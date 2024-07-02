https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/rus-uzman-abd-ukraynayi-desteklemekten-ancak-tam-yenilgi-durumunda-vaz-gecer-1085459193.html
Rus uzman: ABD, Ukrayna'yı desteklemekten ancak ‘tam yenilgi’ durumunda vaz geçer
Rus uzman: ABD, Ukrayna'yı desteklemekten ancak ‘tam yenilgi’ durumunda vaz geçer
Sputnik Türkiye
Rus siyaset bilimci Konstantin Blohin, ABD’nin Kiev’e desteği kesmesinin ancak Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tamamen yenilgiye uğraması ve teslim olması... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T23:23+0300
2024-07-02T23:23+0300
2024-07-02T23:23+0300
görüş
konstantin blohin
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konstantin kosaçev
abd
beyaz saray
ukrayna
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Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Beyaz Saray'da başkanın değişmesi durumunda ABD'nin Ukrayna'ya yönelik dış politikasının değişmeyeceğini söyledi. Rus senatör, “Trump ile Biden arasında büyük bir fark yok. Karakter olarak farklılar ancak bu, birinin diğerinin yerini almasıyla ABD dış politikasının temelden değişeceği anlamına gelmiyor. Amerika'nın üstünlüğü teorisine dayanan geniş bir partiler arası fikir birliği var” dedi.Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nin önde gelen araştırmacılarından siyaset bilimci Konstantin Blohin, Senatör Kosaçev’in açıklamasını Sputnik’e değerlendirdi.Blohin, ABD'nin Ukrayna politikasının başkanın şahsına değil, Amerikan müesses nizamının tutumuna bağlı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:Batı'nın, Kiev’e verdiği desteği ancak Ukrayna ordusunun tamamen yenilmesi durumunda bırakacağını belirten uzman, şu değerlendirmede bulundu:Ukrayna ihtilafını desteklemenin Batı'nın Rusya'ya baskı kurmasının iyi bir yolu olduğunu vurgulayan siyaset bilimci, sözlerini şöyle dürdürdü:ABD'nin Avrupa ülkelerini ekonomilerini savaş durumuna geçirmeye zorlamaya çalışacağını kaydeden Rus uzman, “Ukrayna'nın mali yükünü Avrupa ülkelerine aktarmaya çalışacaklar. Bu nedenle büyük olasılıkla Avrupa ekonomilerinin militarizasyonu gerçekleşecek. Yani Amerikan dış politikasının çizgisi değişmeyecek” görüşünü dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/ukraynaya-nato-yerine-gizli-bir-alternatif-rusyayi-kandirmak-mi-istiyorlar-1085394705.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
Tatiana Şuvalova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png
konstantin blohin, rusya federasyon konseyi, konstantin kosaçev, abd, beyaz saray, ukrayna, batı, rusya, donald trump, joe biden, vladimir zelenskiy
konstantin blohin, rusya federasyon konseyi, konstantin kosaçev, abd, beyaz saray, ukrayna, batı, rusya, donald trump, joe biden, vladimir zelenskiy
Rus uzman: ABD, Ukrayna'yı desteklemekten ancak ‘tam yenilgi’ durumunda vaz geçer
Rus siyaset bilimci Konstantin Blohin, ABD’nin Kiev’e desteği kesmesinin ancak Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tamamen yenilgiye uğraması ve teslim olması durumunda mümkün olacağını belirtti.
Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Beyaz Saray'da başkanın değişmesi durumunda ABD'nin Ukrayna'ya yönelik dış politikasının değişmeyeceğini söyledi. Rus senatör, “Trump ile Biden arasında büyük bir fark yok. Karakter olarak farklılar ancak bu, birinin diğerinin yerini almasıyla ABD dış politikasının temelden değişeceği anlamına gelmiyor. Amerika'nın üstünlüğü teorisine dayanan geniş bir partiler arası fikir birliği var” dedi.
Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nin önde gelen araştırmacılarından siyaset bilimci Konstantin Blohin, Senatör Kosaçev’in açıklamasını Sputnik’e değerlendirdi.
Blohin, ABD'nin Ukrayna politikasının başkanın şahsına değil, Amerikan müesses nizamının tutumuna bağlı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Trump yönetimindeki ABD'nin Ukrayna'yı desteklemeyi reddedeceğini düşünmek saflık olur. Trump Ukrayna'ya ne kadar olumsuz bakarsa baksın, Zelenskiy ile ilişkileri ne kadar gergin olursa olsun, sorunun Trump'ta değil, Rus düşmanı olan ve Ukrayna'yı 90’lı yıllardan bu yana kendisi için stratejik bir yatırım olarak gören ABD egemen yapısında olduğu açık. Ukrayna'ya muazzam miktarda para, çaba, zaman ve kaynak harcandı ve destekten bu kadar kolay vazgeçmeyeceklerdir. Toprak bakımından Fransa ya da Almanya ile kıyaslanabilecek bir devlet kolay kolay terk edilmez.”
Batı'nın, Kiev’e verdiği desteği ancak Ukrayna ordusunun tamamen yenilmesi durumunda bırakacağını belirten uzman, şu değerlendirmede bulundu:
“Özel askeri harekatın başlangıcından bu yana ABD, Ukrayna'ya yaklaşık 300 milyar dolar harcadı. Bu çok büyük bir miktar. Bu nedenle, Ukrayna'yı desteklemenin gerçek anlamda reddedilmesi ancak Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tamamen yenilgiye uğraması ve teslim olması durumunda mümkün olur. O zaman Ukrayna'yı desteklemenin hiçbir anlamı olmadığını anlayacaklar, işte o zaman destek vermeyi bırakacaklar.”
Ukrayna ihtilafını desteklemenin Batı'nın Rusya'ya baskı kurmasının iyi bir yolu olduğunu vurgulayan siyaset bilimci, sözlerini şöyle dürdürdü:
“Ukrayna’ya sonuna kadar yardım pompalamaya devam edecekler, ayakta tutacaklar, çünkü Ukrayna, konfor bölgesinde bulunan Batı'nın Rusya'ya baskı yapması için eşsiz bir tarihi şans. Böyle bir şans yüsyılda bir gelir. Burası sınırlarımızdaki bir hücre, Rusya'yı kontrol altına almanın bir aracı, dolayısıyla Batı'nın bundan vazgeçmesi son derece zor”.
ABD'nin Avrupa ülkelerini ekonomilerini savaş durumuna geçirmeye zorlamaya çalışacağını kaydeden Rus uzman, “Ukrayna'nın mali yükünü Avrupa ülkelerine aktarmaya çalışacaklar. Bu nedenle büyük olasılıkla Avrupa ekonomilerinin militarizasyonu gerçekleşecek. Yani Amerikan dış politikasının çizgisi değişmeyecek” görüşünü dile getirdi.