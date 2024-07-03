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Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu: 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu: 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
Sputnik Türkiye
Memur maaş zamlarıyla birlikte yılın ikinci yarısında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı belli oldu. Kıdem tazminatı tavanının yüzde 19.31 oranında artacağı... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T12:48+0300
2024-07-03T12:49+0300
türkiye
kıdem tazminatı
temmuz
hazine ve maliye bakanlığı
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Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her yıl için kazandığı bir hak olarak tanımlanırken bu hak, işçinin son brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor. Her yıl için 30 günlük giydirilmiş brüt ücret tutarında tazminat ödeniyor ancak, işçinin ne kadar yüksek maaş aldığına bakılmaksızın, kıdem tazminatı belirli bir tavan tutarıyla sınırlandırılıyor.Enflasyonun açıklanmasıyla birlikte yılın ikinci yarısında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı belli da oldu. Resmi açıklama öncesi Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç kıdem tazminatı tavanını hesapladı.Kıdem tazminatı tavanı 41.828 TL oldu Bu yılın Ocak-Haziran döneminde 35.058,58 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere 41.828,39 TL’ye yükselecek. Bu tutardan damga vergisi kesildikten sonra net ödeme 41.510 TL olacak.Kıdem tazminatı tavanının artması, brüt ücreti 35 bin 58 liranın üzerinde olup bu yılın Temmuz – Aralık döneminde kıdem tazminatı almaya hak kazanan işçileri etkileyecek. Örneğin, brüt ücreti 50 bin lira olan ve son işyerinde 10 yıl hizmeti bulunan bir işçi 30 Haziran 2024 tarihinden önce işten ayrılmış olsaydı 347. 925 TL kıdem tazminatı alabilecekti. Aynı işçi Temmuz ayında işten ayrıldığında 415.100 TL kıdem tazminatı alacak. Alabileceği kıdem tazminatı tutarı 67 bin 175 lira artacak.1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacakYeni kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz 2024 tarihinden sonra işten ayrılan işçilere uygulanacağını ifade edilirken işten ayrılma tarihi daha önce olup ödemesi Temmuz ayına sarkmış olsa bile bu kişilerin kıdem tazminatı tavan artışından yararlanamayacağı dile getirildi.Kıdem tazminatı tavanı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın genelgesi ile ilan ediliyor. Genelgenin yayımlanması gecikse bile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.Ayın ilk günlerinde işten ayrılıp kıdem tazminatı ödenmiş kişilere, genelgenin yayımlanmasının ardından yeni tavana göre fark ödenmesi gerekir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/10-bin-kisi-araniyor-is-var-ama-yetismis-ara-eleman-yok-1085473896.html
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kıdem tazminatı tavanı, kıdem tazminatı tavanı 2024, kıdem tazminatı tavanı hesaplama, kıdem tazminatı hesaplama, kıdem tazminatı nedir, kıdem tazminatı yeni yasa, kıdem tazminatı ne kadar

Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu: 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

12:48 03.07.2024 (güncellendi: 12:49 03.07.2024)
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Memur maaş zamlarıyla birlikte yılın ikinci yarısında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı belli oldu. Kıdem tazminatı tavanının yüzde 19.31 oranında artacağı aktarıldı.
Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her yıl için kazandığı bir hak olarak tanımlanırken bu hak, işçinin son brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor. Her yıl için 30 günlük giydirilmiş brüt ücret tutarında tazminat ödeniyor ancak, işçinin ne kadar yüksek maaş aldığına bakılmaksızın, kıdem tazminatı belirli bir tavan tutarıyla sınırlandırılıyor.
Enflasyonun açıklanmasıyla birlikte yılın ikinci yarısında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı belli da oldu. Resmi açıklama öncesi Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç kıdem tazminatı tavanını hesapladı.

Kıdem tazminatı tavanı 41.828 TL oldu

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde 35.058,58 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere 41.828,39 TL’ye yükselecek. Bu tutardan damga vergisi kesildikten sonra net ödeme 41.510 TL olacak.
Kıdem tazminatı tavanının artması, brüt ücreti 35 bin 58 liranın üzerinde olup bu yılın Temmuz – Aralık döneminde kıdem tazminatı almaya hak kazanan işçileri etkileyecek. Örneğin, brüt ücreti 50 bin lira olan ve son işyerinde 10 yıl hizmeti bulunan bir işçi 30 Haziran 2024 tarihinden önce işten ayrılmış olsaydı 347. 925 TL kıdem tazminatı alabilecekti. Aynı işçi Temmuz ayında işten ayrıldığında 415.100 TL kıdem tazminatı alacak. Alabileceği kıdem tazminatı tutarı 67 bin 175 lira artacak.

1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Yeni kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz 2024 tarihinden sonra işten ayrılan işçilere uygulanacağını ifade edilirken işten ayrılma tarihi daha önce olup ödemesi Temmuz ayına sarkmış olsa bile bu kişilerin kıdem tazminatı tavan artışından yararlanamayacağı dile getirildi.
Kıdem tazminatı tavanı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın genelgesi ile ilan ediliyor. Genelgenin yayımlanması gecikse bile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Ayın ilk günlerinde işten ayrılıp kıdem tazminatı ödenmiş kişilere, genelgenin yayımlanmasının ardından yeni tavana göre fark ödenmesi gerekir.
İş var; ama yetişmiş ara eleman yok: 10 bin kişi aranıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
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