Meteoroloji'den 8 şehre son dakika kuvvetli sağanak ve sel uyarısı: Sarı alarm verildi
© İHA / AHMET AKBUĞAkuvvetli yağış - sağanak yağmur
© İHA / AHMET AKBUĞA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde son hava durumu tahminlerini açıkladı. Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, Ordu, Malatya, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de kuvvetli olacağı tahmin edilirken kuvvetli yağış ve fırtına beklenen 8 il için sarı kodlu uyarıda bulunuldu.
Genel tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ordu, Malatya, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Özellikle Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ordu, Giresun çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Sıcaklıkların batı bölgelerinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, diğer yerlerde ise normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
Sarı kodlu uyarı yapılan şehirler
Yağışların, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ordu, Giresun çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde kuvvetli olacağı belirtilerek, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Bugün hava nasıl olacak?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 19°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 21°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 27°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 32°C
Az bulutlu
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C, 34°C
Az bulutlu
Az bulutlu
KONYA 18°C, 30°C
Az bulutlu
Az bulutlu
SİVAS 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 33°C
Az bulutlu
Az bulutlu
DÜZCE 18°C, 35°C
Az bulutlu
Az bulutlu
SİNOP 23°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 29°C
Az bulutlu
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 17°C, 32°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ARTVİN 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 23°C, 31°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ila Malatya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 15°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, akşam ilk saatler Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
DİYARBAKIR 19°C, 36°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu,
Parçalı ve az bulutlu,
SİİRT 24°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu,
Parçalı ve az bulutlu,
ŞANLIURFA 25°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu