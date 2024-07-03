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90+5'deki kurtarışıyla dikkat çeken Mert Günok EURO 2024 resmi hesabına konuştu
90+5'deki kurtarışıyla dikkat çeken Mert Günok EURO 2024 resmi hesabına konuştu
Sputnik Türkiye
2024 Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği maçın 90+5. dakikasında yaptığı kritik kurtarışla... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T23:48+0300
2024-07-03T23:49+0300
spor
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A Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Mert Günok, 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) iyi hazırlandıklarını belirterek, bunun da sonuçlara yansıdığını söyledi.Şampiyonanın son 16 turunda Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği maçın 90+5. dakikasında yaptığı kritik kurtarışla yankı uyandıran Mert Günok, EURO 2024'ün resmi hesabında soruları yanıtladı.Şampiyonaya iyi hazırlandıklarını belirten 35 yaşındaki kaleci, "İyi bir çalışma ortamı yakaladık. Hocamızla güzel bir ambiyans yakaladık. Bu da zaten sonuçlara yansıdı. Portekiz müsabakası bizim şanssız bir maç oldu. Sakatlığım nedeniyle oynayamadım. Çok üzüldüm. İlk kez Avrupa Şampiyonası'nda oynuyorum. Burada bulunmak ve oynamak önemli. Bu, benim için bir hedefti. Bu hedefime ulaştığım için ayrıca mutluyum" ifadelerini kullandı.'Burada 'evimize oynuyoruz' diyebilirim'Almanya'da düzenlenen turnuvada Türk taraftarlarının desteğinin önemine değinen Mert, "Burada 'evimize oynuyoruz' diyebilirim. Maçlarda tribünlerin yüzde 70-80'inin bizim taraftarımız olduğunu gördük. Bize çok iyi destek veriyorlar. Bunun da devam edeceğini umuyorum. Çok iyi bir şekilde bizi destekledikleri için taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.'4-5 sene daha üst seviyede oynama dileğim var'Babası Mahir Günok da eski bir kaleci olan Mert, ailesinin genlerinde sporculuk olduğunu kaydetti.Sporcu bir ailede yetiştiğinin altını çizen Mert Günok, "Babamın eski kaleci olması buralara gelmemde önemli bir rol oynadı. Onun eski sporcu olması disiplinli bir şekilde futbol yaşantımı sürdürmeme olanak sağladı. 3 yıl önce kötü bir sakatlık yaşamama rağmen geri dönebildim ve A Milli Takım seviyesine çıkabildim. Bunlar disipline ve profesyonelliğe bağlı şeyler. Sporcu bir ailede yetiştim. Kardeşim voleybol oynadı. Amcam ve dedem de eski futbolcuydu. Ailemin genlerinde sporculuk var. 4-5 sene daha üst seviyede oynama dileğim var. Umarım bunu gerçekleştirebilirim" değerlendirmesinde bulundu.'Penaltılara kalmasını istemeyiz'Maçların seri penaltı atışlarına kalmasını tercih etmeyeceğini aktaran deneyimli file bekçisi, "Penaltılara kalmasını istemeyiz. Maçı her takım önceden bitirmeyi ister. Penaltılara kaldığında kaleciler ön plana çıkabiliyor. Bunun için mental ve pratik olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Sahada neyin ne olacağı belli olmuyor. Sürekli sağa vuran oyuncu sola da atabiliyor. O anki şartlara ayak uydurmak önemli" şeklinde görüş belirtti.
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mert günok kurtarış, mert günok nereli, mert günok hangi takımda, mert günok euro 2024

90+5'deki kurtarışıyla dikkat çeken Mert Günok EURO 2024 resmi hesabına konuştu

23:48 03.07.2024 (güncellendi: 23:49 03.07.2024)
© AA / Sathiri KelpaMert Günok, kalesine gelen topu kurtardı
Mert Günok, kalesine gelen topu kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
© AA / Sathiri Kelpa
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2024 Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği maçın 90+5. dakikasında yaptığı kritik kurtarışla yankı uyandıran Mert Günok, EURO 2024'ün resmi hesabında soruları yanıtladı.
A Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Mert Günok, 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) iyi hazırlandıklarını belirterek, bunun da sonuçlara yansıdığını söyledi.
Şampiyonanın son 16 turunda Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği maçın 90+5. dakikasında yaptığı kritik kurtarışla yankı uyandıran Mert Günok, EURO 2024'ün resmi hesabında soruları yanıtladı.
Şampiyonaya iyi hazırlandıklarını belirten 35 yaşındaki kaleci, "İyi bir çalışma ortamı yakaladık. Hocamızla güzel bir ambiyans yakaladık. Bu da zaten sonuçlara yansıdı. Portekiz müsabakası bizim şanssız bir maç oldu. Sakatlığım nedeniyle oynayamadım. Çok üzüldüm. İlk kez Avrupa Şampiyonası'nda oynuyorum. Burada bulunmak ve oynamak önemli. Bu, benim için bir hedefti. Bu hedefime ulaştığım için ayrıca mutluyum" ifadelerini kullandı.

'Burada 'evimize oynuyoruz' diyebilirim'

Almanya'da düzenlenen turnuvada Türk taraftarlarının desteğinin önemine değinen Mert, "Burada 'evimize oynuyoruz' diyebilirim. Maçlarda tribünlerin yüzde 70-80'inin bizim taraftarımız olduğunu gördük. Bize çok iyi destek veriyorlar. Bunun da devam edeceğini umuyorum. Çok iyi bir şekilde bizi destekledikleri için taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'4-5 sene daha üst seviyede oynama dileğim var'

Babası Mahir Günok da eski bir kaleci olan Mert, ailesinin genlerinde sporculuk olduğunu kaydetti.
Sporcu bir ailede yetiştiğinin altını çizen Mert Günok, "Babamın eski kaleci olması buralara gelmemde önemli bir rol oynadı. Onun eski sporcu olması disiplinli bir şekilde futbol yaşantımı sürdürmeme olanak sağladı. 3 yıl önce kötü bir sakatlık yaşamama rağmen geri dönebildim ve A Milli Takım seviyesine çıkabildim. Bunlar disipline ve profesyonelliğe bağlı şeyler. Sporcu bir ailede yetiştim. Kardeşim voleybol oynadı. Amcam ve dedem de eski futbolcuydu. Ailemin genlerinde sporculuk var. 4-5 sene daha üst seviyede oynama dileğim var. Umarım bunu gerçekleştirebilirim" değerlendirmesinde bulundu.

'Penaltılara kalmasını istemeyiz'

Maçların seri penaltı atışlarına kalmasını tercih etmeyeceğini aktaran deneyimli file bekçisi, "Penaltılara kalmasını istemeyiz. Maçı her takım önceden bitirmeyi ister. Penaltılara kaldığında kaleciler ön plana çıkabiliyor. Bunun için mental ve pratik olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Sahada neyin ne olacağı belli olmuyor. Sürekli sağa vuran oyuncu sola da atabiliyor. O anki şartlara ayak uydurmak önemli" şeklinde görüş belirtti.
EURO 2024 Orkun Kökçü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
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