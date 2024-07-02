https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/yeni-bakanlar-mecliste-yemin-ederek-goreve-basladi-1085444117.html
Yeni bakanlar Meclis'te yemin ederek göreve başladı
Yeni bakanlar Meclis'te yemin ederek göreve başladı
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulunda yemin etti. 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T16:48+0300
2024-07-02T16:48+0300
2024-07-02T17:05+0300
politika
bakan
çevre ve şehircilik bakan yardımcısı mehmet emin birpınar
murat bakan
fahrettin koca
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TBMM Genel Kurulunun bugünkü oturumunda istifa eden Fahrettin Koca’nın yerine Sağlık Bakanlığı'na Kemal Memişoğlu, Mehmet Özhaseki’nin yerine ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Murat Kurum atandı.Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulda okundu ve atamaların Anayasa hükmü gereği milletvekilliğinin düşmesine neden olduğu belirtildi.Yeminlerini ettiler Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, Memişoğlu ve Kurum’u yemin etmek üzere kürsüye davet etti. Yeni bakanlar TBMM Genel Kurulunda ant içerek görevlerine başladı ve daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ilk Kabine Toplantısı’na katıldılar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/cumhurbaskani-erdogan-ve-savunma-bakani-guler-suudi-arabistan-savunma-bakanini-kabul-etti-1085441856.html
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bakan, çevre ve şehircilik bakan yardımcısı mehmet emin birpınar, murat bakan, fahrettin koca
bakan, çevre ve şehircilik bakan yardımcısı mehmet emin birpınar, murat bakan, fahrettin koca
Yeni bakanlar Meclis'te yemin ederek göreve başladı
16:48 02.07.2024 (güncellendi: 17:05 02.07.2024)
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.
TBMM Genel Kurulunun bugünkü oturumunda istifa eden Fahrettin Koca’nın yerine Sağlık Bakanlığı'na Kemal Memişoğlu, Mehmet Özhaseki’nin yerine ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Murat Kurum atandı.
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulda okundu ve atamaların Anayasa hükmü gereği milletvekilliğinin düşmesine neden olduğu belirtildi.
Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, Memişoğlu ve Kurum’u yemin etmek üzere kürsüye davet etti. Yeni bakanlar TBMM Genel Kurulunda ant içerek görevlerine başladı ve daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ilk Kabine Toplantısı’na katıldılar.