https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/cumhurbaskani-erdogan-ve-savunma-bakani-guler-suudi-arabistan-savunma-bakanini-kabul-etti-1085441856.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Savunma Bakanı Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Savunma Bakanı Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı'nı kabul etti
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Savunma Bakanı Yaşar Güler ile buluştu. 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T15:27+0300
2024-07-02T15:27+0300
2024-07-02T15:27+0300
politika
recep tayyip erdoğan
yaşar güler
suudi arabistan
savunma bakanı
milli savunma bakanı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleşen kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/erdogan-ve-putin-sio-zirvesinde-gorusecek-iki-liderin-gundeminde-ne-var-1085440482.html
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recep tayyip erdoğan, yaşar güler, suudi arabistan, savunma bakanı, milli savunma bakanı
recep tayyip erdoğan, yaşar güler, suudi arabistan, savunma bakanı, milli savunma bakanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Savunma Bakanı Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı'nı kabul etti
Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Savunma Bakanı Yaşar Güler ile buluştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleşen kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.