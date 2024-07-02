Rus uzman: ABD, Ukrayna'yı desteklemekten ancak ‘tam yenilgi’ durumunda vaz geçer

“Trump yönetimindeki ABD'nin Ukrayna'yı desteklemeyi reddedeceğini düşünmek saflık olur. Trump Ukrayna'ya ne kadar olumsuz bakarsa baksın, Zelenskiy ile ilişkileri ne kadar gergin olursa olsun, sorunun Trump'ta değil, Rus düşmanı olan ve Ukrayna'yı 90’lı yıllardan bu yana kendisi için stratejik bir yatırım olarak gören ABD egemen yapısında olduğu açık. Ukrayna'ya muazzam miktarda para, çaba, zaman ve kaynak harcandı ve destekten bu kadar kolay vazgeçmeyeceklerdir. Toprak bakımından Fransa ya da Almanya ile kıyaslanabilecek bir devlet kolay kolay terk edilmez.”