyu, akkuyu, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu ngs, akkuyu nükleer a.ş, akkuyu nükleer güç santrali, akkuyu nükleer güç santrali, akkuyu nükleer güç santrali, akkuyu nükleer enerji santrali, nükleer, nükleer güç, nükleer güç santrali
akkuyu, akkuyu, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu ngs, akkuyu nükleer a.ş, akkuyu nükleer güç santrali, akkuyu nükleer güç santrali, akkuyu nükleer güç santrali, akkuyu nükleer enerji santrali, nükleer, nükleer güç, nükleer güç santrali

Türkiye ilk 10 ülke arasına girmeye hazırlanıyor: Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde son durum ne?

16:01 02.07.2024
© Akkuyu Nükleer AŞAkkuyu Nükleer
Akkuyu Nükleer - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
© Akkuyu Nükleer AŞ
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Selin Uludağ
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Türkiye’nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği Nükleer Santraller Zirvesi bugün başladı. Çeşitli ülkelerin katıldığı organizasyonda konuşan Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Deduşenko, santralin son durumunu değerlendirerek, “İnşaatın son aşamasındayız” dedi.
Sputnik’in de medya partnerliğini yaptığı ve Nükleer enerji sektörünün en önemli buluşması olarak kabul edilen Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES) bugün ve 3 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’daki Bomonti Hilton Otel’in kongre salonunda düzenleniyor.
Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleriyle hayata geçirilen NPPES 2024, Türkiye’nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği olması açısından önem taşıyor.
Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore ve Hindistan gibi sektörün önde gelen ülkelerinin katılımıyla gerçekleşen zirvede Akkuyu NGS’nin son tahlilde durumu da aktarıldı.

‘Akkuyu NGS’ye nükleer yakıtın teslim edilmesi Rosatom'un tüm uluslararası iş bölümü için yılın en önemli olayıydı’

Konuşmasında, NPPES için son kez bir araya gelindiğinde Akkuyu NGS sahasına ilk parti nükleer yakıtın teslim edilmesinin ardından Türkiye’nin nükleer enerji geliştiren uluslar topluluğuna katılmasının kutlandığını hatırlatan Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Deduşenko, “Gerçekten de bu, Akkuyu projesi için çok önemli bir dönüm noktasıydı ve Rosatom'un tüm uluslararası iş bölümü için yılın en önemli olayıydı. O zamandan bu yana, dünya çapındaki projelerimizi hayata geçirme konusunda birçok önemli gelişme yaşadık. Ekim ayında Bangladeş'teki Rooppur NGS'ye ilk nükleer yakıtı teslim ettik ve böylece barışçıl nükleer enerji geliştirme haritasında yeni bir ülke daha yer almış oldu. Kasım ayında Belarus'ta ikinci nükleer güç ünitesini devreye aldık. Böylece Belarus NGS, Rosatom'un en yeni Nesil III+ VVER-1200 reaktörleri ile tam olarak hayata geçirdiği ilk yabancı proje oldu” dedi ve ekledi:

‘İnşaatın son aşamasındayız’

“Akkuyu NGS'ye dönecek olursak, Aralık ayında Nükleer Düzenleme Kurumu 1. Ünite için devreye alma izni vererek devreye alma ve ayarlama çalışmalarının başlamasını sağladı. Bu, NGS inşaatının son aşaması olup, daha sonraki güvenli işletimi için bir temel oluşturuyor. Bu çalışmalar şu anda tüm hızıyla devam etmek"

‘Akkuyu NGS’de yüzde 80'i Türk vatandaşı olan 34 binden fazla uzman çalışıyor’

Akkuyu sahasında şu anda yüzde 80'i Türk vatandaşı olan 34 binden fazla uzmandan oluşan iyi koordine edilmiş profesyonel bir ekibin çalıştığını belirten Deduşenko, “Odak noktamız Akkuyu projesini en iyi şekilde gerçekleştirmeye devam ederken, aynı zamanda daha ileriye bakmaya başlamak için gerekli ivmeyi de yakalamış bulunuyoruz” dedi ve şu ifadeleri kullandı:

‘Sinop ve Trakya'daki NGS projeleri için ortak olarak kimlerin davet edileceği yakında belli olacak’

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar bu Mart ayında Atomexpo forumu için Soçi'de bizi ziyaret ettiğinde, Türkiye'nin Sinop ve Trakya'daki NGS projeleri için ortak olarak kimleri davet edeceğini yakın gelecekte belirleyeceğini açıkladı. Ulusal Enerji Planı'nın 2050 yılına kadar Türkiye'nin enerji karmasına 20 gigawatt kurulu nükleer kapasite eklenmesini öngördüğünü biliyoruz. Bu iddialı planlar ve Türkiye'nin bu planları uygulama konusundaki titiz yaklaşımı, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşma ve nükleer enerjinin kilit bir unsur olacağı geleceğin düşük karbonlu sürdürülebilir ekonomisine doğru istikrarlı bir şekilde ilerlediğini gösteriyor.”
Nükleer Enerji Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
EKONOMİ
Nükleer Enerji Zirvesi İstanbul’da başladı: ‘Akkuyu NGS 2025'te elektrik üretmeye başlayacak’
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