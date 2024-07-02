https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/meteorolojiden-8-sehre-son-dakika-kuvvetli-saganak-ve-sel-uyarisi-sari-alarm-verildi-1085424316.html

Meteoroloji'den 8 şehre son dakika kuvvetli sağanak ve sel uyarısı: Sarı alarm verildi

Meteoroloji'den 8 şehre son dakika kuvvetli sağanak ve sel uyarısı: Sarı alarm verildi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde son hava durumu tahminlerini açıkladı. Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken... 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T07:46+0300

2024-07-02T07:46+0300

2024-07-02T07:46+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, Ordu, Malatya, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de kuvvetli olacağı tahmin edilirken kuvvetli yağış ve fırtına beklenen 8 il için sarı kodlu uyarıda bulunuldu.Genel tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ordu, Malatya, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Özellikle Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ordu, Giresun çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Sıcaklıkların batı bölgelerinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, diğer yerlerde ise normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.Sarı kodlu uyarı yapılan şehirlerYağışların, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ordu, Giresun çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde kuvvetli olacağı belirtilerek, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZAz bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ila Malatya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, akşam ilk saatler Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/bakan-simsek-vergi-alinacagini-duyurmustu-kripto-varliklara-iliskin-yasa-resmi-gazetede-yayinlandi-1085423097.html

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