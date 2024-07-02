https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/yeni-donem-basladi-kira-zammi-neye-gore-yapilacak-ev-sahibi-kiraciyi-tahliye-edebilir-mi-1085425053.html

Yeni dönem başladı: Kira zammı neye göre yapılacak? Ev sahibi kiracıyı tahliye edebilir mi?

Yeni dönem başladı: Kira zammı neye göre yapılacak? Ev sahibi kiracıyı tahliye edebilir mi?

Sputnik Türkiye

Fahiş kira artışlarını önlemek amacıyla uygulanan yüzde 25 zam sınırı, 1 Temmuz itibarıyla sona erdi. Bu düzenlemenin kalkmasıyla birlikte, kira artışlarının... 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T08:12+0300

2024-07-02T08:12+0300

2024-07-02T08:17+0300

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1 Temmuz 2024 itibarıyla sona eren yüzde 25 zam sınırının ardından, kira artışları Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) son 12 aylık ortalaması üzerinden yapılacak. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Kira kontratlarında artış maddesi bulunmuyorsa, 2 Temmuz 2024'ten sonra yenilenen kira kontratlarında kira artışları TÜFE’nin son 12 aylık ortalaması üzerinden yapılacak. TÜFE verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın başında açıklanır” dedi ve ekledi:Yeni dönemde kira artış oranı ne olacak?Ev sahipleri TÜFE’nin üzerinde zam yapabilir mi?Ev sahipleri, TÜFE ortalamasının üzerinde bir zam talep edemezler. Milliyet'in haberine göre Özelmacıklı, “Hukuken böyle bir hakları yok. Kira artışı yılda bir kez yapılabilir ve TÜFE’nin üzerinde zam istenemez” dedi. Ancak, kiracı ve ev sahibi arasında karşılıklı anlaşma ile farklı bir zam oranı belirlenebilir.Yeni̇ dönem ki̇ra artış oranı 3 Temmuz’da mi belli̇ olacak?Ki̇rada örnek hesap: 20 bi̇n tl ki̇rası olan TÜFE’ye göre ne ödüyor?Ev sahi̇pleri̇ TÜFE ortalamasının üzeri̇nde zam i̇steyebi̇li̇r mi̇?Ev sahi̇bi̇ ki̇ra zammını düşük bularak ki̇racıyı evden çıkarabi̇li̇r mi̇?Kiracı ve Ev Sahibi Sabit Zam Belirleyebilir mi?Kiracı ve ev sahibi, karşılıklı anlaşarak sabit bir zam oranı belirleyebilirler. Özelmacıklı, "Diyelim ki yüzde 50 oranında belirlenmiş olsun TÜFE yüzde 60 çıksa bile aralarında belirledikleri yüzde 50 oranı geçerlidir. Kira kontratında ne yazıldığı önemlidir. ‘Kira kontratı TÜFE ortalamasına göre yapılacaktır’ deniliyorsa bu zaten TÜFE oranında yapılır. Belli bir sınır belirtildiyse TÜFE’den fazla olmadığı müddetçe sözleşmedeki madde geçerlidir. Diyelim ki sözleşmede sabit yüzde 70 artırılacaktır denildi. Ancak TÜFE’nin 12 aylık ortalaması yüzde 62.50 çıktı. Bu durumda yüzde 62.50 oranında artış yapılır yani kiracı lehine bir artış yapılmış olur" dedi.

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