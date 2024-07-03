https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/abd-ukraynaya-himars-muhimmati-iceren-yeni-bir-yardim-paketi-acikladi-1085498245.html

ABD, Ukrayna'ya HIMARS mühimmatı içeren yeni bir yardım paketi açıkladı

ABD, Ukrayna'ya HIMARS mühimmatı içeren yeni bir yardım paketi açıkladı

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin Ukrayna’ya topçu ve HIMARS sistemleri için mühimmatları içeren yeni bir yardım paketi açıkladığını... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T22:16+0300

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ukrayna krizi

karine jean-pierre

beyaz saray

abd

ukrayna

yardım paketi

himars

patriot

joe biden

kamala harris

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Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Ukrayna’ya hava savunma füzeleri, topçu ve HIMARS çoklu roketatar sistemleri için mühimmatı içeren önemli bir yeni güvenlik yardım paketi açıkladığını söyledi.Sözcü Jean-Pierre, “Biden-Harris yönetimi Ukrayna için hava savunma füzeleri, HIMARS mühimmatları, topçu mermileri ve diğer kritik araçları içeren önemli bir yeni güvenlik yardım paketini duyuruyor" dedi.Jean-Pierre, yeni finansmanın aynı zamanda Pentagon'un Ukrayna'nın çıkarları doğrultusunda Patriot ve NASAMS sistemleri için önleme füzeleri satın almasına yönelik fonları da içerdiğini ekledi.

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karine jean-pierre, beyaz saray, abd, ukrayna, yardım paketi, himars, patriot, joe biden, kamala harris