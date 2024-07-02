https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/cumhurbaskani-erdogan-ve-savunma-bakani-guler-suudi-arabistan-savunma-bakanini-kabul-etti-1085441856.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Savunma Bakanı Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Savunma Bakanı Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı'nı kabul etti

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Savunma Bakanı Yaşar Güler ile buluştu. 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T15:27+0300

2024-07-02T15:27+0300

2024-07-02T15:27+0300

politika

recep tayyip erdoğan

yaşar güler

suudi arabistan

savunma bakanı

milli savunma bakanı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleşen kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/erdogan-ve-putin-sio-zirvesinde-gorusecek-iki-liderin-gundeminde-ne-var-1085440482.html

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, yaşar güler, suudi arabistan, savunma bakanı, milli savunma bakanı