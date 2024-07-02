https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/yeni-bakanlar-mecliste-yemin-ederek-goreve-basladi-1085444117.html

Yeni bakanlar Meclis'te yemin ederek göreve başladı

Yeni bakanlar Meclis'te yemin ederek göreve başladı

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulunda yemin etti. 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T16:48+0300

2024-07-02T16:48+0300

2024-07-02T17:05+0300

politika

bakan

çevre ve şehircilik bakan yardımcısı mehmet emin birpınar

murat bakan

fahrettin koca

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TBMM Genel Kurulunun bugünkü oturumunda istifa eden Fahrettin Koca’nın yerine Sağlık Bakanlığı'na Kemal Memişoğlu, Mehmet Özhaseki’nin yerine ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Murat Kurum atandı.Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulda okundu ve atamaların Anayasa hükmü gereği milletvekilliğinin düşmesine neden olduğu belirtildi.Yeminlerini ettiler Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, Memişoğlu ve Kurum’u yemin etmek üzere kürsüye davet etti. Yeni bakanlar TBMM Genel Kurulunda ant içerek görevlerine başladı ve daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ilk Kabine Toplantısı’na katıldılar.

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Sputnik Türkiye

bakan, çevre ve şehircilik bakan yardımcısı mehmet emin birpınar, murat bakan, fahrettin koca